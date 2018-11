Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Ha pedig megtanulunk egy új nyelvet, annak drasztikus hatása van a gondolkodásunkra is. Tudta, hogy a nyelv, amit beszél, befolyásolhatja, ahogy a világról gondolkodik? Erre a problémára nyújt egy érdekes megoldást a magyar tulajdonú MOHAnet Mobilsystems big data alapú, távfelügyelhető áruadagoló rendszere. A gyorsan forgó fogyasztási cikkek piacán a készlethiány jelenti a legnagyobb veszteséget az üzletek, a forgalmazók és a gyártók számára napjainkban, és a vásárlók sem örülnek neki. Erre a problémára nyújt egy érdekes megoldást a magyar tulajdonú MOHAnet Mobilsystems big data alapú, távfelügyelhető áruadagoló rendszere. A vállalat szerint használatával a modern és tradicionális kereskedelemi egységek, az üdítő- és italforgalmazók, sőr akár a dohányboltok és a gyógyszertárak is 20-25 százalékkal növelhetik forgalmukat. 2018. november. 08. 12:03 Száműzné a boltokból az üres polcokat egy magyar ötlet

Ezt állapította meg a Birminghami Egyetem kutatóinak új tanulmánya. 2018. november. 07. 10:52 Legtöbbször felesleges a gyerekkori mandulaműtét Kovács Zoltán kormányszóvivő is azt állítja, a CEU megállapodása az amerikai egyetemmel nem ad választ a törvénybeli kritériumokra. A lap vádjait a CEU rektorhelyettese mellett a Bard College is tagadja: a lap állításait teljes ferdítésnek és kitalációnak minősíti.","shortLead":"Nem felel meg a CEU-törvénynek a CEU, írja a Magyar Idők, mert nincs mesterképzése a Bard College-on. Nem felel meg a CEU-törvénynek a CEU, írja a Magyar Idők, mert nincs mesterképzése a Bard College-on. Kovács Zoltán kormányszóvivő is azt állítja, a CEU megállapodása az amerikai egyetemmel nem ad választ a törvénybeli kritériumokra. A lap vádjait a CEU rektorhelyettese mellett a Bard College is tagadja: a lap állításait teljes ferdítésnek és kitalációnak minősíti. 2018. november. 08. 10:28 CEU-ügy: a Magyar Idők és a kormány vádjait tagadja az amerikai társegyetem

Januárban adták át az Amazon új, dzsungel-tematikájú főhadiszállását, a másodikért vérre menően küzdöttek a városok. 2018. november. 06. 15:06 Nem tudott dönteni az Amazon: 238 városból kettő maradt versenyben az új főhadiszállásáért, mindkettőben építenek egyet Az \"egyszer használatos\", vagyis a \"single-use\" kifejezés gyakorisága 2013 óta megnégyszereződött a közbeszédben.","shortLead":"A brit Collins szótár idén is megválasztotta az év szavát. A brit Collins szótár idén is megválasztotta az év szavát. Az "egyszer használatos", vagyis a "single-use" kifejezés gyakorisága 2013 óta megnégyszereződött a közbeszédben. 2018. november. 07. 10:44 Az "egyszer használatos" lett az év szava

Mondok József fia azt állította, szülei fizettek a szállásért, amikor a vadászházban aludtak. 2018. november. 06. 17:20 Megkezdődött az izsáki vadászház pere, a vádlott fideszes polgármester nem volt jelen Az orosz vezető hivatalnok szerint a fúzió jelentős fenyegetést jelentene a nemzetközi biztonságra. 2018. november. 07. 12:36 Hálózati modell: összeolvad az Iszlám Állam és az al-Kaida?