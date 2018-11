Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"669ee7e4-ea88-4607-9f56-d595325b5683","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Határozati javaslatot nyújtott be a jobbikos Kepli Lajos, a célja az állatkísérletek teljes körű betiltása.","shortLead":"Határozati javaslatot nyújtott be a jobbikos Kepli Lajos, a célja az állatkísérletek teljes körű betiltása.","id":"20181106_Betiltana_az_allatkiserleteket_a_Jobbik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=669ee7e4-ea88-4607-9f56-d595325b5683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a794a10c-b4c6-47b9-9fd5-ee38d76d8b0b","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Betiltana_az_allatkiserleteket_a_Jobbik","timestamp":"2018. november. 06. 18:03","title":"Betiltaná az állatkísérleteket a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dda0fb5-cf78-4286-8df0-85e2afd2b08b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ezt állapította meg a Birminghami Egyetem kutatóinak új tanulmánya.","shortLead":"Ezt állapította meg a Birminghami Egyetem kutatóinak új tanulmánya.","id":"20181107_Gyerekkori_mandulamutet_kutatas_tanulmany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dda0fb5-cf78-4286-8df0-85e2afd2b08b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"159efa8f-cfc9-481b-88c7-4b248cad645f","keywords":null,"link":"/elet/20181107_Gyerekkori_mandulamutet_kutatas_tanulmany","timestamp":"2018. november. 07. 10:52","title":"Legtöbbször felesleges a gyerekkori mandulaműtét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb959450-b722-45f1-9fc3-0aa919b768ca","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Tudjuk, hogy létezik, és azt is, hogy megbetegedhet, azt meg végképp, hogyan szokták megvizsgálni. De pontosan mi a prosztata szerepe, milyen betegségei lehetnek és milyen életkorokban? Mik a prosztatarák kockázatát növelő tényezők, és hogyan élhetünk úgy, hogy egészséges maradjon e misztikus szerv? ","shortLead":"Tudjuk, hogy létezik, és azt is, hogy megbetegedhet, azt meg végképp, hogyan szokták megvizsgálni. De pontosan mi...","id":"proxelan_20181031_Misztikus_prosztata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb959450-b722-45f1-9fc3-0aa919b768ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb1b9cc-d649-49a2-bcda-1b1ea52b515b","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20181031_Misztikus_prosztata","timestamp":"2018. november. 07. 10:35","title":"Misztikus prosztata – Amire a legtöbb férfi kíváncsi, de nem meri megkérdezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"3e2632bb-443e-4b4f-a237-dd335adf7280","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"0ea0cb01-7cae-472e-b4af-8102d3d5cee9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Először kapott ki a szezonban a Juventus, így nem tudta bebiztosítani továbbjutását a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportköréből.","shortLead":"Először kapott ki a szezonban a Juventus, így nem tudta bebiztosítani továbbjutását a labdarúgó Bajnokok Ligája...","id":"20181108_manchester_united_juventus_bajnokok_ligaja_forditas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ea0cb01-7cae-472e-b4af-8102d3d5cee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3753cc1-5e74-44fb-84dc-a9b0ab563a41","keywords":null,"link":"/sport/20181108_manchester_united_juventus_bajnokok_ligaja_forditas","timestamp":"2018. november. 08. 07:32","title":"Elképesztő fordítással vette be Torinót a Manchester United – videón a gólok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63bde463-d9ba-425a-8106-fea9ab41a8e0","c_author":"Hann Endre","category":"itthon","description":"Először előzte meg a Momentum az LMP-t – állapítja meg a HVG számára készített legutóbbi Medián-elemzés.","shortLead":"Először előzte meg a Momentum az LMP-t – állapítja meg a HVG számára készített legutóbbi Medián-elemzés.","id":"201845__partok_es_politikusok_nepszerusege__erosodo_fidesz__ingatagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63bde463-d9ba-425a-8106-fea9ab41a8e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61d6934-ea9b-4a41-ac5f-f0ef6e83177a","keywords":null,"link":"/itthon/201845__partok_es_politikusok_nepszerusege__erosodo_fidesz__ingatagok","timestamp":"2018. november. 07. 16:00","title":"Medián: A Fidesz egy hónap alatt visszaszerezte az összes elbizonytalanodó támogatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d3a922-6ab5-482b-972f-1401b7ac39c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az androidos eszközökre szánt Opera legújabb verziója letiltja a sütik használatára feldobott párbeszédablakokat, így a felhasználók zavartalanul böngészhetnek a weboldalakon. Igaz, ez némi veszéllyel is együtt jár.","shortLead":"Az androidos eszközökre szánt Opera legújabb verziója letiltja a sütik használatára feldobott párbeszédablakokat...","id":"20181106_android_opera_bongeszo_sutik_blokkolasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75d3a922-6ab5-482b-972f-1401b7ac39c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0c0171-6977-4afd-bbdc-c2abe9c8d3e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_android_opera_bongeszo_sutik_blokkolasa","timestamp":"2018. november. 06. 13:33","title":"Androidos? Frissítsen rá az Opera böngészőre, sokkal nyugodtabban fog tudni netezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kormánypárti módosító javaslat lehetővé tenné a jövőben, hogy a bajba jutott, devizahitelesek Nemzeti Eszközkezelő által megvásárolt ingatlanjai után, az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban élők részére is ingyenessé váljon a kéményseprés, amennyiben azt elfogadja az Országgyűlés.","shortLead":"Egy kormánypárti módosító javaslat lehetővé tenné a jövőben, hogy a bajba jutott, devizahitelesek Nemzeti Eszközkezelő...","id":"20181106_Ezreknek_lehet_ingyenes_a_kemenysepres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa7df19-8831-450d-97fe-4d7f0a7d66c4","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Ezreknek_lehet_ingyenes_a_kemenysepres","timestamp":"2018. november. 06. 16:30","title":"Ezreknek lehet ingyenes a kéményseprés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70f2c83-d42c-45f2-addc-ee6216d9601f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya helyett a másodedző irányítja a csapatot a következő Nemzetek Ligája-meccsen.","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya helyett a másodedző irányítja a csapatot a következő Nemzetek...","id":"20181107_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_eltiltas_uefa_nemzetek_ligaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e70f2c83-d42c-45f2-addc-ee6216d9601f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818fc7e9-ea73-433a-974d-efbed2072677","keywords":null,"link":"/sport/20181107_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_eltiltas_uefa_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. november. 07. 17:58","title":"Eltiltotta Marco Rossit az UEFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]