Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9677cf66-be6e-44b6-ad60-34af592cd2ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azért ezt kezeljük fenntartással.","shortLead":"Azért ezt kezeljük fenntartással.","id":"20181110_Allitolag_jovo_heten_meglehet_a_Brexitmegallapodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9677cf66-be6e-44b6-ad60-34af592cd2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2570ab8-d6d0-417d-9d0a-e7b7ce283ca6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181110_Allitolag_jovo_heten_meglehet_a_Brexitmegallapodas","timestamp":"2018. november. 10. 15:40","title":"Állítólag jövő héten meglehet a Brexit-megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b4f4981-3048-4809-83c7-d9fc8971a408","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A korábban a papírzsepi-kartellben vizsgált Vajda Papír Kft. dunaföldvári gyárához járult hozzá a kormány. A cég nemcsak a régióban, Skandináviában is sikeres, az új gyárral 100 munkahellyel teremt.","shortLead":"A korábban a papírzsepi-kartellben vizsgált Vajda Papír Kft. dunaföldvári gyárához járult hozzá a kormány. A cég...","id":"20181110_45_milliardot_adtunk_a_vecepapirgyartonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b4f4981-3048-4809-83c7-d9fc8971a408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3e858ed-32ab-45a1-9a2b-2f8e70ea5f0c","keywords":null,"link":"/kkv/20181110_45_milliardot_adtunk_a_vecepapirgyartonak","timestamp":"2018. november. 10. 09:54","title":"4,5 milliárdot adtunk a vécépapírgyártónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01d37872-7ab2-4074-8671-d82af20d51f8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Azok kapják meg előbb a nyugdíjprémiumot, akiknek a bankszámlájára érkezik a pénz, a többieknek még várniuk kell.","shortLead":"Azok kapják meg előbb a nyugdíjprémiumot, akiknek a bankszámlájára érkezik a pénz, a többieknek még várniuk kell.","id":"20181109_Hetfon_erkezik_a_bankszamlakra_a_nyugdijpremium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01d37872-7ab2-4074-8671-d82af20d51f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f70d61de-7cbc-446b-9338-5291201b9a20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_Hetfon_erkezik_a_bankszamlakra_a_nyugdijpremium","timestamp":"2018. november. 09. 17:03","title":"Hétfőn érkezik a bankszámlákra a nyugdíjprémium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cccf772-8d38-4431-a3c2-b3ee88afb47e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvileg csak zöldhulladékot lehetne odavinni, de sokan veszélyes hulladékot is odavisznek lerakni. ","shortLead":"Elvileg csak zöldhulladékot lehetne odavinni, de sokan veszélyes hulladékot is odavisznek lerakni. ","id":"20181109_Illegalis_szemetlerakorabukkantak_Hajduboszormeny_hataraban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cccf772-8d38-4431-a3c2-b3ee88afb47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f07e8b-47d4-4c9a-af23-6163466f70ca","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Illegalis_szemetlerakorabukkantak_Hajduboszormeny_hataraban","timestamp":"2018. november. 09. 19:37","title":"Illegális szemétlerakóra bukkantak Hajdúböszörmény határában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e40888a6-f07c-4b19-8f59-3e6706e1cd70","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Egy földhaszonbérleti szerződés meghosszabbításáról szóló per kapcsán mondta ki az Ab, hogy egy később hozott szankciót nem alkalmazhatnak egy korábbi ügyre. ","shortLead":"Egy földhaszonbérleti szerződés meghosszabbításáról szóló per kapcsán mondta ki az Ab, hogy egy később hozott szankciót...","id":"20181109_Nem_buntethetik_duplan_a_szabalysertot__mondta_ki_az_Ab","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e40888a6-f07c-4b19-8f59-3e6706e1cd70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf948f2-7695-4f31-b315-c85487f8e5a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_Nem_buntethetik_duplan_a_szabalysertot__mondta_ki_az_Ab","timestamp":"2018. november. 09. 15:57","title":"Nem büntethetik duplán a szabálysértőt – mondta ki az Ab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cipőt lopott és keménykedett.","shortLead":"Cipőt lopott és keménykedett.","id":"20181111_Az_evszazad_buntenye_Balassagyarmaton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9910921e-bed5-4c80-8c2b-d5f0bb9a6850","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Az_evszazad_buntenye_Balassagyarmaton","timestamp":"2018. november. 11. 12:24","title":"Az évszázad bűnténye Balassagyarmaton - fotóval!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf38c9e-83b3-42b2-a51a-d61454c30ef3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy román cég megkapta az engedélyt, húsz éven belül kétszáz tonna aranyat remélnek.","shortLead":"Egy román cég megkapta az engedélyt, húsz éven belül kétszáz tonna aranyat remélnek.","id":"20181109_Hamarosan_megnyilik_Romania_legnagyobb_aranybanyaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bf38c9e-83b3-42b2-a51a-d61454c30ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6a8c2a-8ee5-4813-be02-818a447addbf","keywords":null,"link":"/vilag/20181109_Hamarosan_megnyilik_Romania_legnagyobb_aranybanyaja","timestamp":"2018. november. 09. 21:40","title":"Hamarosan megnyílik Románia legnagyobb aranybányája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csendes, nyugodt lakóövezet volt a békásmegyeri környék, de egy törvénymódosítás mindent megváltoztatott. A helyi dohányboltban cigarettán kívül már alkoholt is árulnak.","shortLead":"Csendes, nyugodt lakóövezet volt a békásmegyeri környék, de egy törvénymódosítás mindent megváltoztatott. A helyi...","id":"20181110_Kocsma_lett_a_dohanyboltbol_Bekasmegyeren_haborognak_a_lakok__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9af2124-7996-47c6-bed5-569c765743ed","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Kocsma_lett_a_dohanyboltbol_Bekasmegyeren_haborognak_a_lakok__video","timestamp":"2018. november. 10. 12:11","title":"Kocsma lett a dohányboltból Békásmegyeren, háborognak a lakók – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]