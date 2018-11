Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e69f4ba5-f22e-48c5-91cc-85b43551eeba","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Böröcz László fideszes frakcióvezető-helyettes mélységesen felháborítónak tartja, hogy Demeter Márta arról beszélt, Orbán lányát magángéppel hozhatták haza Ciprusról, ezért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordul.","shortLead":"Böröcz László fideszes frakcióvezető-helyettes mélységesen felháborítónak tartja, hogy Demeter Márta arról beszélt...","id":"20181109_A_Fidesz_az_adatvedelmi_hatosaghoz_fordul_Demeter_Marta_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e69f4ba5-f22e-48c5-91cc-85b43551eeba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d356503-18e2-4104-859a-b9a122a42560","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_A_Fidesz_az_adatvedelmi_hatosaghoz_fordul_Demeter_Marta_ugyeben","timestamp":"2018. november. 09. 13:24","title":"Az adatvédelmi hatósághoz fordul a Fidesz Demeter Márta miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782d8977-6d91-43ea-a5ac-ae2f193bbe68","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Több hónapos színházi turnéra indul Sir Ian McKellen közelgő 80. születésnapja alkalmából. A rajongókat is színpadra hívja.","shortLead":"Több hónapos színházi turnéra indul Sir Ian McKellen közelgő 80. születésnapja alkalmából. A rajongókat is színpadra...","id":"20181110_Van_egy_jo_hirunk_ha_latni_akarja_ahogy_Ian_McKellen_eloben_jatssza_el_Gandalfot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=782d8977-6d91-43ea-a5ac-ae2f193bbe68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0973d0e-b18d-4891-a400-7df64ceab0e6","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Van_egy_jo_hirunk_ha_latni_akarja_ahogy_Ian_McKellen_eloben_jatssza_el_Gandalfot","timestamp":"2018. november. 10. 09:14","title":"Van egy jó hírünk, ha látni akarja, ahogy Ian McKellen élőben játssza el Gandalfot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4685744a-1e14-4226-8380-14aa3908d9c5","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság Polt Péternek adott igazat egy nemzetbiztonsági törvényt érintő ügyben. ","shortLead":"Az Alkotmánybíróság Polt Péternek adott igazat egy nemzetbiztonsági törvényt érintő ügyben. ","id":"20181109_Gyozott_a_legfobb_ugyesz_alaptorvenyellenes_a_nemzetbiztonsagi_torveny_nehany_pontja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4685744a-1e14-4226-8380-14aa3908d9c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f20a0497-58e5-4ea1-accc-8f4c30562036","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Gyozott_a_legfobb_ugyesz_alaptorvenyellenes_a_nemzetbiztonsagi_torveny_nehany_pontja","timestamp":"2018. november. 09. 15:43","title":"Győzött a legfőbb ügyész: alaptörvény-ellenes a nemzetbiztonsági törvény néhány pontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e40888a6-f07c-4b19-8f59-3e6706e1cd70","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Egy földhaszonbérleti szerződés meghosszabbításáról szóló per kapcsán mondta ki az Ab, hogy egy később hozott szankciót nem alkalmazhatnak egy korábbi ügyre. ","shortLead":"Egy földhaszonbérleti szerződés meghosszabbításáról szóló per kapcsán mondta ki az Ab, hogy egy később hozott szankciót...","id":"20181109_Nem_buntethetik_duplan_a_szabalysertot__mondta_ki_az_Ab","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e40888a6-f07c-4b19-8f59-3e6706e1cd70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf948f2-7695-4f31-b315-c85487f8e5a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_Nem_buntethetik_duplan_a_szabalysertot__mondta_ki_az_Ab","timestamp":"2018. november. 09. 15:57","title":"Nem büntethetik duplán a szabálysértőt – mondta ki az Ab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f90e8c-8571-4d84-81ad-9f8b52c7a354","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felszállás közben lépett fel hiba a gépen, de nem sikerült jól visszatérni a kiinduló reptérre.","shortLead":"Felszállás közben lépett fel hiba a gépen, de nem sikerült jól visszatérni a kiinduló reptérre.","id":"20181109_Kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_Boeing_Guyanan_tobben_megserultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42f90e8c-8571-4d84-81ad-9f8b52c7a354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39992884-9ebd-46b6-8f6a-17c542efa6e4","keywords":null,"link":"/vilag/20181109_Kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_Boeing_Guyanan_tobben_megserultek","timestamp":"2018. november. 09. 13:44","title":"Kényszerleszállást hajtott végre egy Boeing Guyanán, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275e1c7f-8b16-4ffb-9dd1-62daafef4cfb","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A MáSzínház nevű társulat ép és fogyatékkal élő emberekkel dolgozik, improvizációs szituációk során születnek meg az előadásaik. A KépMás – próbálom túlkiabálni magam című darabjukban öt nő beszél a vágyairól és arról, hogy mit jelent számára a mai világban nőnek lenni. A színház társadalmilag fontos szerepére Balla Dávid dokumentumfilmje hívja fel a figyelmet.","shortLead":"A MáSzínház nevű társulat ép és fogyatékkal élő emberekkel dolgozik, improvizációs szituációk során születnek meg...","id":"20181109_Egy_fogyatekkal_elo_nonek_is_vannak_vagyai_es_szereti_ha_nokent_neznek_ra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=275e1c7f-8b16-4ffb-9dd1-62daafef4cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6140aa9d-536d-4932-b9ed-9457c137d8f9","keywords":null,"link":"/kultura/20181109_Egy_fogyatekkal_elo_nonek_is_vannak_vagyai_es_szereti_ha_nokent_neznek_ra","timestamp":"2018. november. 09. 14:51","title":"Egy fogyatékkal élő nő is szereti, ha nőként néznek rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2fee23d-6419-4883-8815-2a79d5a8c01d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fokozott ellenőrzést végez a MÁV-Start novemberben.","shortLead":"Fokozott ellenőrzést végez a MÁV-Start novemberben.","id":"20181110_Legyen_jegye_ha_Dunakeszire_vonatozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2fee23d-6419-4883-8815-2a79d5a8c01d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee37de1f-7a51-4779-af99-830d93c95b59","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Legyen_jegye_ha_Dunakeszire_vonatozik","timestamp":"2018. november. 10. 17:45","title":"Legyen jegye, ha Dunakeszire vonatozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b3bd3b-16d8-480f-9c8d-0ed40bc8f522","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A medveházaspár idén sem tölti a család nélkül a karácsonyt, a szívmelengető reklámot már csaknem egymillióan látták.","shortLead":"A medveházaspár idén sem tölti a család nélkül a karácsonyt, a szívmelengető reklámot már csaknem egymillióan látták.","id":"20181110_Iden_is_hazaternek_karacsonyozni_a_Heathrow_repter_mackoi__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01b3bd3b-16d8-480f-9c8d-0ed40bc8f522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1679c0cc-0892-466a-9fc7-037ab597fd61","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Iden_is_hazaternek_karacsonyozni_a_Heathrow_repter_mackoi__video","timestamp":"2018. november. 10. 15:30","title":"Idén is hazatérnek karácsonyozni a Heathrow reptér mackói – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]