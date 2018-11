Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Megvalósulhat Kásler nagy álma, jön a Magyarságkutató Intézet
Igaz, foglalkoznak már ilyesmivel komoly tudományos műhelyek, de velük vagy az MTA-val való együttműködésről persze szó sincs.
2018. november. 10. 21:02

Félmeztelen Femen-aktivista zavarta meg Trump párizsi vonulását
Az amerikai elnök ellen tüntetést is szerveztek vasárnap délutánra.
2018. november. 11. 12:41

A pusztító tűz nem válogat: menekülnek a hollywoodi sztárok
A kaliforniai erdőtűz elérte Los Angelest, elrendelték Malibu kiürítését. Lady Gagát evakuálták, Kim Kardashian még kitart, Caitlyn Jenner otthona leégett.
2018. november. 10. 12:01

Végérvényesen itt az ősz: köd és ónos köd miatt figyelmeztet a rendőrség
Különösen Észak-Magyarországon kell óvatosnak lenni.
2018. november. 11. 12:09

Talán már karácsony előtt megérkezik az AirPods 2, és több lesz egy fülhallgatónál
Eddig szinte semmit sem lehetett tudni az AirPods utódjáról, azonban nemrégiben olyan információk szivárogtak ki, amelyek megerősítik az AirPods 2 létezését. Az újdonság akár még ebben az évben megérkezhet.
2018. november. 10. 15:03

Szomszédai is segítik a gyengélkedő Törőcsik Marit
Szívükön viselik Törőcsik Mari sorsát a velemiek.
2018. november. 10. 10:19

A japánok kitaláltak valamit a Parkinson-kór kezelésére, már ki is fúrták egy 50 éves beteg koponyáját
A Kiotói Egyetem kutatói először végeztek indukált pluripotens őssejt-átültetést Parkinson-kór kezelésére.
2018. november. 10. 16:03

Békében telt a lengyel függetlenség századik évfordulója
Mintegy kétszázezer ember vonult fel vasárnap Varsóban, hogy megünnepelje Lengyelország független államként való újjászületésének századik évfordulóját. A tömeg nagyságát az sem csökkentette, hogy sokan attól tartottak, a felvonulók között lévő szélsőjobboldali nacionalisták megzavarhatják a nyugalmat.
2018. november. 11. 19:23 Lady Gagát evakuálták, Kim Kardashian még kitart, Caitlyn Jenner otthona leégett. ","shortLead":"A kaliforniai erdőtűz elérte Los Angelest, elrendelték Malibu kiürítését. Lady Gagát evakuálták, Kim Kardashian még...","id":"20181110_A_pusztito_erdotuz_nem_valogat_Lady_Gagat_evakualtak_Caitlyn_Jenner_otthona_leegett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d02565e7-52b1-4120-9d0f-307ff73013f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70a807dc-0acd-464d-9ccd-70d19a439b82","keywords":null,"link":"/elet/20181110_A_pusztito_erdotuz_nem_valogat_Lady_Gagat_evakualtak_Caitlyn_Jenner_otthona_leegett","timestamp":"2018. november. 10. 12:01","title":"A pusztító tűz nem válogat: menekülnek a hollywoodi sztárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db62f2a8-c826-4632-8de7-3c8d858e8889","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Különösen Észak-Magyarországon kell óvatosnak lenni.","shortLead":"Különösen Észak-Magyarországon kell óvatosnak lenni.","id":"20181111_Vegervenyesen_itt_az_osz_kod_es_onos_kod_miatt_figyelmeztet_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db62f2a8-c826-4632-8de7-3c8d858e8889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a88a48-93a7-46fc-bf19-abcc4fb0498b","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Vegervenyesen_itt_az_osz_kod_es_onos_kod_miatt_figyelmeztet_a_rendorseg","timestamp":"2018. november. 11. 12:09","title":"Végérvényesen itt az ősz: köd és ónos köd miatt figyelmeztet a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03790229-9cb4-4b65-b35b-fe7aded1bae4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig szinte semmit sem lehetett tudni az AirPods utódjáról, azonban nemrégiben olyan információk szivárogtak ki, amelyek megerősítik az AirPods 2 létezését. Az újdonság akár még ebben az évben megérkezhet.","shortLead":"Eddig szinte semmit sem lehetett tudni az AirPods utódjáról, azonban nemrégiben olyan információk szivárogtak ki...","id":"20181110_apple_airpods2_bluetooth_sig_tanusitvany_class10_besorolas_fitnesz_eszkoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03790229-9cb4-4b65-b35b-fe7aded1bae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119ab34b-6f1b-4d17-b299-f472c54ce35a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181110_apple_airpods2_bluetooth_sig_tanusitvany_class10_besorolas_fitnesz_eszkoz","timestamp":"2018. november. 10. 15:03","title":"Talán már karácsony előtt megérkezik az AirPods 2, és több lesz egy fülhallgatónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91bdcd48-b1df-415d-aae9-7af4d14e909d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szívükön viselik Törőcsik Mari sorsát a velemiek. ","shortLead":"Szívükön viselik Törőcsik Mari sorsát a velemiek. ","id":"20181110_Szomszedai_is_segitik_a_gyengelkedo_Torocsik_Marit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91bdcd48-b1df-415d-aae9-7af4d14e909d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d9d9ad-6385-4030-83d8-9bd38443fd0e","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Szomszedai_is_segitik_a_gyengelkedo_Torocsik_Marit","timestamp":"2018. november. 10. 10:19","title":"Szomszédai is segítik a gyengélkedő Törőcsik Marit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c938a41-a70d-42ac-b0ae-4d52c5cbbd40","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Kiotói Egyetem kutatói először végeztek indukált pluripotens őssejt-átültetést Parkinson-kór kezelésére.","shortLead":"A Kiotói Egyetem kutatói először végeztek indukált pluripotens őssejt-átültetést Parkinson-kór kezelésére.","id":"20181110_kiotoi_egyetem_pluripotens_ossejt_atultetes_parkinson_kor_kezelese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c938a41-a70d-42ac-b0ae-4d52c5cbbd40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d79f0c-dd5f-4c0a-a0d9-afc809457261","keywords":null,"link":"/tudomany/20181110_kiotoi_egyetem_pluripotens_ossejt_atultetes_parkinson_kor_kezelese","timestamp":"2018. november. 10. 16:03","title":"A japánok kitaláltak valamit a Parkinson-kór kezelésére, már ki is fúrták egy 50 éves beteg koponyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f2e734-95d3-47c9-adc1-14f46c177715","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mintegy kétszázezer ember vonult fel vasárnap Varsóban, hogy megünnepelje Lengyelország független államként való újjászületésének századik évfordulóját. A tömeg nagyságát az sem csökkentette, hogy sokan attól tartottak, a felvonulók között lévő szélsőjobboldali nacionalisták megzavarhatják a nyugalmat. ","shortLead":"Mintegy kétszázezer ember vonult fel vasárnap Varsóban, hogy megünnepelje Lengyelország független államként való...","id":"20181111_Bekeben_telt_a_lengyel_fuggetlenseg_szazadik_evforduloja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3f2e734-95d3-47c9-adc1-14f46c177715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a676e1-60ef-4c7e-8622-c562d8c9a35b","keywords":null,"link":"/vilag/20181111_Bekeben_telt_a_lengyel_fuggetlenseg_szazadik_evforduloja","timestamp":"2018. november. 11. 19:23","title":"Békében telt a lengyel függetlenség századik évfordulója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]