Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b464607-b4da-4ffc-859b-2a7dc1673a64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"MIntha együtt szállnánk a madarakkal.","shortLead":"MIntha együtt szállnánk a madarakkal.","id":"20181111_Kaprazatos_video_a_Szeged_hataraban_vonulo_darvakrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b464607-b4da-4ffc-859b-2a7dc1673a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1290f5b8-fbcd-419d-9cc5-11e88f440715","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Kaprazatos_video_a_Szeged_hataraban_vonulo_darvakrol","timestamp":"2018. november. 11. 15:40","title":"Káprázatos videó a Szeged határában vonuló darvakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megfulladok, klausztrofóbiás vagyok, vegyétek le ezt a zacskót a fejemről” – ezek voltak az utolsó szavai az isztambuli szaúdi konzulátus épületében meggyilkolt Dzsamal Hasogdzsinak – állítja az Al Jazeera televízió.","shortLead":"Megfulladok, klausztrofóbiás vagyok, vegyétek le ezt a zacskót a fejemről” – ezek voltak az utolsó szavai az isztambuli...","id":"20181111_Megfulladok_vegyetek_le_a_fejemrol_a_zacskot__ezek_voltak_Hasogdzsi_utolso_szavai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a182f96-8ca3-4ebe-9567-49fd78391491","keywords":null,"link":"/vilag/20181111_Megfulladok_vegyetek_le_a_fejemrol_a_zacskot__ezek_voltak_Hasogdzsi_utolso_szavai","timestamp":"2018. november. 11. 18:06","title":"Megfulladok, vegyétek le a fejemről a zacskót – ezek voltak Hasogdzsi utolsó szavai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db62f2a8-c826-4632-8de7-3c8d858e8889","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Különösen Észak-Magyarországon kell óvatosnak lenni.","shortLead":"Különösen Észak-Magyarországon kell óvatosnak lenni.","id":"20181111_Vegervenyesen_itt_az_osz_kod_es_onos_kod_miatt_figyelmeztet_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db62f2a8-c826-4632-8de7-3c8d858e8889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a88a48-93a7-46fc-bf19-abcc4fb0498b","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Vegervenyesen_itt_az_osz_kod_es_onos_kod_miatt_figyelmeztet_a_rendorseg","timestamp":"2018. november. 11. 12:09","title":"Végérvényesen itt az ősz: köd és ónos köd miatt figyelmeztet a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f514bc0-4496-4307-a66c-edf353e24ea4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181112_Toy_story_4_elozetes_disney_pixar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f514bc0-4496-4307-a66c-edf353e24ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197ebf36-7187-4b7f-926e-c3221db31f86","keywords":null,"link":"/kultura/20181112_Toy_story_4_elozetes_disney_pixar","timestamp":"2018. november. 12. 17:23","title":"Folytatódik az eszeveszett játékkaland: itt a Toy Story 4. első előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"101ceb45-8f7c-40b0-8d7b-ea33da7bbe87","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő most először beszélt arról, milyen a kapcsolata Tom Cruise-zal örökbe fogadott gyerekeivel.","shortLead":"A színésznő most először beszélt arról, milyen a kapcsolata Tom Cruise-zal örökbe fogadott gyerekeivel.","id":"20181110_Nicole_Kidman_Ugy_dontottek_szcientologusok_Nekem_az_a_dolgom_hogy_szeressem_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=101ceb45-8f7c-40b0-8d7b-ea33da7bbe87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f43e418-59de-40ae-b9d5-e268088b6088","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Nicole_Kidman_Ugy_dontottek_szcientologusok_Nekem_az_a_dolgom_hogy_szeressem_oket","timestamp":"2018. november. 10. 18:38","title":"Nicole Kidman: Úgy döntöttek, szcientológusok. Az én dolgom, hogy szeressem őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8501967d-327a-4e10-ae03-32a6fd23e2a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hazai internetezők kétharmada aggódik a róla tárolt információk biztonsága miatt, az adatvédelmi tájékoztatókat mégis csak a megkérdezettek mintegy 20 százaléka olvassa el – hívták fel rá a figyelmet a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hivatal (NAIH) elnökhelyettesei és az EY tanácsadói a cég Versenyjog és adatvédelem c. konferenciáján. A szakértők egyetértettek abban, hogy a GDPR előrelépést jelent a tudatos fogyasztók megfelelő tájékoztatásában, de további lépésekre van szükség, hogy a személyes adatok felhasználásáról tudatosan rendelkezhessünk.","shortLead":"A hazai internetezők kétharmada aggódik a róla tárolt információk biztonsága miatt, az adatvédelmi tájékoztatókat mégis...","id":"20181112_adatvedelem_gvh_naih_ey_gdpr_adatkezelesi_tajekoztato_cookie_consent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8501967d-327a-4e10-ae03-32a6fd23e2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"761279c6-4152-4f54-8ba4-e4d84512e8dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_adatvedelem_gvh_naih_ey_gdpr_adatkezelesi_tajekoztato_cookie_consent","timestamp":"2018. november. 12. 14:03","title":"Van egy fontos szöveg minden weboldalon, amit alig olvas el valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9acf19-d184-4fcf-aca2-879180ea3d44","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Földön lévő víz egy része a még fiatal Nap környezetében lévő por- és gázfelhőből származhatott – állapította meg egy amerikai kutatócsoport. Emellett azt is megállapították, hogy bolygónk jóval több hidrogént tartalmaz, mint azt eddig vélték.","shortLead":"A Földön lévő víz egy része a még fiatal Nap környezetében lévő por- és gázfelhőből származhatott – állapította meg...","id":"20181111_fold_vizkeszlet_nap_napkod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c9acf19-d184-4fcf-aca2-879180ea3d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"792f07f4-0c1b-4663-89e4-3017f2cf69d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181111_fold_vizkeszlet_nap_napkod","timestamp":"2018. november. 11. 10:03","title":"Most derült ki: 100 liter vízből 1-2 liter igen meglepő helyről származik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c25d8d0-31f2-4fd2-a8f0-0451a2a3e5e5","c_author":"","category":"vilag","description":"Távozik a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnöki tisztségéből Horst Seehofer, és várhatóan hamarosan a szövetségi belügyminiszteri posztjáról is lemond - értesült a dpa német hírügynökség.","shortLead":"Távozik a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnöki tisztségéből Horst Seehofer, és várhatóan hamarosan a szövetségi...","id":"20181111_Tavozik_Seehofer_a_CSU_elerol_es_a_belugyminiszteriumbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c25d8d0-31f2-4fd2-a8f0-0451a2a3e5e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85a50bd9-73e4-4487-90a3-b2720d560254","keywords":null,"link":"/vilag/20181111_Tavozik_Seehofer_a_CSU_elerol_es_a_belugyminiszteriumbol","timestamp":"2018. november. 11. 21:53","title":"Távozik Seehofer a CSU éléről és a belügyminisztériumból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]