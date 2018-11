Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Puskás Ferenc Stadionnál szolgálatot teljesítő készenlétisek szúrták ki a férfit, akit bankkártyával visszaélés miatt kerestek. ","shortLead":"A Puskás Ferenc Stadionnál szolgálatot teljesítő készenlétisek szúrták ki a férfit, akit bankkártyával visszaélés miatt...","id":"20181112_Keszenleti_rendorok_ismertek_fel_a_bankkartyatolvajt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e400007-ba3e-4b33-bd9e-c7b856de22e7","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Keszenleti_rendorok_ismertek_fel_a_bankkartyatolvajt","timestamp":"2018. november. 12. 06:24","title":"Készenléti rendőrök ismerték fel a bankkártyatolvajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f0f2b-1e1b-4861-8546-7a0b12b93c02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A készülékről az eddig információk alapján készített videót a Concept Creator nevű YouTube-csatorna szerkesztője, az eredmény pedig nagyon közel állhat a valósághoz.","shortLead":"A készülékről az eddig információk alapján készített videót a Concept Creator nevű YouTube-csatorna szerkesztője...","id":"20181113_samsung_galaxy_f_osszehajthato_okostelefon_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c90f0f2b-1e1b-4861-8546-7a0b12b93c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e0a46b-dc4b-4651-bc16-6bceaeb7b78e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_samsung_galaxy_f_osszehajthato_okostelefon_video","timestamp":"2018. november. 13. 10:33","title":"Videó: Így nézhet ki a Samsung összehajtható okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48034112-2af1-4922-9a7e-13b1a9258a1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tordai Bence szerint az Elios-üggyel kapcsolatos kérdésére semmitmondó választ adott a legfőbb ügyész, Tordai ezért felállt a helyéről, hogy bohócorrot adjon Polt Péternek. ","shortLead":"Tordai Bence szerint az Elios-üggyel kapcsolatos kérdésére semmitmondó választ adott a legfőbb ügyész, Tordai ezért...","id":"20181112_Nagyon_nem_tetszett_Polt_Peternek_hogy_bohocorrot_vitt_neki_a_Parbeszed_politikusa__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48034112-2af1-4922-9a7e-13b1a9258a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a76af293-996a-406b-ba10-350b35908396","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Nagyon_nem_tetszett_Polt_Peternek_hogy_bohocorrot_vitt_neki_a_Parbeszed_politikusa__video","timestamp":"2018. november. 12. 19:32","title":"Nagyon nem tetszett Polt Péternek, hogy bohócorrot vitt neki a Párbeszéd politikusa – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863a1568-6e33-42ec-a448-8c5bdecdde38","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Újra esik a benzinár, de a gázolaj is olcsóbb lesz szerdától.","shortLead":"Újra esik a benzinár, de a gázolaj is olcsóbb lesz szerdától.","id":"20181112_Nagyot_csokken_a_benzin_ara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=863a1568-6e33-42ec-a448-8c5bdecdde38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b977da-3961-45cd-a7c1-50ff32b1e430","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181112_Nagyot_csokken_a_benzin_ara","timestamp":"2018. november. 12. 13:45","title":"Nagyot csökken a benzin ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22d58a4-9350-460e-8b49-1d2bb344246c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 20 millió forintot gyűjtöttek a férfinak, akit végül egy melbourne-i padon találtak meg. ","shortLead":"Több mint 20 millió forintot gyűjtöttek a férfinak, akit végül egy melbourne-i padon találtak meg. ","id":"20181112_Hajlektalan_ferfi_volt_a_melbournei_keses_tamadas_hose","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e22d58a4-9350-460e-8b49-1d2bb344246c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e6c3a8-0d50-4150-900e-584c5f306169","keywords":null,"link":"/vilag/20181112_Hajlektalan_ferfi_volt_a_melbournei_keses_tamadas_hose","timestamp":"2018. november. 12. 07:06","title":"Hajléktalan férfi volt a melbourne-i késes támadás hőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f2e32e-14bc-4135-b8bb-1c9bdbb62f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idegenkezűség gyanúja nem merült fel. ","shortLead":"Idegenkezűség gyanúja nem merült fel. ","id":"20181112_Osszeesett_es_meghalt_egy_ember_a_Keleti_palyaudvarnal_vasarnap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3f2e32e-14bc-4135-b8bb-1c9bdbb62f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c4bc986-8fe3-4673-b0a9-79714230098e","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Osszeesett_es_meghalt_egy_ember_a_Keleti_palyaudvarnal_vasarnap","timestamp":"2018. november. 12. 06:10","title":"Összeesett és meghalt egy ember a Keleti pályaudvarnál vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4","c_author":"L. Horváth Katalin","category":"kultura","description":"Az ország több koncerthelyszínén szerveznek eseményeket a fair zenefogyasztás jegyében november 16-án. A Fair Play Nap célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a zenepiac tisztasága közös érdekünk. Az idén a kezdeményezés mellé állt többek között a Wellhello, a Colorstar és a Leander Kills zenekar is. Horváth Péter jogász-közgazdásszal, a kampányt jegyző ProArt– Szövetség a Szerzői Jogokért igazgatójával beszélgettünk.","shortLead":"Az ország több koncerthelyszínén szerveznek eseményeket a fair zenefogyasztás jegyében november 16-án. A Fair Play Nap...","id":"20181112_Ha_akarjuk_ha_nem_fizetunk_a_zenehallgatasert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f4773c-97b0-48b6-ba3a-8b102c3a31c9","keywords":null,"link":"/kultura/20181112_Ha_akarjuk_ha_nem_fizetunk_a_zenehallgatasert","timestamp":"2018. november. 13. 13:45","title":"Ha akarjuk, ha nem, fizetünk a zenehallgatásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9961222a-cd4b-49e5-a1ca-0b09c0472b60","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"A Nietsch–Hajmási suszterájban úgy látják, a szakma meghalt, de az igény az egyedi cipőre nem; mesés sikerek várnának azokra, akik cipészmesterségre adják a fejüket. Már csak az a kérdés, honnan is lehetne azt megtanulni.","shortLead":"A Nietsch–Hajmási suszterájban úgy látják, a szakma meghalt, de az igény az egyedi cipőre nem; mesés sikerek várnának...","id":"20181112_Nekem_rengeteg_cipot_csinalt_az_uram_de_az_ove_mindig_lyukas_volt__igy_egyesult_ket_szazeves_cipeszdinasztia_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9961222a-cd4b-49e5-a1ca-0b09c0472b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10674d7b-59f6-4056-ba34-1521d30a7614","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_Nekem_rengeteg_cipot_csinalt_az_uram_de_az_ove_mindig_lyukas_volt__igy_egyesult_ket_szazeves_cipeszdinasztia_Budapesten","timestamp":"2018. november. 12. 11:30","title":"\"Nekem rengeteg cipőt csinált az uram, de az övé mindig lyukas volt\" – két összefonódó cipészdinasztia múltja és jelene ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]