Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e367af1-3e75-4af4-bc89-e893322b90f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Áprilisban érkezik a Netflix új, nyolcrészes természetfilmes sorozata, az Our Planet, amelyhez David Attenborough adja a hangját.","shortLead":"Áprilisban érkezik a Netflix új, nyolcrészes természetfilmes sorozata, az Our Planet, amelyhez David Attenborough adja...","id":"20181112_A_92_eves_David_Attenborough_nem_all_le_a_Netflixhez_igazol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e367af1-3e75-4af4-bc89-e893322b90f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36dbc869-d2b8-4ca0-af2f-0d255c9b003e","keywords":null,"link":"/elet/20181112_A_92_eves_David_Attenborough_nem_all_le_a_Netflixhez_igazol","timestamp":"2018. november. 12. 11:15","title":"A 92 éves David Attenborough nem áll le: a Netflixhez igazol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69c8868f-fbd5-408f-9c4a-4523d4746400","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Képzelje el: vásárolgat a piacon, és egyszer csak körbetáncolják! ","shortLead":"Képzelje el: vásárolgat a piacon, és egyszer csak körbetáncolják! ","id":"20181113_Debrecen_Nagypiac_neptanc_flashmob","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69c8868f-fbd5-408f-9c4a-4523d4746400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b61899d-e785-4f72-90c7-e36e2f6e6c13","keywords":null,"link":"/elet/20181113_Debrecen_Nagypiac_neptanc_flashmob","timestamp":"2018. november. 13. 12:14","title":"Ez volt eddig az idei legjobb flashmob: ereszd el a hajam a debreceni Nagypiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b5aae8d-b36c-4497-84ad-442b6a5445ab","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A kapacitáshiány kezelése a legnagyobb kihívás az európai légiközlekedésben a következő években, a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) 2037-ig összeállított prognózisában azzal számol, hogy a zsúfoltság miatt 1,5 millió járat nem indulhat el Európában, így 160 millió utas járatát törölhetik ebben az időszakban. Ennek elkerülésére összehangolt lépéseket szorgalmaznak.","shortLead":"A kapacitáshiány kezelése a legnagyobb kihívás az európai légiközlekedésben a következő években, a Nemzetközi Légi...","id":"20181113_Kieso_es_tobbet_keso_jaratok_zsufoltsag_tenyleg_ez_a_jovo_var_a_repulogeppel_kozlekedokre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b5aae8d-b36c-4497-84ad-442b6a5445ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9b87f9-6e30-4586-aeb8-3549651c60a9","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_Kieso_es_tobbet_keso_jaratok_zsufoltsag_tenyleg_ez_a_jovo_var_a_repulogeppel_kozlekedokre","timestamp":"2018. november. 13. 16:56","title":"Kieső és többet késő járatok, zsúfoltság, tényleg ez a jövő vár a repülőgéppel közlekedőkre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9117883b-5eb4-408d-a1b9-b3e221fb8f4f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járművek és az elektronikai termékek gyártása is nagyot esett az elmúlt egy évben. A munkanaphatástól megtisztítva az adatokat csak kis növekedést mért a KSH, a nyers adatok szerint viszont csökkent is a termelés.","shortLead":"A járművek és az elektronikai termékek gyártása is nagyot esett az elmúlt egy évben. A munkanaphatástól megtisztítva...","id":"20181113_Visszaesett_az_autogyartas_nagyot_fekezett_a_magyar_ipar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9117883b-5eb4-408d-a1b9-b3e221fb8f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ed6ee9c-f8c8-4ab5-9ef9-acc092d4cdd0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181113_Visszaesett_az_autogyartas_nagyot_fekezett_a_magyar_ipar","timestamp":"2018. november. 13. 09:34","title":"Visszaesett az autógyártás, nagyot fékezett a magyar ipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ff3e60-84b3-488a-b466-d317a216e885","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte gondok vannak a legnagyobb közösségi oldal betöltésével.","shortLead":"Világszerte gondok vannak a legnagyobb közösségi oldal betöltésével.","id":"20181112_nem_megy_a_facebook_2018_leallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18ff3e60-84b3-488a-b466-d317a216e885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63eb7f4c-bd1c-4f25-95ac-b271e7da2600","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_nem_megy_a_facebook_2018_leallas","timestamp":"2018. november. 12. 19:43","title":"Nem tölt be a Facebook? Ne csodálkozzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863a1568-6e33-42ec-a448-8c5bdecdde38","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Újra esik a benzinár, de a gázolaj is olcsóbb lesz szerdától.","shortLead":"Újra esik a benzinár, de a gázolaj is olcsóbb lesz szerdától.","id":"20181112_Nagyot_csokken_a_benzin_ara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=863a1568-6e33-42ec-a448-8c5bdecdde38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b977da-3961-45cd-a7c1-50ff32b1e430","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181112_Nagyot_csokken_a_benzin_ara","timestamp":"2018. november. 12. 13:45","title":"Nagyot csökken a benzin ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"631a5c55-77b8-404e-ae54-b769311949cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár szabad szemmel láthatatlan mikroszálakról van szó, a probléma így is valós: ott tartunk, hogy a műanyaghulladék már nem csak a tengerek élővilágát veszélyezteti. ","shortLead":"Bár szabad szemmel láthatatlan mikroszálakról van szó, a probléma így is valós: ott tartunk, hogy a műanyaghulladék már...","id":"20181112_mikromuanyag_mikroszal_vadon_elo_allatok_urulek_urulekminta_muanyaghulladek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=631a5c55-77b8-404e-ae54-b769311949cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d0c5d3-616f-43f3-b91e-3c25cb605ad8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_mikromuanyag_mikroszal_vadon_elo_allatok_urulek_urulekminta_muanyaghulladek","timestamp":"2018. november. 12. 17:33","title":"Már a vadon élő állatok ürülékében is ott vannak a (nagyon kicsi) műanyagdarabok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d8e3749-994b-48cc-bd8a-2ece2091661e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mindössze 13 esztendős Que Jianyu mutatványa többszöri visszanézésre is hihetetlennek tűnik: a kínai fiatal három Rubik-kockát rakott ki úgy, hogy az egyiket a lábával forgatta. ","shortLead":"A mindössze 13 esztendős Que Jianyu mutatványa többszöri visszanézésre is hihetetlennek tűnik: a kínai fiatal három...","id":"20181112_rubik_kocka_kirakasa_vilagrekord_que_jianyu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d8e3749-994b-48cc-bd8a-2ece2091661e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac378823-5705-49b9-8578-8a6bbc6db6c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_rubik_kocka_kirakasa_vilagrekord_que_jianyu","timestamp":"2018. november. 12. 16:33","title":"Ez a kínai fiú egyszerre három Rubik-kockát rakott ki, az egyikhez még a kezét sem használta – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]