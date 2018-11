Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de473c06-d284-4686-b052-e2853af41b16","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A nyolcvanas évek elején alakult, ma is létező két punkbanda, az ETA és a Kretens ad közös koncertet november 24-én az Óbudai Kulturális Központban.","shortLead":"A nyolcvanas évek elején alakult, ma is létező két punkbanda, az ETA és a Kretens ad közös koncertet november 24-én...","id":"20181114_Kretens_ETA_koncert_punk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de473c06-d284-4686-b052-e2853af41b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6828befd-c13a-4565-8452-a491d9e37905","keywords":null,"link":"/kultura/20181114_Kretens_ETA_koncert_punk","timestamp":"2018. november. 14. 10:54","title":"Vissza a nyolcvanas évekbe: közös koncertet ad az ETA és a Kretens","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99461bc-3f0f-438f-8c39-7bb07ab3ccde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan szigorúra vette a menedékjogi törvényeket a magyar kormány, hogy most, amikor Orbán Viktor barátja, a volt macedón kormányfő kért saját bevallása szerint menedékjogot Budapesten, vélhetően útlevél nélkül, elvileg szinte lehetetlen, hogy megkapja a védelmet. Elvileg.","shortLead":"Olyan szigorúra vette a menedékjogi törvényeket a magyar kormány, hogy most, amikor Orbán Viktor barátja, a volt...","id":"20181113_Orban_macedon_baratjanak_elvileg_nagyon_nehez_lenne_megkapnia_a_menedekkerelmet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e99461bc-3f0f-438f-8c39-7bb07ab3ccde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c95365a-5bfa-495f-bd30-0ca0b0fb3ed3","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Orban_macedon_baratjanak_elvileg_nagyon_nehez_lenne_megkapnia_a_menedekkerelmet","timestamp":"2018. november. 13. 18:06","title":"Orbán macedón barátjának elvileg nagyon nehéz lenne megkapnia a menekültstátuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09805c93-3160-4547-9fe3-8123695bda44","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181113_Marabu_FekNyuz_Isten_hozott_pajtas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09805c93-3160-4547-9fe3-8123695bda44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b2b918-6b24-4f9b-994e-abff38651b52","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Marabu_FekNyuz_Isten_hozott_pajtas","timestamp":"2018. november. 13. 18:37","title":"Marabu FékNyúz: Isten hozott, pajtás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bf5d116-5af4-49a0-9eea-3c69b6e44298","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Újfehértó futballcsapatának játékosa, Lakatos Márk 12 éves volt.","shortLead":"Az Újfehértó futballcsapatának játékosa, Lakatos Márk 12 éves volt.","id":"20181113_meghalt_egy_fiatal_focista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bf5d116-5af4-49a0-9eea-3c69b6e44298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d59eaea-4b70-4578-9cbc-e9fb1490c1f5","keywords":null,"link":"/sport/20181113_meghalt_egy_fiatal_focista","timestamp":"2018. november. 13. 12:38","title":"Meghalt egy fiatal focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ffc226-4058-4460-a692-19dca76355df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Michelle Obama memoárja alaposan elmerül a magánéleti részletekben.","shortLead":"Michelle Obama memoárja alaposan elmerül a magánéleti részletekben.","id":"20181113_Hogy_lehet_beleszeretni_Barack_Obamaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89ffc226-4058-4460-a692-19dca76355df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c12a7fc-51ed-49f4-934b-f34dc46dd91a","keywords":null,"link":"/elet/20181113_Hogy_lehet_beleszeretni_Barack_Obamaba","timestamp":"2018. november. 13. 09:13","title":"Hogy lehet beleszeretni Barack Obamába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b0a78e-fc0a-4da0-b420-49b8b029f78e","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"velemeny","description":"Viszonválasz Cseresnyési Lászlónak.","shortLead":"Viszonválasz Cseresnyési Lászlónak.","id":"20181113_TGM_Ulepre_magyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04b0a78e-fc0a-4da0-b420-49b8b029f78e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5db2c55-063a-417d-b453-6073b73f9538","keywords":null,"link":"/velemeny/20181113_TGM_Ulepre_magyar","timestamp":"2018. november. 13. 17:05","title":"TGM: Ülepre, magyar!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36fbf862-a51a-4fca-9dc6-fa137eca6768","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A Ludovikára viszik a Maccabi Európai Játékokat, az eredeti központnak szánt Kerepesi úti Sportpark építkezését viszont nem fújják le, csak eltolják 1-2 évvel.","shortLead":"A Ludovikára viszik a Maccabi Európai Játékokat, az eredeti központnak szánt Kerepesi úti Sportpark építkezését viszont...","id":"20181112_Nem_lesz_kesz_a_Maccabi_Jatekokig_a_kozpontja_de_attol_meg_megepitik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36fbf862-a51a-4fca-9dc6-fa137eca6768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0785003-a8b5-43cf-881f-909aa5bd0e4b","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_Nem_lesz_kesz_a_Maccabi_Jatekokig_a_kozpontja_de_attol_meg_megepitik","timestamp":"2018. november. 12. 12:53","title":"Nem lesz kész a Maccabi Játékokig a központja, de attól még megépítik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0345976-2ab3-425f-adc1-b3a41def7422","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Max Verstappen a vasárnapi Formula–1-es Brazil Nagydíj után szóváltásba keveredett Esteban Oconnal, mert a francia pilóta összeütközött vele a verseny közben.","shortLead":"Max Verstappen a vasárnapi Formula–1-es Brazil Nagydíj után szóváltásba keveredett Esteban Oconnal, mert a francia...","id":"20181112_f1_forma1_max_verstappen_esteban_ocon_brazil_nagydij_lokdosodes_utkozes_kozerdeku_munka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0345976-2ab3-425f-adc1-b3a41def7422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e69c15-d58c-4341-8595-1a66481a292a","keywords":null,"link":"/sport/20181112_f1_forma1_max_verstappen_esteban_ocon_brazil_nagydij_lokdosodes_utkozes_kozerdeku_munka","timestamp":"2018. november. 12. 13:27","title":"Közmunkára ítélték a lökdösődő F1-es pilótát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]