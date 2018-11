Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5cc78184-a7c6-44f5-af20-f0a4a1cc955a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly sérülékenységre bukkantak a népszerű CMS, a Wordpresshez tartozó egyik pluginnál. A kiberbiztonsággal foglalkozó hazai blog szerint legalább 4-500 magyar oldalon telepítették a problémás modult, amelyet kihasználva szenzitív adatokhoz lehet hozzáférni. ","shortLead":"Komoly sérülékenységre bukkantak a népszerű CMS, a Wordpresshez tartozó egyik pluginnál. A kiberbiztonsággal foglalkozó...","id":"20181114_cms_wordpress_wp_gdpr_compliance_plugin_modul_serulekenyseg_adatlopas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cc78184-a7c6-44f5-af20-f0a4a1cc955a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b8ab3d-436d-4256-aeed-fd4ae4326738","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_cms_wordpress_wp_gdpr_compliance_plugin_modul_serulekenyseg_adatlopas","timestamp":"2018. november. 14. 11:33","title":"400-500 magyar weboldal került bajba, szélesre tárt hátsó bejárat van a kódjukban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11869a97-c1fc-4e8d-bfe3-68c5b5228a29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sztrájknapot hirdettek szerdára az ELTE Társadalomtudományi Karának oktatói és hallgatói, az eseményhez – ahogy korábban megírtuk – csatlakoztak a Corvinusról és a CEU-ról is.","shortLead":"Sztrájknapot hirdettek szerdára az ELTE Társadalomtudományi Karának oktatói és hallgatói, az eseményhez – ahogy...","id":"20181114_elte_ceu_corvinus_sztrajknap_egyetemi_autonomia_tarsadalmi_nemek_tudomanya_finanszirozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11869a97-c1fc-4e8d-bfe3-68c5b5228a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b007dac-4946-4250-a10c-384f248ce2c7","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_elte_ceu_corvinus_sztrajknap_egyetemi_autonomia_tarsadalmi_nemek_tudomanya_finanszirozas","timestamp":"2018. november. 14. 09:40","title":"Elkezdődött az ELTE sztrájknapja, CEU-sok és corvinusosok is csatlakoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba3007b0-79f1-4244-9018-b6af9066331a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amíg a rendőrök a férfi lakásán kutakodtak, érkezett egy vásárló, aki viszont nem őt, hanem testvérét kereste, mert – mint kiderült – ő is drogdíler. ","shortLead":"Amíg a rendőrök a férfi lakásán kutakodtak, érkezett egy vásárló, aki viszont nem őt, hanem testvérét kereste, mert –...","id":"20181113_Kokaindilert_fogtak_a_rendorok_a_bulinegyedben_nem_sokkal_kesobb_az_egesz_banda_lebukott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba3007b0-79f1-4244-9018-b6af9066331a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4bbb83f-1893-4c2a-ac14-d953a4db2842","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Kokaindilert_fogtak_a_rendorok_a_bulinegyedben_nem_sokkal_kesobb_az_egesz_banda_lebukott","timestamp":"2018. november. 13. 06:50","title":"Kokaindílert fogtak a rendőrök a bulinegyedben, nem sokkal később az egész banda lebukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn egy rövid ideig világszerte akadoztak a Google szolgáltatásai, jelen állás szerint pedig úgy tűnik, a hibát pedig nem a mi készülékünkben kell keresni. A feltételezések szerint kibertámadás érte a Google-t, de az is lehet, hogy csupán technikai probléma lépett fel a kiszolgálói oldalon.","shortLead":"Hétfőn egy rövid ideig világszerte akadoztak a Google szolgáltatásai, jelen állás szerint pedig úgy tűnik, a hibát...","id":"20181113_kibertamadas_google_border_gateway_protocol_bgp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d1ebea-7241-44f9-9c91-9d860e6acdf4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_kibertamadas_google_border_gateway_protocol_bgp","timestamp":"2018. november. 13. 11:33","title":"Kibertámadás érhette a Google-t, elterelték a cég forgalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33cb50a3-5941-40ed-aa01-a931fa1cdcf2","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az új törvény érintené a csődeljárásokat, a cégeljárást, a törlési és a végelszámolási eljárásokat is. ","shortLead":"Az új törvény érintené a csődeljárásokat, a cégeljárást, a törlési és a végelszámolási eljárásokat is. ","id":"20181113_Uj_fizeteskeptelensegi_torvenyt_akar_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33cb50a3-5941-40ed-aa01-a931fa1cdcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64a451f-3539-46a6-9da0-d2e353141e84","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_Uj_fizeteskeptelensegi_torvenyt_akar_a_kormany","timestamp":"2018. november. 13. 17:12","title":"Új fizetésképtelenségi törvényt akar a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b0020c1-d6a3-46ec-9dae-20ddc46a76ed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új alkalmazás révén lekérhetők a kocsival kapcsolatos információk, és akár a motor távolról történő beindítása is megoldható.","shortLead":"Az új alkalmazás révén lekérhetők a kocsival kapcsolatos információk, és akár a motor távolról történő beindítása is...","id":"20181113_itt_tart_az_orosz_technika_okostelefonrol_is_beindithatok_az_uj_ladak_okostelefon_alkalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b0020c1-d6a3-46ec-9dae-20ddc46a76ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e46c6b-0aad-4203-a5fe-f3be3b508779","keywords":null,"link":"/cegauto/20181113_itt_tart_az_orosz_technika_okostelefonrol_is_beindithatok_az_uj_ladak_okostelefon_alkalmazas","timestamp":"2018. november. 13. 11:21","title":"Itt tart az orosz technika: okostelefonról is beindíthatók az új Ladák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd290f51-029d-4459-b0ed-b063d980e9b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kutatók megtalálták a sofőr nélküli, teljesen automata autók valódi értelmét: ha ezek a járművek elterjednek, akkor az autóban való szexelés is gyakoribb jelenség lesz. ","shortLead":"Kutatók megtalálták a sofőr nélküli, teljesen automata autók valódi értelmét: ha ezek a járművek elterjednek, akkor...","id":"20181114_Az_onvezeto_autokat_is_a_szex_fogja_eladni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd290f51-029d-4459-b0ed-b063d980e9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b113ed0-bf64-41ff-922f-0b867e803f5c","keywords":null,"link":"/elet/20181114_Az_onvezeto_autokat_is_a_szex_fogja_eladni","timestamp":"2018. november. 14. 12:07","title":"Az önvezető autókat is a szex fogja eladni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2b1963-af52-4ae0-9fdc-c0b90ebe186e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarország első vidéki állatkertje újabb jövevénnyel, egy igazi kuriózummal gyarapodott.","shortLead":"Magyarország első vidéki állatkertje újabb jövevénnyel, egy igazi kuriózummal gyarapodott.","id":"20181113_Debreceni_allatkert_leopardmacska_europai_fajmento_program","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef2b1963-af52-4ae0-9fdc-c0b90ebe186e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23fd1d2a-1d4d-482d-84a7-bba8d3a2323a","keywords":null,"link":"/elet/20181113_Debreceni_allatkert_leopardmacska_europai_fajmento_program","timestamp":"2018. november. 13. 14:57","title":"Nagyon ritka és őrülten cuki leopárdmacska született a Debreceni Állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]