A volt SZDSZ-es főpolgármester függetlenként indulna egy választáson, de a régi csapatával, bár még csak fontolgatja a dolgot. Egy interjúban azt is elmondta, szerinte az Orbán-rendszert szamizdattal, lakásokon tartott szabadegyetemekkel és underground könyvkiadóval lehet megdönteni.

Interjút Demszky Gábor volt SZDSZ-es budapesti főpolgármester a 24.hu-nak, amelyben arról beszélt, hogy szerinte mit kell tenni az Orbán-kormány leváltása érdekében.

Demszky, aki sikeres politikusként tekint magára, azt mondta, tudja, mit kéne csinálni, mint fogalmazott "meg kell ölni a fenevadat"! A fenevad szerinte maga a NER, amely már nem demokrácia, mert az ellenzék is idomult a rendszerhez, amit parlamenti úton nem is lehet felszámolni, ezért szerinte az ellenzéknek ki kellene vonulnia a parlamentből, és vissza kellene hozni a nyomtatott szamizdatos módszereket, mert a papír az, ami elér mindenkihez. Elmondása szerint a Nyomtass te is! nevű "szamizdatkiadványa" elérte a félmilliós példányszámot tavasszal.

A szamizdat mellett Demszky szerint Orbán leváltásának másik módja az, ha szabadegyetemeket szerveznek lakásokon. Elmondása szerint Kenedi Jánossal azt is tervezik, hogy könyveket adnak majd ki undergroundban, Kenedi lakásán pedig kutatóhelyet és butikot nyitnak. Hozzátette, a tüntetés is egy technika, és mivel kíváncsi volt, hogy működik-e, elment a Gyurcsány Ferenc-féle tüntetésre, ahol viszont arra jutott, hogy itt nem működik a tüntetés, mert nem mentek ki az emberek. Gyurcsányt egyébként egy ikonnak tartja, ahogy saját magát is. "Mindketten egy-egy korszakot képviselünk, nincs egoproblémánk, hogy ki a nagyobb. Kevesen maradtunk olyanok, akik tudnak szavazatot hozni, Gyurcsány ilyen, én még inkább, és az SZDSZ-ben Kuncze volt még ilyen" – fejtegette.

Demszky kijelentette:

az Orbán-rendszer is még az én életemben összeomlik.

Az elmélete szerint az ellenzék tavasszal megerősödik az EP-választáson, megnyeri Budapestet és néhány várost, majd ősszel, az önkormányzatin meg is fordítja az egész országban az eredményt.

Saját helyzetéről és terveiről szólva Demszky azt mondta, szívesen tanítana, de nem engedik be az ELTE-re és a CEU-ra, mert szerinte az utóbbi attól fél, hogy ha őt meghívnák, akkor azonnal bezáratnák az egyetemet. Azt is elmondta, hogy 2010 után egy héten belül három volt feleségét is kirúgták a munkahelyéről: egyet a gyermekvédelemtől, egyet a Millenárisról, egyet egy kollégiumból. Demszky februártól viszont a brémai egyetemen fog urbanisztikát tanítani a brémai egyetemen, de nem biztos, hogy kitart a tanítás mellett, ugyanis más tervei is vannak:

Elárulhatom, gondolkodom, hogy ismét beszállok a politikába. A pártok nem érdekelnek, de függetlenként hajlandó lennék indulni. Még nincs döntés. Ha lesz mögöttem intellektuális és tárgyi erő, indulok. És jönne velem a régi csapatom. Olyan stratégiai tervezőm volt nekem, mint Atkári János, őt biztos visszahoznám.

– fejtegette a volt főpolgármester, aki egyébként jelenleg az új feleségével és családjával él Érden.

Demszky idén nyáron nősült meg ötödször, most pedig elárulta, mi a titka a nőknél: "A nők nagyobb része, már azok, akik hajlandóságot mutatnak az ismerkedésre, hiperérzékenyek az érintésre. Nekem pedig van egy speciális vállfogásom. És ez elég. Még puszi sem kell. És akkor minden megtörténhet."

Demszky ostorozta a magyar pártfinanszírozási rendszert, de szerinte az SZDSZ egyáltalán nem volt korrupt, a pártok nem a fővárostól vitték ki pénzt, és a 4-es metróról sem igaz, amit mondanak. "A fővárosi cégekből, beruházásokból, ha agyonütnek se tudok példát hozni lopásra" – közölte, bár hozzátette, soha nem tudta, hogy az ő kampányait ki finanszírozza. Felidézett egy esetet, amikor jelentkezett az irodájában egy választási győzelme után egy még ma is aktív illető, aki a kampánytámogatásért cserébe egy fővárosi ingatlant kért eladásra. Demszky elmondása szerint az illető nem kapta meg, amit kért, majd átállt a "másik oldalra".

Felidézte azt is, hogy még a rendszerváltás környékén az akkor fideszes Molnár Péterrel és Szelényi Zsuzsával részt vettek kulturális munkában is, és többször hívták Orbánt is segíteni, aki azzal utasította vissza őket, hogy őt nem az irodalom érdekli, hanem a hatalom.