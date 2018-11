Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26c0bf2f-6a3d-4e90-953e-00e5dfcf1dd8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már keresik az eladókat.","shortLead":"Már keresik az eladókat.","id":"20181116_Skala_aruhaz_lesz_az_Alexandra_konyveshaz_helyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26c0bf2f-6a3d-4e90-953e-00e5dfcf1dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c280fb94-bf75-4ed7-ac49-09fe73bbfb60","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_Skala_aruhaz_lesz_az_Alexandra_konyveshaz_helyen","timestamp":"2018. november. 16. 12:32","title":"Skála áruház lesz az Alexandra könyvesház helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa436476-1352-4057-aec5-9b3da2341d07","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A nagyapja hatására lett focista Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, akivel az e heti HVG-ben olvashat portréinterjút. ","shortLead":"A nagyapja hatására lett focista Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, akivel az e heti...","id":"20181115_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_hvg_hetilap_portre_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa436476-1352-4057-aec5-9b3da2341d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ac9277-9dfb-47ad-9025-f0d4d6888780","keywords":null,"link":"/sport/20181115_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_hvg_hetilap_portre_interju","timestamp":"2018. november. 15. 18:15","title":"Marco Rossi: \"Meccsnapon nincsen demokrácia\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d81f029-f191-4ccb-899d-731cda685cc9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy ideje már Paul Pogba bátyja is a klubnál edz, hamarosan őt is leigazolhatják. ","shortLead":"Egy ideje már Paul Pogba bátyja is a klubnál edz, hamarosan őt is leigazolhatják. ","id":"20181116_ftc_fradi_marc_wilmots_marten_wilmots_paul_pogba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d81f029-f191-4ccb-899d-731cda685cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd1a667-9ad0-4ccf-9995-1df3aee65fca","keywords":null,"link":"/sport/20181116_ftc_fradi_marc_wilmots_marten_wilmots_paul_pogba","timestamp":"2018. november. 16. 14:51","title":"Belga sztárcsemete érkezett a Fradiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a4bea7-aed7-43ad-8f1c-54a2b0e4f275","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A munka törvénykönyve külön szabályokat fogalmaz meg a várandós munkavállalók foglalkoztatásáról – ezeket mutatta be az újabb változtatások után részletesen az Adózóna.","shortLead":"A munka törvénykönyve külön szabályokat fogalmaz meg a várandós munkavállalók foglalkoztatásáról – ezeket mutatta be...","id":"20181115_Mi_mindent_kerhet_egy_terhes_no_a_munkahelyetol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5a4bea7-aed7-43ad-8f1c-54a2b0e4f275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"975017d8-eff8-432f-80c2-4030d236396b","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Mi_mindent_kerhet_egy_terhes_no_a_munkahelyetol","timestamp":"2018. november. 15. 17:36","title":"Mi mindent kérhet egy terhes nő a munkahelyétől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0125b361-6244-4416-90f2-7e2324a39477","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez már a tizedik. Hat kategóriában osztanak majd díjakat december elején.","shortLead":"Ez már a tizedik. Hat kategóriában osztanak majd díjakat december elején.","id":"20181115_Ismet_lehet_szavazni_az_Arany_Medaldij_gyozteseire","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0125b361-6244-4416-90f2-7e2324a39477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d92f0a8-f773-4b8f-8d21-3470ba443c3e","keywords":null,"link":"/kultura/20181115_Ismet_lehet_szavazni_az_Arany_Medaldij_gyozteseire","timestamp":"2018. november. 15. 12:12","title":"Ismét lehet szavazni az Arany Medál-díj győzteseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a39f621-df3c-4076-a2ea-b955e20385a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt vizsgálta volna az ENSZ-küldöttség, hogy miként érvényesülnek a fogvatartott menedékkérők jogai, de nem engedték be őket a hatóságok a tranzitzónákba, ezért felfüggesztették a hivatalos látogatásukat.","shortLead":"Azt vizsgálta volna az ENSZ-küldöttség, hogy miként érvényesülnek a fogvatartott menedékkérők jogai, de nem engedték be...","id":"20181115_Nem_engedtek_az_ENSZ_szakertoit_a_tranzitzonakba_a_hataron_felfuggesztettek_a_latogatast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a39f621-df3c-4076-a2ea-b955e20385a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2480968e-4cc2-4a08-a899-734b98f298e6","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Nem_engedtek_az_ENSZ_szakertoit_a_tranzitzonakba_a_hataron_felfuggesztettek_a_latogatast","timestamp":"2018. november. 15. 17:16","title":"Nem engedték az ENSZ szakértőit a tranzitzónákba a határon, felfüggesztették a látogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f01e6f-bfbc-4964-aea8-5b8feb748a90","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egyre nagyobbak a kockázatok, magasabbak a lakásárak a fővárosban, mint amit a gazdaság helyzete indokolna – jelezte a jegybank.","shortLead":"Egyre nagyobbak a kockázatok, magasabbak a lakásárak a fővárosban, mint amit a gazdaság helyzete indokolna – jelezte...","id":"20181115_MNB_nagy_baj_lehet_meg_a_budapesti_lakaspiacon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35f01e6f-bfbc-4964-aea8-5b8feb748a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc400388-226a-4947-b641-aa9b092d45ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_MNB_nagy_baj_lehet_meg_a_budapesti_lakaspiacon","timestamp":"2018. november. 15. 16:58","title":"MNB: Nagy baj lehet még a budapesti lakáspiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e065fa6-9d5e-4e32-99a2-1b9447a5dd90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány egyszerű és olcsó eszköz, illetve némi odafigyelés elég ahhoz, hogy sötétben kevesebb baleset történjen.","shortLead":"Néhány egyszerű és olcsó eszköz, illetve némi odafigyelés elég ahhoz, hogy sötétben kevesebb baleset történjen.","id":"20181116_a_nap_videoja_1500_forinton_mulhat_a_lathatosag_es_az_emberelet_sotet_bicikli_auto_balesetveszely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e065fa6-9d5e-4e32-99a2-1b9447a5dd90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4a49639-643c-4bff-a1ee-245955774c30","keywords":null,"link":"/cegauto/20181116_a_nap_videoja_1500_forinton_mulhat_a_lathatosag_es_az_emberelet_sotet_bicikli_auto_balesetveszely","timestamp":"2018. november. 16. 06:41","title":"A nap fotói: 1500 forinton múlhat a láthatóság és az emberélet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]