[{"available":true,"c_guid":"9ab953b7-50ba-4f14-987b-0b7f92dcdb7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy orosz férfi bíróság előtt áll, mert baltával levágta a felesége kezeit. Az emberi jogi aktivisták szerint, mikor 2017-ben Oroszország lazított a családon belüli erőszakra vonatkozó törvényen, azzal az áldozatok alapvető védelmét szüntette meg. ","shortLead":"Egy orosz férfi bíróság előtt áll, mert baltával levágta a felesége kezeit. Az emberi jogi aktivisták szerint, mikor...","id":"20181115_A_ferjem_kivitt_az_erdobe_es_baltaval_vagta_le_a_kezeimet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ab953b7-50ba-4f14-987b-0b7f92dcdb7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b462302-d3b0-4e58-b622-26a5b82d543f","keywords":null,"link":"/elet/20181115_A_ferjem_kivitt_az_erdobe_es_baltaval_vagta_le_a_kezeimet","timestamp":"2018. november. 15. 11:46","title":"“A férjem kivitt az erdőbe, és baltával levágta a kezeimet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3980a719-e1aa-447b-9d80-9b012c4741d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet szerint a beruházás nem csak káros, hanem teljesen felesleges is.","shortLead":"A szervezet szerint a beruházás nem csak káros, hanem teljesen felesleges is.","id":"20181115_Peticiot_inditott_a_vedett_Csarnavolgyben_epulo_kisvasut_ellen_a_WWF","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3980a719-e1aa-447b-9d80-9b012c4741d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6344e1-c9b0-4b1f-8acb-e948d56ebd37","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Peticiot_inditott_a_vedett_Csarnavolgyben_epulo_kisvasut_ellen_a_WWF","timestamp":"2018. november. 15. 15:58","title":"Petíciót indított a védett Csarna-völgyben épülő kisvasút ellen a WWF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed142b2-1efe-42b6-bb46-2195f396b8c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"November 21-én nem csak meccsel nyit az új székesfehérvári stadion. ","shortLead":"November 21-én nem csak meccsel nyit az új székesfehérvári stadion. ","id":"20181115_Fluor_Tomiekkal_avatjak_fel_a_Vidi_Molstadiont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bed142b2-1efe-42b6-bb46-2195f396b8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5098fe7-9755-4b00-b97e-1cf292626d48","keywords":null,"link":"/elet/20181115_Fluor_Tomiekkal_avatjak_fel_a_Vidi_Molstadiont","timestamp":"2018. november. 15. 14:31","title":"A NER-kritikus Fluor Tomival avatják fel a Mol-Vidi-stadiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aad2ad1-f3f8-4594-b04f-24578583b218","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Dollárszázmilliókat kapott Mexikó két elnöke a Köpcös által irányított drogkartelltől. Legalábbis ezt állítja Mexikó első számú drogbárójának ügyvédje. Szerinte a Sinaloa kartell második számú embere: Ismael \"El Mayo\" Zambada volt a pénzes postás a Köpcös és a két elnök között.","shortLead":"Dollárszázmilliókat kapott Mexikó két elnöke a Köpcös által irányított drogkartelltől. Legalábbis ezt állítja Mexikó...","id":"20181115_Emberi_roncs_lett_a_hajdani_drogkiraly_de_azert_ket_volt_allamfobe_meg_belemart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9aad2ad1-f3f8-4594-b04f-24578583b218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b201ec06-cc59-4b95-a7b5-b27a983f09a9","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Emberi_roncs_lett_a_hajdani_drogkiraly_de_azert_ket_volt_allamfobe_meg_belemart","timestamp":"2018. november. 15. 11:06","title":"Emberi roncs lett a hajdani drogkirály, de azért két volt államfőbe még belemart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea9fe5d-e0c9-4924-af0c-a7de45606e4c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Arra kérik a költözőket, amiket nem vinnének magukkal, de nem is dobnának ki, ajánlják fel szegény gyerekeknek.","shortLead":"Arra kérik a költözőket, amiket nem vinnének magukkal, de nem is dobnának ki, ajánlják fel szegény gyerekeknek.","id":"20181114_A_koltozeskor_megmarado_targyakat_gyujti_ossze_raszorloknak_egy_ingatlaniroda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eea9fe5d-e0c9-4924-af0c-a7de45606e4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b22f63a4-0884-43c4-9734-7e409feca551","keywords":null,"link":"/elet/20181114_A_koltozeskor_megmarado_targyakat_gyujti_ossze_raszorloknak_egy_ingatlaniroda","timestamp":"2018. november. 14. 21:29","title":"A költözéskor megmaradó tárgyakat gyűjti össze rászorulóknak egy ingatlaniroda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c869e4a-b60c-4f10-b2a2-7b3a1faa34e8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem mondták meg, mi az, de nagyon modern.","shortLead":"Nem mondták meg, mi az, de nagyon modern.","id":"20181116_Ismeretlen_fegyvert_tesztelt_EszakKorea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c869e4a-b60c-4f10-b2a2-7b3a1faa34e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab06181-14d1-404a-830e-b71eede23228","keywords":null,"link":"/vilag/20181116_Ismeretlen_fegyvert_tesztelt_EszakKorea","timestamp":"2018. november. 16. 07:11","title":"Ismeretlen fegyvert tesztelt Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4984544-0b7b-45d5-94d2-1a6d9518c3b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"További váratlan húzásokra képes még az idei november.","shortLead":"További váratlan húzásokra képes még az idei november.","id":"20181116_Nappal_13_fok_ejszaka_minusz_is_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4984544-0b7b-45d5-94d2-1a6d9518c3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"215f7e7d-6785-423e-ad95-59a4f449b097","keywords":null,"link":"/idojaras/20181116_Nappal_13_fok_ejszaka_minusz_is_lehet","timestamp":"2018. november. 16. 06:58","title":"Nappal +13 fok, éjszaka mínusz is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamburg, Párizs, Róma, New York – négy külföldi kapcsolattartó iroda, amelyekre eddig több mint 800 millió forint adófizetői pénzt költött el a Matolcsy György vezette Magyar Nemzeti Bank.","shortLead":"Hamburg, Párizs, Róma, New York – négy külföldi kapcsolattartó iroda, amelyekre eddig több mint 800 millió forint...","id":"20181116_800_milliot_koltott_az_MNB_negy_kulfoldi_irodara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58985a9c-ba88-47a4-af16-c77456bfc837","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_800_milliot_koltott_az_MNB_negy_kulfoldi_irodara","timestamp":"2018. november. 16. 09:35","title":"800 milliót költött az MNB négy külföldi irodára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]