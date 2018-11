Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rekord alacsony a Duna vízállása, novemberben sorra dőlnek meg a melegrekordok. A Környezetügyi államtitkárság munkatársainak pedig épp most küldték el csaknem a felét. Az elbocsátások miatt 85 civil szervezet tiltakozik. Szerintük pont olyan területen spórol a kormány, amelyet erősíteni kellene.","shortLead":"Rekord alacsony a Duna vízállása, novemberben sorra dőlnek meg a melegrekordok. A Környezetügyi államtitkárság...","id":"20181115_Nem_a_klimavalsag_idejen_kellene_a_Kornyezetugyi_allamtitkarsag_felet_elbocsatani__tiltakoznak_a_civilek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1032012b-33f5-431a-bf25-bc179e910d13","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Nem_a_klimavalsag_idejen_kellene_a_Kornyezetugyi_allamtitkarsag_felet_elbocsatani__tiltakoznak_a_civilek","timestamp":"2018. november. 15. 21:54","title":"Nem a klímaválság idején kellene a Környezetügyi államtitkárság felét elbocsátani - tiltakoznak a civilek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f0d540-8921-4ae9-bf44-76c3ee1e4a42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új technológia révén jelentősen csökkenthető a piros lámpánál történő várakozási idő, a károsanyag-kibocsátás. És nem mellesleg a stressz is.","shortLead":"Az új technológia révén jelentősen csökkenthető a piros lámpánál történő várakozási idő, a károsanyag-kibocsátás. És...","id":"20181115_zoldhullam_itt_az_elso_auto_ami_egyeztet_a_kozlekedesi_lampakkal_jaguar_land_rover_v2x","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82f0d540-8921-4ae9-bf44-76c3ee1e4a42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d756cf-fb7d-439a-bba2-b8632626256b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181115_zoldhullam_itt_az_elso_auto_ami_egyeztet_a_kozlekedesi_lampakkal_jaguar_land_rover_v2x","timestamp":"2018. november. 15. 15:21","title":"Zöldhullám: itt az első autó, amely egyeztet a közlekedési lámpákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f8d920-7958-4c63-b69a-38903955f668","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy karikatúrán a délutáni londoni sajtóból.","shortLead":"Egy karikatúrán a délutáni londoni sajtóból.","id":"20181115_Igy_jon_ossze_a_giccses_karacsonyi_reklam_a_Brexitdramaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26f8d920-7958-4c63-b69a-38903955f668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3490f865-df27-401c-8cc6-34f01eda655b","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Igy_jon_ossze_a_giccses_karacsonyi_reklam_a_Brexitdramaval","timestamp":"2018. november. 15. 15:09","title":"Így jön össze a giccses karácsonyi reklám a Brexit-drámával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8c7135-e4bf-44de-860f-befd47d50fc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Raspberry jóárasította az egyébként is nevetségesen olcsó csúcsmodelljét, a Raspberry Pi 3 Model B+-t.","shortLead":"A Raspberry jóárasította az egyébként is nevetségesen olcsó csúcsmodelljét, a Raspberry Pi 3 Model B+-t.","id":"20181117_raspberry_pi_3_model_a_plusz_mini_szamitogep_olcso_szamitogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f8c7135-e4bf-44de-860f-befd47d50fc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47dbc84d-5bc3-4151-b994-9bbaa1a5a6ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20181117_raspberry_pi_3_model_a_plusz_mini_szamitogep_olcso_szamitogep","timestamp":"2018. november. 17. 08:03","title":"7100 forintba kerül ez a kis számítógép, amivel még programozni is megtanulhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7e920ad-60a7-4d64-a1d8-cda50315d704","c_author":"Szakszon Réka","category":"kultura","description":"\"Április 8-án, amikor az a két ember a Kossuth-nótát énekelte a tévében, megsemmisülve éreztem magam. Megalázva, kiröhögve, eltaposva\" - idézi fel érzéseit Gerlóczy Márton író. A HVG Portré rovatában mesélt arról, miként lett Erdély-túladagolása, miért szeret egyedül lenni, miért nem ír most egy darabig cikket.","shortLead":"\"Április 8-án, amikor az a két ember a Kossuth-nótát énekelte a tévében, megsemmisülve éreztem magam. Megalázva...","id":"201842_gerloczy_marton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7e920ad-60a7-4d64-a1d8-cda50315d704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c380126e-5856-4650-9f4b-2ccf920bb77f","keywords":null,"link":"/kultura/201842_gerloczy_marton","timestamp":"2018. november. 17. 09:15","title":"Gerlóczy Márton: Ezt akarták, fogyasszák hát egészséggel! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány nem támogatta az ITM javaslatát, a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem is tervezik, hogy újratárgyalják.","shortLead":"A kormány nem támogatta az ITM javaslatát, a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem is tervezik...","id":"20181115_Lekerult_a_parlament_napirendjerol_a_zacskoado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d8ff85-1504-4508-9ad8-d3366ec460fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Lekerult_a_parlament_napirendjerol_a_zacskoado","timestamp":"2018. november. 15. 14:57","title":"Egy év alatt másodszor is visszakozott a kormány a zacskóadó bevezetésétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568ee94d-fb72-4f88-8727-7aab853e8e33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt kancelláriaminiszter nem tekinti olyan csapatnak a képviselő-testületet és a polgármestert, akikkel bármiről is érdemes lenne beszélni.","shortLead":"A volt kancelláriaminiszter nem tekinti olyan csapatnak a képviselő-testületet és a polgármestert, akikkel bármiről is...","id":"20181115_Lazar_Egy_ideje_mar_nem_kovetem_Hodmezovasahely_politikai_vitait_mert_nem_utnek_meg_egy_szinvonalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=568ee94d-fb72-4f88-8727-7aab853e8e33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2db5bb3-86a6-4498-a6cd-158b451e5beb","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Lazar_Egy_ideje_mar_nem_kovetem_Hodmezovasahely_politikai_vitait_mert_nem_utnek_meg_egy_szinvonalat","timestamp":"2018. november. 15. 14:14","title":"Lázár a teljes hódmezővásárhelyi városvezetésnek selyemzsinórt küldött ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6adf2d81-6564-41ac-b161-9e289399ee96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Épphogy csak frissítette iOS 12.1-re jubileumi iPhone-jának operációs rendszerét egy amerikai felhasználó, a készülék hirtelen füstölni kezdett, majd lángra kapott. Komoly dologról van szó, és az Apple ki fogja vizsgálni az esetet.","shortLead":"Épphogy csak frissítette iOS 12.1-re jubileumi iPhone-jának operációs rendszerét egy amerikai felhasználó, a készülék...","id":"20181115_jubileumi_iphone_x_frissites_utan_kigyulladt_apple_vizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6adf2d81-6564-41ac-b161-9e289399ee96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461d7cbc-fbd4-4067-9e65-0d8ec3d248eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_jubileumi_iphone_x_frissites_utan_kigyulladt_apple_vizsgalat","timestamp":"2018. november. 15. 19:03","title":"Frissítette az iPhone-ját, erre az kigyulladt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]