[{"available":true,"c_guid":"f6beb6e0-8900-4f88-ba1b-743dc43309fe","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormányfő és a főpolgármester aláírták a főváros és a kormány együttműködéséről szóló, 15 pontból álló megállapodást.","shortLead":"A kormányfő és a főpolgármester aláírták a főváros és a kormány együttműködéséről szóló, 15 pontból álló megállapodást.","id":"20181117_Orban_Ezermilliardos_nagysagrendben_gondolkodunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6beb6e0-8900-4f88-ba1b-743dc43309fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f3f1a60-e300-4ca6-94bb-0711f6291c6c","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Orban_Ezermilliardos_nagysagrendben_gondolkodunk","timestamp":"2018. november. 17. 11:21","title":"Orbán: \"Ezermilliárdos nagyságrendben gondolkodunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d87192-05b6-4306-bb30-0e9eebb736f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Xbox-főnök Phil Spencer a LevelUpnak nyilatkozva mondott néhány érdekességet az iparág jövőjéről, eközben pedig olyan dolgokról beszélt, amelyek egy új konzol jellemzői is lehetnének. ","shortLead":"Az Xbox-főnök Phil Spencer a LevelUpnak nyilatkozva mondott néhány érdekességet az iparág jövőjéről, eközben pedig...","id":"20181117_microsoft_xbox_one_x_phil_spencer_uj_xbox_playstation_5_konzol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16d87192-05b6-4306-bb30-0e9eebb736f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36939134-a1f6-4f57-8775-74cc6890ea40","keywords":null,"link":"/tudomany/20181117_microsoft_xbox_one_x_phil_spencer_uj_xbox_playstation_5_konzol","timestamp":"2018. november. 17. 13:03","title":"Lehet, hogy a Microsoft egyik fejese épp most kotyogta el az új Xbox legnagyobb durranásait?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b740198-f696-48ab-a8b3-5c63b25dadbb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jim Carrey korábban is kritizálta már a Facebookot, most, a sorosozós ügy után újra megszólalt.","shortLead":"Jim Carrey korábban is kritizálta már a Facebookot, most, a sorosozós ügy után újra megszólalt.","id":"20181119_jim_carrey_facebook_mark_zuckerberg_sherly_sandberg_soros_gyorgy_sotet_pr","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b740198-f696-48ab-a8b3-5c63b25dadbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20db5d38-e309-4d4b-a518-9e98fc00d876","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_jim_carrey_facebook_mark_zuckerberg_sherly_sandberg_soros_gyorgy_sotet_pr","timestamp":"2018. november. 19. 09:03","title":"Keményen beszólt Jim Carrey a Facebooknak, és mindenkinek, akinek még köze van hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccffdcc-e6e9-408e-95aa-8d0987496f56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az autoriter rendszerek volt a Last Week Tonight amerikai talkshow legutóbbi adásának témája. John Oliver műsorában Orbán Viktor egy lapra került Putyinnal, Trumppal és Erdogannal is.","shortLead":"Az autoriter rendszerek volt a Last Week Tonight amerikai talkshow legutóbbi adásának témája. John Oliver műsorában...","id":"20181119_Autoriter_vezetokent_beszelt_Orbanrol_John_Oliver","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ccffdcc-e6e9-408e-95aa-8d0987496f56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa32cf87-243b-4d14-8abf-e1fda3412ce9","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Autoriter_vezetokent_beszelt_Orbanrol_John_Oliver","timestamp":"2018. november. 19. 09:44","title":"Autoriter vezetőként beszélt Orbánról John Oliver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13f87a4-7eb3-4c99-9d9f-8cab16a0c320","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Anglia 2-1-re legyőzte a vendég horvát labdarúgó-válogatottat a Nemzetek Ligája A osztályának vasárnapi játéknapján, a házigazdák ezzel bejutottak a négyes döntőbe, míg a vesztes együttes kiesett a B osztályba.","shortLead":"Anglia 2-1-re legyőzte a vendég horvát labdarúgó-válogatottat a Nemzetek Ligája A osztályának vasárnapi játéknapján...","id":"20181118_Lingard_es_Kane_forditott_Modricek_ellen_Anglia_a_negyes_dontoben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a13f87a4-7eb3-4c99-9d9f-8cab16a0c320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eead243-2e3d-423a-a4f4-80a8df489121","keywords":null,"link":"/sport/20181118_Lingard_es_Kane_forditott_Modricek_ellen_Anglia_a_negyes_dontoben","timestamp":"2018. november. 18. 17:03","title":"Lingard és Kane fordított Modricék ellen, Anglia a négyes döntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4800808b-2ce9-409d-870c-0c5f717775c4","c_author":"Nagy Gábor","category":"tudomany","description":"Az első ember című film Neil Armstrongnak állít emléket, akit 11 amerikai követett a Holdon. Az űrbéli kísérőnkre jutás hamar hétköznapivá, ám drágává vált, így az Apollo-program véget ért.","shortLead":"Az első ember című film Neil Armstrongnak állít emléket, akit 11 amerikai követett a Holdon. Az űrbéli kísérőnkre jutás...","id":"201842__neil_armstrong__holdra_szallas__unalomba_fulladt__sok_volt_ajobol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4800808b-2ce9-409d-870c-0c5f717775c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f335f5-516d-457d-8446-1a983d81ea97","keywords":null,"link":"/tudomany/201842__neil_armstrong__holdra_szallas__unalomba_fulladt__sok_volt_ajobol","timestamp":"2018. november. 18. 13:30","title":"Sok volt a jóból: amikor már annyit járt az ember a Holdra, hogy meg is unta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835582f-6e95-4e62-b149-1f69f815682a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Utazás közben nem mindig egyszerű elszenderedni, hiszen rengeteg tényező zavarhatja az embert. Az Airogo kabátjával ez azonban nem lehet probléma, a dzseki ugyanis felfújható nyakpárnával és szemellenzővel is rendelkezik, így semmi nem zavarhajta a pihenést.","shortLead":"Utazás közben nem mindig egyszerű elszenderedni, hiszen rengeteg tényező zavarhatja az embert. Az Airogo kabátjával...","id":"20181118_kabat_dzseki_airogo_pilloon_jacket_kickstarter_kampany_nyakparna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c835582f-6e95-4e62-b149-1f69f815682a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b94978c-9ff9-4937-970a-b5fe33ba4b11","keywords":null,"link":"/tudomany/20181118_kabat_dzseki_airogo_pilloon_jacket_kickstarter_kampany_nyakparna","timestamp":"2018. november. 18. 15:03","title":"Kitaláltak egy különleges kabátot, ami minden utazónak jól jöhet – nem csak azért, mert kényelmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b898791-8d00-4a07-92c7-9acf0a7797b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A meleg, csapadékszegény időjárás az oka.","shortLead":"A meleg, csapadékszegény időjárás az oka.","id":"20181118_Dragabb_lehet_a_fenyofa_iden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b898791-8d00-4a07-92c7-9acf0a7797b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f8f8ad-9400-4878-be3f-d15212a1a573","keywords":null,"link":"/kkv/20181118_Dragabb_lehet_a_fenyofa_iden","timestamp":"2018. november. 18. 20:24","title":"Jól megdrágul a karácsonyfa idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]