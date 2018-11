Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca46b9a3-0757-40af-87e4-06052a761611","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány napja egy 10 éves kisfiút támadott meg egy kutya az utcán, korábban pedig egy csivavát mart meg egy elszökött eb. A várpalotaiak félnek az utcán sétálni, az RTL Klub híradójának azt mondták, többször előfordult már, hogy a kiszökött kutyák agresszíven viselkedtek.","shortLead":"Néhány napja egy 10 éves kisfiút támadott meg egy kutya az utcán, korábban pedig egy csivavát mart meg egy elszökött...","id":"20181117_Kutyafalka_terrorizalja_a_lakotelepen_eloket_Varpalotan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca46b9a3-0757-40af-87e4-06052a761611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6530437e-d5bb-43da-9767-906430311d55","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Kutyafalka_terrorizalja_a_lakotelepen_eloket_Varpalotan","timestamp":"2018. november. 17. 21:15","title":"Kutyafalka terrorizálja a lakótelepen élőket Várpalotán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efec839a-ac18-41d3-8aa9-b58627fdaa4d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Taktikailag mást, hozzáállásban viszont az észtek elleni találkozóhoz hasonlót vár Marco Rossi szövetségi kapitány a magyar labdarúgó-válogatottól vasárnap a finnek ellen, a Nemzetek Ligája csoportkörének utolsó fordulójában.","shortLead":"Taktikailag mást, hozzáállásban viszont az észtek elleni találkozóhoz hasonlót vár Marco Rossi szövetségi kapitány...","id":"20181117_magyar_valogatott_marco_rossi_nemzetek_ligaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efec839a-ac18-41d3-8aa9-b58627fdaa4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6374793-6d3b-4853-b7f6-bf0376954d10","keywords":null,"link":"/sport/20181117_magyar_valogatott_marco_rossi_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. november. 17. 21:58","title":"Szenvedett Rossi, míg az észtekkel játszott a csapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"110d27a8-2fa9-4524-a666-d700f6c593bf","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Előre lehetett tudni, ki nyeri a kelet-ukrajnai szakadárok kezén lévő két „népköztársaságban” az elnökválasztást, mert a győztesnek kijelölt indulók ellenfelei csak statiszták lehettek. A voksolás miatt tovább romlott a viszony a Nyugat és Moszkva között.","shortLead":"Előre lehetett tudni, ki nyeri a kelet-ukrajnai szakadárok kezén lévő két „népköztársaságban” az elnökválasztást, mert...","id":"201846__keletukrajna__valasztas__tolvajok_es_orgyilkosok__regi_idok_politikaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=110d27a8-2fa9-4524-a666-d700f6c593bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb5a10e-fe27-4a8f-a56f-1f7f40d49350","keywords":null,"link":"/vilag/201846__keletukrajna__valasztas__tolvajok_es_orgyilkosok__regi_idok_politikaja","timestamp":"2018. november. 17. 16:30","title":"Bábjáték Ukrajnában: régi idők politikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca92dcb6-579c-4c27-a254-fc27e2a4fa67","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az extrém sportoló már elindult Chiléből az Antarktiszra, ahonnan gyalog, pontosabban síléceken folytatja útját. Első magyarként akarja elérni a Déli-sarkpontot, ahova egy darabig a Fókusz stábja is elkíséri.","shortLead":"Az extrém sportoló már elindult Chiléből az Antarktiszra, ahonnan gyalog, pontosabban síléceken folytatja útját. Első...","id":"20181117_Utrakesz_a_Delisarkra_indulo_Rakonczay_Gabor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca92dcb6-579c-4c27-a254-fc27e2a4fa67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69abf5d7-a3d9-497e-a40c-a6d36e893106","keywords":null,"link":"/sport/20181117_Utrakesz_a_Delisarkra_indulo_Rakonczay_Gabor","timestamp":"2018. november. 17. 21:05","title":"Útrakész a Déli-sarkra induló Rakonczay Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cc86fec-4869-47e4-9bfe-12a93b458013","c_author":"Weyer Béla","category":"vilag","description":"A német történelem felemelő és szégyenteljes fordulói kötődnek az év ugyanazon napjához, s ez az ellentmondás tette elgondolkodtatóvá a megemlékezést. ","shortLead":"A német történelem felemelő és szégyenteljes fordulói kötődnek az év ugyanazon napjához, s ez az ellentmondás tette...","id":"201846__november_9__koztarsasag_kristalyejszaka__berlini_falbontas__sorsnap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cc86fec-4869-47e4-9bfe-12a93b458013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9503499a-b824-4930-9e76-53adcc11760f","keywords":null,"link":"/vilag/201846__november_9__koztarsasag_kristalyejszaka__berlini_falbontas__sorsnap","timestamp":"2018. november. 17. 16:00","title":"A nap, amely már többször is megváltoztatta Németországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a643037-3403-40fa-b542-0d450701994f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Janukovics volt Ukrán elnök megúszta a narancsos forradalmat, de most egy tenisz mérkőzés leveheti a lábáról.","shortLead":"Janukovics volt Ukrán elnök megúszta a narancsos forradalmat, de most egy tenisz mérkőzés leveheti a lábáról.","id":"20181118_Korhazba_kerult_Janukovics","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a643037-3403-40fa-b542-0d450701994f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191374ff-e60a-494c-8762-4fd5929bdab6","keywords":null,"link":"/vilag/20181118_Korhazba_kerult_Janukovics","timestamp":"2018. november. 18. 08:20","title":"Kórházba került Janukovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d1ebdc-7ad8-44e3-893b-0c68d6092bda","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Úgy tudni, nincs is meg az ehhez szükséges számú kérvény.","shortLead":"Úgy tudni, nincs is meg az ehhez szükséges számú kérvény.","id":"20181118_Theresa_May_eltavolitasom_nem_konnyitene_meg_a_Brexitet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12d1ebdc-7ad8-44e3-893b-0c68d6092bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37456cf0-d2bb-4384-b4d7-21aa79ff3111","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181118_Theresa_May_eltavolitasom_nem_konnyitene_meg_a_Brexitet","timestamp":"2018. november. 18. 18:30","title":"Theresa May: eltávolításom nem könnyítené meg a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9660f831-5b42-4e40-9907-9053e59ec227","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"David Lynch legkésőbb a Twin Peaksszel örökre beírta magát a filmtörténetbe - leginkább, mint az egyik legrejtélyesebb filmrendező. Rajongói tűkön ülve várták önéletrajzát, hátha végre segít megfejteni filmjei groteszk és abszurd szimbolikáját, Lynch viszont maradt önmaga. Az Aminek álmodom nem Lynch-szótár, de a sokféle beszámoló és emlék mégis erőteljesen ráhangol a Lynch-jelenségre.","shortLead":"David Lynch legkésőbb a Twin Peaksszel örökre beírta magát a filmtörténetbe - leginkább, mint az egyik legrejtélyesebb...","id":"20181118_David_Lynch_oneletrajz_eletrajz_Aminek_almodom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9660f831-5b42-4e40-9907-9053e59ec227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a7b7ab-8acc-4d8c-accc-a77e210612cc","keywords":null,"link":"/kultura/20181118_David_Lynch_oneletrajz_eletrajz_Aminek_almodom","timestamp":"2018. november. 18. 20:00","title":"Ilyen közel még nem volt a lynchi rémálom: érteni nem fogja, csak érezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]