Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3487f9f2-9fd5-4df5-8f4e-1710716c32f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismét Magyarországra látogatott Terence Hill, és nem jött üres kézzel.","shortLead":"Ismét Magyarországra látogatott Terence Hill, és nem jött üres kézzel.","id":"20181120_Terence_Hill_titokban_jotekonykodott_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3487f9f2-9fd5-4df5-8f4e-1710716c32f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8b061d-1a08-4a9e-9f1b-d6ec50751c02","keywords":null,"link":"/elet/20181120_Terence_Hill_titokban_jotekonykodott_Budapesten","timestamp":"2018. november. 20. 09:47","title":"Terence Hill titokban jótékonykodott Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatóság fokozott ellenőrzést tartott, volt, akit 165 km/órás sebességnél kapott le a traffipax.","shortLead":"A hatóság fokozott ellenőrzést tartott, volt, akit 165 km/órás sebességnél kapott le a traffipax.","id":"20181120_Het_ora_alatt_csaknem_szaz_gyorshajtot_fogtak_a_rendorok_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71122eab-0e49-4b84-8cb8-45bd73169cc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20181120_Het_ora_alatt_csaknem_szaz_gyorshajtot_fogtak_a_rendorok_Budapesten","timestamp":"2018. november. 20. 12:30","title":"Hét óra alatt csaknem száz gyorshajtót fogtak a rendőrök Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7413dd5c-f364-4194-85d8-23a6d1226e52","c_author":"Balavány György","category":"velemeny","description":"Ott volt több tucat újságíró László körül, és valahogy egyiküknek sem jutott eszébe bántani senkit. Amikor László Petra felrúgta a kislányt, egy rendkívül fontos szabályt is felrúgott. Vélemény.","shortLead":"Ott volt több tucat újságíró László körül, és valahogy egyiküknek sem jutott eszébe bántani senkit. Amikor László Petra...","id":"20181120_Balavany_Ezert_nem_szabad_Laszlo_Petrat_felmenteni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7413dd5c-f364-4194-85d8-23a6d1226e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb5d712-c9a6-4628-b0e8-a158229eb06b","keywords":null,"link":"/velemeny/20181120_Balavany_Ezert_nem_szabad_Laszlo_Petrat_felmenteni","timestamp":"2018. november. 20. 16:25","title":"Balavány: Ezért nem szabad László Petrát felmenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A dohányzás 1,6 évvel rövidítheti meg a várható élettartamot, a szmog ennél is többel. ","shortLead":"A dohányzás 1,6 évvel rövidítheti meg a várható élettartamot, a szmog ennél is többel. ","id":"20181120_Kozel_ket_evet_is_elvehet_eletunkbol_a_szmog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f97d197-d07c-47c2-aed5-2c23ee9ef85d","keywords":null,"link":"/elet/20181120_Kozel_ket_evet_is_elvehet_eletunkbol_a_szmog","timestamp":"2018. november. 20. 15:05","title":"Közel két évet is elvehet életünkből a szmog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7270ad40-66cf-477b-8e9d-0a0ba56ffb15","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minnie Anglia első klónozott kutyája – most egészséges kölykei születtek.","shortLead":"Minnie Anglia első klónozott kutyája – most egészséges kölykei születtek.","id":"20181121_Klonozott_kutyanak_szulettek_kolykei_Angliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7270ad40-66cf-477b-8e9d-0a0ba56ffb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"236985bc-a7d9-47de-8808-d142fea0f09e","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Klonozott_kutyanak_szulettek_kolykei_Angliaban","timestamp":"2018. november. 21. 11:36","title":"Klónozott kutyának születtek kölykei Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01837080-1ea9-4939-ba7d-210a997f4bc7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Britannicot átépítették a Titanic-katasztrófa tapasztalatai alapján, de a sorsa ugyanaz lett, mint a híres „bátyjának”: 1916 november 21-én elsüllyedt.



","shortLead":"A Britannicot átépítették a Titanic-katasztrófa tapasztalatai alapján, de a sorsa ugyanaz lett, mint a híres...","id":"20181121_November_21en_sullyedt_el_a_Titanic_testverhajoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01837080-1ea9-4939-ba7d-210a997f4bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f713de-cc13-42c2-abe4-92365862fa8d","keywords":null,"link":"/kultura/20181121_November_21en_sullyedt_el_a_Titanic_testverhajoja","timestamp":"2018. november. 21. 10:01","title":"Megépült a Titanic testvérhajója, de az is elsüllyedt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7e57d1-25bb-4f3d-b7bd-666440d04104","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bambusztálkákat a magyarországi Müller drogériákban is lehetett kapni, ha vett belőle, ne használja!","shortLead":"A bambusztálkákat a magyarországi Müller drogériákban is lehetett kapni, ha vett belőle, ne használja!","id":"20181121_Mergezo_gyerekeknek_szant_tanyerokat_vont_ki_a_forgalombol_a_Nuby","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd7e57d1-25bb-4f3d-b7bd-666440d04104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9818f834-244d-4185-96d0-a8a10ce8f27a","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_Mergezo_gyerekeknek_szant_tanyerokat_vont_ki_a_forgalombol_a_Nuby","timestamp":"2018. november. 21. 13:39","title":"Mérgező, gyerekeknek szánt tányérokat vont ki a forgalomból a Nüby","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A török elnök szerint a „híres magyar zsidó” részt vett a 2013-as Gezi parki demonstráció szervezésében.","shortLead":"A török elnök szerint a „híres magyar zsidó” részt vett a 2013-as Gezi parki demonstráció szervezésében.","id":"20181121_Mar_Erdogan_is_Sorost_latja_a_kormanyellenes_tuntetesek_mogott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"157df38c-99f7-43d3-85d8-50215c620744","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Mar_Erdogan_is_Sorost_latja_a_kormanyellenes_tuntetesek_mogott","timestamp":"2018. november. 21. 19:39","title":"Már Erdogan is Sorost látja a kormányellenes tüntetések mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]