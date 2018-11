Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem vezeti a HVG 2019-es felsőoktatási rangsorát, de a karok listáján is az ELTE szerezte meg az első két helyet, a legjobb eredményt az intézmény bölcsészkara érte el. Továbbra is az Eötvös Loránd Tudományegyetem áll a HVG felsőoktatási rangsorának élén, az intézmény az oktatói kiválóság alapján összeállított alrangsort is vezeti.