[{"available":true,"c_guid":"646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy vélik, a kormány egyszerűen piacot akar teremteni az amerikai cégeknek.","shortLead":"Úgy vélik, a kormány egyszerűen piacot akar teremteni az amerikai cégeknek.","id":"20181123_A_Huawei_elutasitja_a_kemkedes_vadjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05060f8c-661d-491e-817b-d736bbed9b24","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_A_Huawei_elutasitja_a_kemkedes_vadjat","timestamp":"2018. november. 23. 12:54","title":"A Huawei elutasítja a kémkedés vádját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df71b84-0810-485e-a121-3a6c3daba577","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vidéki rezidenciájukon várják gyermekük születését.","shortLead":"Vidéki rezidenciájukon várják gyermekük születését.","id":"20181124_Kikoltozik_a_Kensingtonpalotabol_Harry_herceg_es_Meghan_Markle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1df71b84-0810-485e-a121-3a6c3daba577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb7f0a19-b1e3-4c73-87f9-fb0cf309e5e6","keywords":null,"link":"/elet/20181124_Kikoltozik_a_Kensingtonpalotabol_Harry_herceg_es_Meghan_Markle","timestamp":"2018. november. 24. 16:21","title":"Kiköltözik a Kensington-palotából Harry herceg és Meghan Markle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"602ba1a6-8483-4f6e-a6ba-38da5ea14fca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Chuck Norris most hétvégén a Papp László Budapest Sportarénában fog fellépni a Baptista Szeretetszolgálat meghívására. 