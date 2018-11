Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár kisebb-nagyobb eltérések eddig is voltak, a mostanihoz hasonló - 50 forintos – különbségre még soha nem volt példa a magyarországi benzin- és a gázolajárak között – írja vasárnapi elemzésében a Portfolio.hu. A dízel ártöbblete ráadásul tartósan fennmaradhat a következő időszakban.\r

","shortLead":"Bár kisebb-nagyobb eltérések eddig is voltak, a mostanihoz hasonló - 50 forintos – különbségre még soha nem volt példa...","id":"20181125_Rossz_hir_a_dizeleseknek_tartosan_draga_maradhat_a_gazolaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81c891f-2a22-4b76-9cb2-26b8bb40bd45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181125_Rossz_hir_a_dizeleseknek_tartosan_draga_maradhat_a_gazolaj","timestamp":"2018. november. 25. 18:25","title":"Rossz hír a dízeleseknek: tartósan drága maradhat a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az unió intézményei elleni kémkedéssel és az unió kárára elkövetett költségvetési csalással vádolt Kovács Béla tárgyalása hétfőn elmaradt, mivel a korábban jobbikos, most független EP-képviselő halaszthatatlan dolgára hivatkozva nem ment el a tárgyalásra.","shortLead":"Az unió intézményei elleni kémkedéssel és az unió kárára elkövetett költségvetési csalással vádolt Kovács Béla...","id":"20181127_Elmaradt_KGBela_pere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"750c05bf-ccf0-489f-aa28-5069feadfa25","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Elmaradt_KGBela_pere","timestamp":"2018. november. 27. 09:03","title":"Elmaradt KGBéla pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e","c_author":"","category":"itthon","description":" Ellenőrző gyakorlatot tartanak katonák és rendőrök, a cél a reagáló képesség tesztelése.","shortLead":" Ellenőrző gyakorlatot tartanak katonák és rendőrök, a cél a reagáló képesség tesztelése.","id":"20181127_Ezert_lat_majd_menetelo_magyar_katonakat_a_deli_hataron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74799018-fc13-4d4f-a6a2-61ab584dd5c2","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Ezert_lat_majd_menetelo_magyar_katonakat_a_deli_hataron","timestamp":"2018. november. 27. 12:51","title":"Ezért lát majd menetelő magyar katonákat a déli határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed719c99-79a6-48f7-8309-3a63f2ec59d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az állatok fele már elpusztult, mire rájuk találtak.","shortLead":"Az állatok fele már elpusztult, mire rájuk találtak.","id":"20181126_Tobb_mint_szaz_balna_vetodott_partra_egy_ujzelandi_strandon__foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed719c99-79a6-48f7-8309-3a63f2ec59d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db9d285d-f1f2-43be-9113-1d3bfbd7adae","keywords":null,"link":"/vilag/20181126_Tobb_mint_szaz_balna_vetodott_partra_egy_ujzelandi_strandon__foto","timestamp":"2018. november. 26. 05:48","title":"Több mint száz bálna vetődött partra egy új-zélandi strandon - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54683a90-9f75-44f2-9175-664dc774ebd2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lassan az a csoda, ha nincs ott egy lagzin!","shortLead":"Lassan az a csoda, ha nincs ott egy lagzin!","id":"20181126_Adam_Sandler_eskuvoi_fotozas_foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54683a90-9f75-44f2-9175-664dc774ebd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd566a0f-b4e8-485c-9ff8-9510c8a65269","keywords":null,"link":"/elet/20181126_Adam_Sandler_eskuvoi_fotozas_foto","timestamp":"2018. november. 26. 13:43","title":"Adam Sandler megint belebotlott egy esküvői fotózásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3599100f-e6df-4c75-b63b-41566f7eb1d7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Karácsonyra készülve ráadásul összekötheti a kellemest a hasznossal.","shortLead":"Karácsonyra készülve ráadásul összekötheti a kellemest a hasznossal.","id":"20181126_Rossz_kedve_van_A_tudosok_szerint_susson_sutit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3599100f-e6df-4c75-b63b-41566f7eb1d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ea46c6-3ed6-466c-a93b-fd09cffacc6f","keywords":null,"link":"/elet/20181126_Rossz_kedve_van_A_tudosok_szerint_susson_sutit","timestamp":"2018. november. 26. 13:50","title":"Rossz kedve van? A tudósok szerint süssön sütit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc0863e-1c0b-4d35-bc88-1188d661f8e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az akár 7 üléses változatban is elérhető méretes divatterepjárót egy katalán városról nevezték el.","shortLead":"Az akár 7 üléses változatban is elérhető méretes divatterepjárót egy katalán városról nevezték el.","id":"20181127_ossznepi_szavazassal_valasztottak_meg_a_seat_csucsmodelljenek_nevet_tarragona_tarraco","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccc0863e-1c0b-4d35-bc88-1188d661f8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"598d17d9-3405-4fda-bbfd-1b7faa59f6e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181127_ossznepi_szavazassal_valasztottak_meg_a_seat_csucsmodelljenek_nevet_tarragona_tarraco","timestamp":"2018. november. 27. 13:21","title":"Össznépi szavazással választották meg a Seat csúcsmodelljének nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f","c_author":"","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20181125_Kis_beszolassal_bucsuzik_a_kormanyszovivotol_a_Guardian_letiltott_ujsagiroja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d786ed-992c-4eb6-a7ca-0d74a1498957","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_Kis_beszolassal_bucsuzik_a_kormanyszovivotol_a_Guardian_letiltott_ujsagiroja","timestamp":"2018. november. 25. 17:53","title":"Kis beszólással búcsúzik a kormányszóvivőtől a Guardian letiltott újságírója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]