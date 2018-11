Miután Black Friday és a Cyber Monday napjain a társadalom jelentős hányada átgázolt embertársain, hogy 40 százalékkal olcsóbban vehessen meg egy botmixert a 70 százalékos áreséssel megszerezhető tejhabosító mellé, szerzett javai halmán ülve körbenéz, hogy mi is van most. Az össznépi harácsolás ünnepe után törvényszerű volt, hogy kialakult az össznépi jótékonykodás piros betűs ünnepe, a GivingTuesday, azaz AdakozóKedd, amikor a vásárlás vértől iszamos napja után bűntudattal ébredő emberiség magához térhet és valamit, azoknak is juttathat, akik Black Friday alkalmából leginkább a nyomort kapják meg áreséssel.

Az AdakozóKedd hagyománya 2012-re nyúlik vissza, és innentől terjed szerte a világon. Magyarországon a NIOK Alapítvány állt az ügy mögé 2014-ben: szervezi, segíti, népszerűsíti ezt a nemes ügyet. Ma már 50 országnál is több helyen van #GivingTuesday, 150-nél is több kampány fut. 2017-ben 6 millió forintnyi adomány jött össze, világszerte pedig 300 millió dollárnál is több.

© NIOK / Karancsi Rudolf

Idén az adakozás mellett az unselfie program is belépett mint tudatosító, népszerűsítő eszköz. Ne csak magunkat osszuk meg ezen a napon a közösségi oldalakon, hanem egy olyan szervezet, program, misszó mellé álljunk, amit valami miatt támogatunk – osszuk meg a jó cselekedetünket. És persze buzdítsunk másokat is arra, tegyenek ugyanígy, azaz terjedjen a jótékonyság. A NIOK ezt az unselfie-t úgy fordította le, hogy NemRólamSzól. Idén nem egy központi nagy kampányt szervezett a NIOK, hanem arrra bátorít részt vevő helyeket, ők maguk indítsanak programokat: a Sütizz nevű cukrászda például a ma eladott sütemények árának felét jó célra fordítja.

A NIOK most az Amnesty Internationalt is támogatja, amely a hajléktalanoknak bérlakást szer(ve)ző Utcáról Lakásba Egyesületet, illetve az Utcazene az utcán élőkért koncert kampánnyal jelképes jegyek árusításával a hajléktalanokon segít. Az AdakozóKedd alkalmával tartott sajtótájékoztatón a kampányban részt vevő Soma arról beszélt, a téli napfordulóhoz közeledve a bennünk lévő árnyékot, sötétet, kapzsiságot, önzést fordíthatjuk át ezen a napon, Molnár Áron NoÁr pedig arról, mennyire megdöbbentette, amikor megtudta, hogy külföldön az emberek túlnyomó része tudatosan támogat több civil szervezetet is, míg nálunk sokan veszélyforrásként és kártékony jelenségként tekintenek rájuk. Egyben bejelentette, hogy december 6-án új dallal lép ki a nyilvánosság elé.