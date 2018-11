Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Petro Porosenko aláírta a hadiállapot bevezetéséről általa hozott rendeletet megerősítő jogszabályt.","shortLead":"Petro Porosenko aláírta a hadiállapot bevezetéséről általa hozott rendeletet megerősítő jogszabályt.","id":"20181128_petro_porosenko_ukran_elnok_alairta_a_hadiallapot_bevezeteserol_szolo_jogszabalyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01e67c9-5549-4370-9a8c-10c206ef302e","keywords":null,"link":"/vilag/20181128_petro_porosenko_ukran_elnok_alairta_a_hadiallapot_bevezeteserol_szolo_jogszabalyt","timestamp":"2018. november. 28. 12:06","title":"Az ukrán elnök aláírta a hadiállapot bevezetéséről szóló jogszabályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0418d6d7-de01-46c5-b79b-c17a54eadd05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A pár kilométeres közlekedési dilemmára, \"a gyalog hosszú, bringával izzasztó, BKV-zni felesleges, vagy menjek autóval” kérdéskörre az egyik legszimpatikusabb válasz manapság városban az elektromos rollereké. Hamarosan nálunk is megjelenhet az e-roller-megosztás globális szereplője, a Lime.","shortLead":"A pár kilométeres közlekedési dilemmára, \"a gyalog hosszú, bringával izzasztó, BKV-zni felesleges, vagy menjek autóval”...","id":"20181129_lime_roller_eroller_rollermegoszto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0418d6d7-de01-46c5-b79b-c17a54eadd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf94cf3a-0686-444d-a5eb-46393338796a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181129_lime_roller_eroller_rollermegoszto","timestamp":"2018. november. 29. 09:10","title":"Már budapesti embereit keresi a rollermegosztók Bubija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98d8c2c8-36bf-4ed4-a5cf-4a0ba79f94ff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megváltozott a december 10-i „aluljárókoncert” helyszíne: a Széll Kálmán téren, a metrókijáratnál lép majd fel Lovasi András, Menyhárt Jenő, Szűcs Krisztián, Frenk és sokan mások.



","shortLead":"Megváltozott a december 10-i „aluljárókoncert” helyszíne: a Széll Kálmán téren, a metrókijáratnál lép majd fel Lovasi...","id":"20181128_Nem_a_Blahan_es_nem_aluljaroban_de_sok_sztar_lep_fel_a_hajlektalanokert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98d8c2c8-36bf-4ed4-a5cf-4a0ba79f94ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7a84646-f3c0-452b-a3ce-482973f6d4e8","keywords":null,"link":"/kultura/20181128_Nem_a_Blahan_es_nem_aluljaroban_de_sok_sztar_lep_fel_a_hajlektalanokert","timestamp":"2018. november. 28. 10:04","title":"Nem a Blahán és nem aluljáróban, de sok sztár lép fel a hajléktalanokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acf1a4ae-f1a9-4b25-a46f-94bd36d93228","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota négykerék-hajtású hibridjében nem meglepő módon nincs mechanikus kapcsolat az első és a hátsó hajtás között. ","shortLead":"A Toyota négykerék-hajtású hibridjében nem meglepő módon nincs mechanikus kapcsolat az első és a hátsó hajtás között. ","id":"20181128_hoban_sem_lehet_gond_itt_az_osszkerekhajtasu_toyota_prius","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acf1a4ae-f1a9-4b25-a46f-94bd36d93228&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135c7d7e-788f-46f7-9aee-6e7148803390","keywords":null,"link":"/cegauto/20181128_hoban_sem_lehet_gond_itt_az_osszkerekhajtasu_toyota_prius","timestamp":"2018. november. 28. 13:21","title":"Hóban sem lehet gond: itt az összkerékhajtású Toyota Prius","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8763c89c-970e-48ef-bf9e-05f70d433d1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai hadsereg átszámítva mintegy 136,4 milliárd forintért rendelt a Microsofttól az általuk készített csodaszemüvegből, amit a katonák kapnának meg.","shortLead":"Az amerikai hadsereg átszámítva mintegy 136,4 milliárd forintért rendelt a Microsofttól az általuk készített...","id":"20181129_microsoft_hololens_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag_amerikai_hadsereg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8763c89c-970e-48ef-bf9e-05f70d433d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7068fce7-7ad0-4024-bb6e-b14e483bde60","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_microsoft_hololens_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag_amerikai_hadsereg","timestamp":"2018. november. 29. 17:33","title":"Terminátorokat faragna a katonáiból Amerika, és a Microsoft ad ehhez segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91dfa63f-bbd6-4440-ab54-3bcaa291cb73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem titok, hogy nem fogynak igazán jól az idén ősszel bemutatott iPhone-ok. Hogy ösztönözze a vásárlást, bónuszként akár 100 dollárt is kínál az Apple azoknak a felhasználóknak, akik régebbi iPhone-jukat iPhone XR-re vagy iPhone Xs-re cserélik.","shortLead":"Nem titok, hogy nem fogynak igazán jól az idén ősszel bemutatott iPhone-ok. Hogy ösztönözze a vásárlást, bónuszként...","id":"20181128_apple_promocio_bonusz_csereprogram_kereteben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91dfa63f-bbd6-4440-ab54-3bcaa291cb73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1f835d-fe0b-4972-b7f4-5eae799833f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_apple_promocio_bonusz_csereprogram_kereteben","timestamp":"2018. november. 28. 18:18","title":"Inkább belefizet az új telefonba az Apple, csak vegyék már az emberek idei iPhone-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cs. Sándornak 27 biztosítónál 29 biztosítása volt, ezért nem fizettek neki, amikor négy éve mindkét lábát levágta a vonat. A férfi gyanús volt, de most az első polgári peres eljárás neki adott igazat. Az egyik biztosítónak nagyjából 11 millió forintot kell kifizetnie neki, plusz a kamatokat.","shortLead":"Cs. Sándornak 27 biztosítónál 29 biztosítása volt, ezért nem fizettek neki, amikor négy éve mindkét lábát levágta...","id":"20181129_Pert_nyert_a_ferfi_akinek_mindket_labat_levagta_a_vonat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e40fcf-48d8-439e-b762-bee1141f2a99","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Pert_nyert_a_ferfi_akinek_mindket_labat_levagta_a_vonat","timestamp":"2018. november. 29. 09:34","title":"Biztosítási pert nyert a férfi, akinek mindkét lábát levágta a vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti lap azt állította, a szervezet „járta ki” az olaszliszkai lincselés egyik vádlottjának megítélt kártérítést, a Helsinki szerint viszont nem ők képviselték a férfit. ","shortLead":"A kormánypárti lap azt állította, a szervezet „járta ki” az olaszliszkai lincselés egyik vádlottjának megítélt...","id":"20181128_Magyar_Idok_Helsinki_Bizottsag_olaszliszkai_lincseles_karterites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ac88be0-ddf5-40e8-a1df-e804b58d5370","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Magyar_Idok_Helsinki_Bizottsag_olaszliszkai_lincseles_karterites","timestamp":"2018. november. 28. 17:19","title":"A kormánylap az olaszliszkai lincselő miatt támadta a Helsinki Bizottságot, de nagyon mellényúltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]