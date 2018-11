Ismét nekifut a kormány az egyházügyi törvény módosításának, ám az állami támogatások széles körét begyűjtő „bevett egyházak” közé továbbra is csak politikai döntéssel lehetne bekerülni – írja a HVG.

Az Orbánék által korábban a senki földjére száműzött egyházak közül 17 – például az Iványi Gábor vezette Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség – 2015-ben Strasbourgban már pert nyert a magyar állammal szemben, ám a megítélt kártérítésüket azóta is hiába várják. A Gulyás-féle tervezet nekik is „nagyvonalúan” felajánlja, hogy – ha a múltbeli szja-felajánlásokkal kapcsolatos kritériumoknak nem is tudnak megfelelni – megszerezhetik a nyilvántartott vagy bejegyzett (de nem a bevett) egyházi státust. Mindössze arról kell nyilatkozniuk, hogy a jövőben sem költségvetési, sem uniós forrásból származó pénzt nem vesznek igénybe. Vagyis az az egyház, amelyik vállalja, hogy a levegőből – kizárólag a saját hívei adományából, felajánlásaiból – fog élni, azt már a Fidesz is hajlandó létezőnek tekinteni. További részletek a HVG e heti számában