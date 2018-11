Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcfcca8f-1e63-4d01-8758-2627dbd1a61a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A nyereségesség javulását várják a Bayer nagy leépítéséből, 12 ezer dolgozót küldenek el.","shortLead":"A nyereségesség javulását várják a Bayer nagy leépítéséből, 12 ezer dolgozót küldenek el.","id":"20181129_Kirugjak_a_Bayerdolgozok_tizedet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcfcca8f-1e63-4d01-8758-2627dbd1a61a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64766456-4832-43f1-a9ca-2f469af9f726","keywords":null,"link":"/kkv/20181129_Kirugjak_a_Bayerdolgozok_tizedet","timestamp":"2018. november. 29. 16:43","title":"Kirúgják a Bayer-dolgozók tizedét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc321030-1a87-46f1-988e-77b5a5b43137","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes kijelentést tett az Apple marketingese, mikor az idei iPhone-ok eladásával kapcsolatos hírekre reagált. Szerintük minden a legnagyobb rendben, a valóság azonban mást mutat.","shortLead":"Érdekes kijelentést tett az Apple marketingese, mikor az idei iPhone-ok eladásával kapcsolatos hírekre reagált...","id":"20181129_apple_iphone_xr_xs_xs_max_eladasi_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc321030-1a87-46f1-988e-77b5a5b43137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8ed6d9-79c3-4099-97f3-77f490a93812","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_apple_iphone_xr_xs_xs_max_eladasi_adatok","timestamp":"2018. november. 29. 10:33","title":"Sikertörténetről beszél az Apple, pedig alig veszi valaki az új iPhone-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb11e39-7d67-4d45-a93a-ce05f8cbdfe7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdemes ezt a jelenetet is elraktározni magunkban, nehogy így járjunk. ","shortLead":"Érdemes ezt a jelenetet is elraktározni magunkban, nehogy így járjunk. ","id":"20181128_Video_tel_elotti_tanulsag_csak_ovatosan_a_hokotro_kozeleben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbb11e39-7d67-4d45-a93a-ce05f8cbdfe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365a4ede-8d2c-4398-a32b-87ddb6fde4c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181128_Video_tel_elotti_tanulsag_csak_ovatosan_a_hokotro_kozeleben","timestamp":"2018. november. 28. 14:48","title":"Videó: tél előtti tanulság, csak óvatosan a hókotró közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c354879-c77b-44ef-a615-ffbeaad267cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német kancellár a G20-ra tartott, amikor az indulás után egy órával a géppel több technikai probléma is adódott, a kommunikáció sem volt rendben. Senkinek nem esett baja.","shortLead":"A német kancellár a G20-ra tartott, amikor az indulás után egy órával a géppel több technikai probléma is adódott...","id":"20181130_Kenyszerleszallast_kellett_vegrehajtania_Angela_Merkel_gepenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c354879-c77b-44ef-a615-ffbeaad267cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"951ced76-9aff-4b1b-b182-0ce2013113f3","keywords":null,"link":"/vilag/20181130_Kenyszerleszallast_kellett_vegrehajtania_Angela_Merkel_gepenek","timestamp":"2018. november. 30. 05:35","title":"Kényszerleszállást kellett végrehajtania Angela Merkel gépének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7750b7f-5e4c-4ab7-a5be-ce1c8ee57ded","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lap, illetve a kiadóhoz tartozó többi újság a Mediaworks-höz került. ","shortLead":"A lap, illetve a kiadóhoz tartozó többi újság a Mediaworks-höz került. ","id":"20181128_Puch_Laszlo_eladta_a_Szabad_Foldet_Meszaros_Lorincnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7750b7f-5e4c-4ab7-a5be-ce1c8ee57ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ceeda24-68a1-4c5d-92e1-d643b190a3b3","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_Puch_Laszlo_eladta_a_Szabad_Foldet_Meszaros_Lorincnek","timestamp":"2018. november. 28. 12:10","title":"Puch László eladta a Szabad Földet Mészáros Lőrincnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91dfa63f-bbd6-4440-ab54-3bcaa291cb73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem titok, hogy nem fogynak igazán jól az idén ősszel bemutatott iPhone-ok. Hogy ösztönözze a vásárlást, bónuszként akár 100 dollárt is kínál az Apple azoknak a felhasználóknak, akik régebbi iPhone-jukat iPhone XR-re vagy iPhone Xs-re cserélik.","shortLead":"Nem titok, hogy nem fogynak igazán jól az idén ősszel bemutatott iPhone-ok. Hogy ösztönözze a vásárlást, bónuszként...","id":"20181128_apple_promocio_bonusz_csereprogram_kereteben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91dfa63f-bbd6-4440-ab54-3bcaa291cb73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1f835d-fe0b-4972-b7f4-5eae799833f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_apple_promocio_bonusz_csereprogram_kereteben","timestamp":"2018. november. 28. 18:18","title":"Inkább belefizet az új telefonba az Apple, csak vegyék már az emberek idei iPhone-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1b6e03d-67c4-41c3-82ef-a342d6c17d10","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez alatt több mint 1700 kilométert tett meg. Kész csoda, hogy előkerült.","shortLead":"Ez alatt több mint 1700 kilométert tett meg. Kész csoda, hogy előkerült.","id":"20181128_Ennek_a_kutyanak_18_honap_kimaradt_az_eletebol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1b6e03d-67c4-41c3-82ef-a342d6c17d10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ec40d4-3187-47f6-a090-1ed33459c15b","keywords":null,"link":"/elet/20181128_Ennek_a_kutyanak_18_honap_kimaradt_az_eletebol","timestamp":"2018. november. 28. 10:40","title":"Ennek a kutyának 18 hónap kimaradt az életéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bfea912-abcc-4756-a3a5-95a6f768e497","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író, Margaret Atwood azt állítja, nem kellett sokat gondolkodnia, az új könyvet az a világ inspirálta, amelyben ma is élünk.","shortLead":"Az író, Margaret Atwood azt állítja, nem kellett sokat gondolkodnia, az új könyvet az a világ inspirálta, amelyben ma...","id":"20181128_Lesz_folytatasa_A_szolgalolany_mesejenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bfea912-abcc-4756-a3a5-95a6f768e497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f9b6730-c84a-4896-b701-ae29dcc97be2","keywords":null,"link":"/kultura/20181128_Lesz_folytatasa_A_szolgalolany_mesejenek","timestamp":"2018. november. 28. 17:38","title":"Lesz folytatása A szolgálólány meséjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]