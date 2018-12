Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3023c6ec-ad01-42ad-9419-f325369ee5f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tovább terjeszkedik a százmilliósnál is nagyobb veszteséget termelő Mr. Funk.","shortLead":"Tovább terjeszkedik a százmilliósnál is nagyobb veszteséget termelő Mr. Funk.","id":"20181129_Egy_kelenfoldi_Realboltban_aruljak_Vajna_Timea_fankjait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3023c6ec-ad01-42ad-9419-f325369ee5f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8660e373-8815-4ea8-88ab-4b8248149e91","keywords":null,"link":"/kkv/20181129_Egy_kelenfoldi_Realboltban_aruljak_Vajna_Timea_fankjait","timestamp":"2018. november. 29. 14:46","title":"Egy kelenföldi Reál-boltban árulják Vajna Tímea fánkjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A 31 éves férfi halálra késelte 18 és 16 éves nevelt fiát, 43 éves élettársát is életveszélyesen megsebesítette, a bíróság elrendelte letartóztatását.","shortLead":"A 31 éves férfi halálra késelte 18 és 16 éves nevelt fiát, 43 éves élettársát is életveszélyesen megsebesítette...","id":"20181129_Letartoztattak_a_nevelt_fiait_halalra_keselo_ozdi_ferfit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a21ceb-cdc3-4380-9e3a-606bbe19237f","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Letartoztattak_a_nevelt_fiait_halalra_keselo_ozdi_ferfit","timestamp":"2018. november. 29. 16:58","title":"Letartóztatták a nevelt fiait halálra késelő ózdi férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbdf8570-f488-4f10-a131-7ce83892d0ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ellenőrizni lehetetlen, ezért inkább higgyük el, amit a Viber állít: mostantól akár egymilliárd felhasználója tartózkodhat egyszerre ugyanabban a chatszobában.","shortLead":"Ellenőrizni lehetetlen, ezért inkább higgyük el, amit a Viber állít: mostantól akár egymilliárd felhasználója...","id":"20181130_viber_communities_uj_funkcio_chatszoba_egymilliard_felhasznalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbdf8570-f488-4f10-a131-7ce83892d0ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c471e814-b2a4-46f2-b34f-523668d2e1b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_viber_communities_uj_funkcio_chatszoba_egymilliard_felhasznalo","timestamp":"2018. november. 30. 08:03","title":"Itt a Viber új funkciója, mostantól bárki használhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c20860-565f-4064-ad11-f59775f7c1e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Naptár szerint szombat van, de a mai nap igazából hétköznapnak számít. ","shortLead":"Naptár szerint szombat van, de a mai nap igazából hétköznapnak számít. ","id":"20181201_Figyelem_figyelem_a_munkas_szombaton_is_fizetni_kell_a_parkolasert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5c20860-565f-4064-ad11-f59775f7c1e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d5a65da-b29a-43f0-bee9-61b8b9bdba93","keywords":null,"link":"/cegauto/20181201_Figyelem_figyelem_a_munkas_szombaton_is_fizetni_kell_a_parkolasert","timestamp":"2018. december. 01. 09:44","title":"Figyelem, figyelem, a munkás szombaton is fizetni kell a parkolásért!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Szokatlan módon ellenzéki javaslatra törölnek egy pontot a migrációval kapcsolatos törvénymódosító javaslatból.","shortLead":"Szokatlan módon ellenzéki javaslatra törölnek egy pontot a migrációval kapcsolatos törvénymódosító javaslatból.","id":"20181129_Meglepo_ellenzeki_javaslatot_tamogat_a_parlamenti_fobizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66b44028-54bb-4e7d-b236-9573cc7f7d17","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Meglepo_ellenzeki_javaslatot_tamogat_a_parlamenti_fobizottsag","timestamp":"2018. november. 29. 20:44","title":"A Fidesz támogatásával fúrhatja meg a kormány ötletét az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Teréz körúti tűzben gyakorlatilag porig égett az épület.","shortLead":"A Teréz körúti tűzben gyakorlatilag porig égett az épület.","id":"20181201_115_milliot_gyujtott_mar_ossze_a_DK_miota_leegett_a_kozpontjuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae446ac-aff8-4c26-b38d-2e9d131bc521","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_115_milliot_gyujtott_mar_ossze_a_DK_miota_leegett_a_kozpontjuk","timestamp":"2018. december. 01. 09:14","title":"11,5 milliót gyűjtött már össze a DK, mióta leégett a központjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3030e893-84b2-4d5d-b57a-a89b37bb99cf","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Nehéz fizikai munkára küldtek egy férfit, miután a rokkantsági felülvizsgálaton erre egyszerre alkalmasnak találták. Egy utcai támadásban megrokkant nőnek pedig hitelt kellett felvennie, hogy átvészelje a járadékának lecsökkentését. Az Alkotmánybíróság a rokkantellátásokról szóló törvény újragondolására kötelezte a parlamentet, de a megalázó tortúrákon átesettek nem sok jót várnak ettől.","shortLead":"Nehéz fizikai munkára küldtek egy férfit, miután a rokkantsági felülvizsgálaton erre egyszerre alkalmasnak találták...","id":"20181129_Rokkantsagi_felulvizsgalat_Elkuldtek_fat_vagni_mert_szerintuk_annyit_javult_az_allapotom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3030e893-84b2-4d5d-b57a-a89b37bb99cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73223c0-45d5-4ca6-bb98-5414c06a5fc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181129_Rokkantsagi_felulvizsgalat_Elkuldtek_fat_vagni_mert_szerintuk_annyit_javult_az_allapotom","timestamp":"2018. november. 29. 14:45","title":"Rokkantsági felülvizsgálat: „Elküldtek fát vágni, mert szerintük annyit javult az állapotom”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31783e8-af0d-494b-b527-8e7aecfc9f7b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok cunami-riasztást adtak ki az erős földmozgás miatt. ","shortLead":"A hatóságok cunami-riasztást adtak ki az erős földmozgás miatt. ","id":"20181201_Ilyen_pusztitast_hagyott_maga_utan_a_7es_erossegu_foldrenges_Alaszkaban__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a31783e8-af0d-494b-b527-8e7aecfc9f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c50e4d-5442-4aea-876e-fdf1be5c042c","keywords":null,"link":"/vilag/20181201_Ilyen_pusztitast_hagyott_maga_utan_a_7es_erossegu_foldrenges_Alaszkaban__fotok","timestamp":"2018. december. 01. 12:49","title":"Ilyen pusztítást hagyott maga után a 7-es erősségű földrengés Alaszkában – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]