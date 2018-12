Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5eba20f-0537-44ca-981c-f662f58a43b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kifutó Porsche 911-es utolsó kiadása olyan brutálisra sikerült, hogy nem is engedik közútra. Az újdonság még a GT2 RS-nél is komolyabb produkciót ad elő.","shortLead":"A kifutó Porsche 911-es utolsó kiadása olyan brutálisra sikerült, hogy nem is engedik közútra. Az újdonság még a GT2...","id":"20181201_stilusos_bucsu_mar_itt_az_uj_911es_a_regi_pedig_700_loeros_szornyetegkent_tavozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5eba20f-0537-44ca-981c-f662f58a43b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11aad7b-e43f-4fef-b3bc-32ce6288dcfc","keywords":null,"link":"/cegauto/20181201_stilusos_bucsu_mar_itt_az_uj_911es_a_regi_pedig_700_loeros_szornyetegkent_tavozik","timestamp":"2018. december. 01. 11:21","title":"Stílusos búcsú: már itt az új 911-es, a régi pedig 700 lóerős szörnyetegként távozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab199d96-2fe7-4b32-832d-7bbc587442bb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Évi 25-30 milliárd forintos költségcsökkentés a cél.","shortLead":"Évi 25-30 milliárd forintos költségcsökkentés a cél.","id":"20181130_Most_mar_biztos_megabank_lesz_a_takarekokbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab199d96-2fe7-4b32-832d-7bbc587442bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c9dedc-3eb1-4fff-ba3e-95f75d5d2daf","keywords":null,"link":"/kkv/20181130_Most_mar_biztos_megabank_lesz_a_takarekokbol","timestamp":"2018. november. 30. 15:51","title":"Most már biztos: megabank lesz a takarékokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5664a17-dbe6-4c87-9a47-a46c9b46e185","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennél többet nem bírt el a Nissan.","shortLead":"Ennél többet nem bírt el a Nissan.","id":"20181130_Latott_mar_4000_karacsonyi_lampat_egy_auton__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5664a17-dbe6-4c87-9a47-a46c9b46e185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d294e1-eb4a-47e7-94b2-ba84dd903fdc","keywords":null,"link":"/cegauto/20181130_Latott_mar_4000_karacsonyi_lampat_egy_auton__video","timestamp":"2018. november. 30. 10:55","title":"Látott már 4000 karácsonyi lámpát egy autón? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f388b88b-91d4-42e9-a001-a0845ed13f4b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A volt amerikai elnök 94 éves korában hunyt el. ","shortLead":"A volt amerikai elnök 94 éves korában hunyt el. ","id":"20181201_Meghalt_George_H_W_Bush","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f388b88b-91d4-42e9-a001-a0845ed13f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab2b2f1-8f44-4e2c-bc5e-50ea370957cb","keywords":null,"link":"/vilag/20181201_Meghalt_George_H_W_Bush","timestamp":"2018. december. 01. 07:05","title":"Meghalt az idősebb George Bush","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea0b5dc2-6e60-40b8-8343-fb39be84fe5a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"328 amerikai él Abcde keresztnévvel, egy repülőtér dolgozói most találkoztak közülük eggyel. Nem kellett volna kinevetniük és kitenni a beszállókártyáját a netre.","shortLead":"328 amerikai él Abcde keresztnévvel, egy repülőtér dolgozói most találkoztak közülük eggyel. Nem kellett volna...","id":"20181130_Bocsanatot_kert_egy_legitarsasag_Abcde_Redfordtol_amiert_kinevettek_a_nevet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea0b5dc2-6e60-40b8-8343-fb39be84fe5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef4b07e-68a8-43e7-b623-c23dca327d13","keywords":null,"link":"/kkv/20181130_Bocsanatot_kert_egy_legitarsasag_Abcde_Redfordtol_amiert_kinevettek_a_nevet","timestamp":"2018. november. 30. 12:04","title":"Bocsánatot kért egy légitársaság Abcde Redfordtól, amiért kinevették a nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kínaiak építik meg Argentína új atomerőművét – értesült a Reuters hírügynökség. Ez kettős üzenet Trumpnak, akivel Hszi Csin-ping elnök Buenos Airesben találkozik a G20-csúcs kapcsán.","shortLead":"Kínaiak építik meg Argentína új atomerőművét – értesült a Reuters hírügynökség. Ez kettős üzenet Trumpnak, akivel Hszi...","id":"20181129_Kinai_fricska_Trumpnak_pont_ott_pont_most","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771f6115-046d-4e49-b971-c7dc46e50a22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181129_Kinai_fricska_Trumpnak_pont_ott_pont_most","timestamp":"2018. november. 29. 17:30","title":"Kínai fricska Trumpnak, pont ott, pont most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ee4660-fe13-4128-821f-50df7e47c343","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végül is egy főműsoridőben sugárzott, országos híradónak törvénybe vésett feladata a köztájékoztatást, így a köznek értesülnie kell Tímea fánkjairól. Férje pedig saját csatornáján botcsinálta reklámfiguraként belemondta a kamerába, hogy „a szemnek is szép, nemcsak a szájízednek”.","shortLead":"Végül is egy főműsoridőben sugárzott, országos híradónak törvénybe vésett feladata a köztájékoztatást, így a köznek...","id":"20181130_Vajna_Timi_fankjai_a_Tenyekben_A_szemnek_is_szep_nemcsak_a_szajizednek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18ee4660-fe13-4128-821f-50df7e47c343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d87c2eb8-083f-4d7a-9d39-2ce0c89ecdde","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Vajna_Timi_fankjai_a_Tenyekben_A_szemnek_is_szep_nemcsak_a_szajizednek","timestamp":"2018. november. 30. 09:37","title":"Gátlástalanul tolja Vajna Timi fánkjait a Tények: „A szemnek is szép, nemcsak a szájízednek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még az idén kidolgozhatja az új nyugdíj-előtakarékossági lehetőséget a kormányzat – mondta a Magyar Időknek a pénzügyekért felelős államtitkár. Gion Gábor kifejtette, azt szeretnék elősegíteni, hogy a magánszemélyek pénzt tegyenek félre nyugdíjaséveikre, s hogy az ilyen megtakarításaikat állampapírban tartsák.","shortLead":"Még az idén kidolgozhatja az új nyugdíj-előtakarékossági lehetőséget a kormányzat – mondta a Magyar Időknek...","id":"20181201_Surgos_az_allamnak_hogy_belepjen_a_nyugdijmegtakaritasok_piacara_de_miert_ez_a_sietseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"159b5364-1d0e-4abe-8150-dfbe00f710c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181201_Surgos_az_allamnak_hogy_belepjen_a_nyugdijmegtakaritasok_piacara_de_miert_ez_a_sietseg","timestamp":"2018. december. 01. 14:52","title":"Sürgős az államnak, hogy belépjen a nyugdíjmegtakarítások piacára, de miért ez a sietség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]