Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"340f5617-8f96-47d2-a8db-3e754ceda240","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külvilág akkor fedezte fel az izlandi nyelv sajátosságát, amikor 2010-ben meg kellett tanulni annak a vulkánnak a nevét, amelynek a kitörése hetekre lebénította a légi közlekedést Európában. A nevet még leírni, nemhogy kiejteni is nehéz: Eyjafjallajökull ","shortLead":"A külvilág akkor fedezte fel az izlandi nyelv sajátosságát, amikor 2010-ben meg kellett tanulni annak a vulkánnak...","id":"20181202_Tegyen_egy_probat_ki_tudja_mondani_azt_a_szot_hogy_Eyjafjallajokull","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=340f5617-8f96-47d2-a8db-3e754ceda240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998b66b3-c72b-40cd-a55c-3af1ea5cf382","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Tegyen_egy_probat_ki_tudja_mondani_azt_a_szot_hogy_Eyjafjallajokull","timestamp":"2018. december. 02. 08:58","title":"Tegyen egy próbát, ki tudja mondani azt a szót, hogy Eyjafjallajökull?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f6b1c84-87d1-414f-a49f-dd3e05d64be3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 20 éves brazil férfi Sao Paolóban nyelte le a kapszulákat, aztán repülőre ült. ","shortLead":"A 20 éves brazil férfi Sao Paolóban nyelte le a kapszulákat, aztán repülőre ült. ","id":"20181201_90_kokainkapszulaval_a_gyomraban_erkezett_Magyarorszagra_egy_brazil_drogcsempesz__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f6b1c84-87d1-414f-a49f-dd3e05d64be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93cc62dd-e476-49e5-a68f-8ddb185904c9","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_90_kokainkapszulaval_a_gyomraban_erkezett_Magyarorszagra_egy_brazil_drogcsempesz__video","timestamp":"2018. december. 01. 08:00","title":"90 kokainkapszulával a gyomrában érkezett Magyarországra egy brazil drogcsempész – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77565d26-7b2f-405f-a888-1e693303f53d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egyik dolgozója azt állítja, 2020-ban leállíthatják a Google üzenetküldő szolgáltatását.","shortLead":"A Google egyik dolgozója azt állítja, 2020-ban leállíthatják a Google üzenetküldő szolgáltatását.","id":"20181201_google_uzenetkuldo_szolgaltatas_hangouts","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77565d26-7b2f-405f-a888-1e693303f53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a82981-7b32-478a-a0d9-ac9becc58005","keywords":null,"link":"/tudomany/20181201_google_uzenetkuldo_szolgaltatas_hangouts","timestamp":"2018. december. 01. 15:03","title":"Újabb szolgáltatását zárja be a Google, megszűnhet a Hangouts","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06926485-a8b5-40d6-8122-f6397ccc3b00","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"December 1-től megduplázódik, ötszázmillióról egymilliárdra nő a kisvállalati adó (kiva) belépési határa. A vállalkozóknak decemberben érdemes dönteni arról, hogy az újévben melyik kedvező adózási mód szerint teljesítik közteherfizetési kötelezettségüket.","shortLead":"December 1-től megduplázódik, ötszázmillióról egymilliárdra nő a kisvállalati adó (kiva) belépési határa...","id":"20181201_Matol_a_ketszeresere_no_a_kiva_belepesi_hatara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06926485-a8b5-40d6-8122-f6397ccc3b00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77215ba8-0601-44dc-b35a-af10f5c5de4e","keywords":null,"link":"/kkv/20181201_Matol_a_ketszeresere_no_a_kiva_belepesi_hatara","timestamp":"2018. december. 01. 10:37","title":"Mától a kétszeresére nő a kiva belépési határa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Két helyen is időközit tartanak vasárnap.","shortLead":"Két helyen is időközit tartanak vasárnap.","id":"20181202_Ma_is_lesznek_valasztasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ca76c63-309e-4c85-be27-bebf4e4305d6","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_Ma_is_lesznek_valasztasok","timestamp":"2018. december. 02. 09:48","title":"Ma is lesznek választások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8933cc8-54c3-4de0-b121-8f964527c8ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A templomok újjáépítésére küldenek pénzt a Hungary Helps program keretében. ","shortLead":"A templomok újjáépítésére küldenek pénzt a Hungary Helps program keretében. ","id":"20181201_Ket_milliardot_kolt_mexikoi_templomokra_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8933cc8-54c3-4de0-b121-8f964527c8ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f421ed-f7b7-4e86-97b3-09d091bf644b","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Ket_milliardot_kolt_mexikoi_templomokra_a_kormany","timestamp":"2018. december. 01. 22:01","title":"Két milliárdot költ mexikói templomokra a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf78db6f-b41c-41e6-8de1-9b920353141a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV közzétett néhány fotót a kiégett szerkesztőségekről.","shortLead":"Az ATV közzétett néhány fotót a kiégett szerkesztőségekről.","id":"20181201_Az_ATV_ket_musoranak_szerkesztosege_megsemmisult_a_tuzben__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf78db6f-b41c-41e6-8de1-9b920353141a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac32b40-9f1e-4fa2-a281-4a2715f99a03","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Az_ATV_ket_musoranak_szerkesztosege_megsemmisult_a_tuzben__fotok","timestamp":"2018. december. 01. 12:25","title":"Az ATV két műsorának szerkesztősége megsemmisült a tűzben – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"498edf48-7068-4c4b-9ec0-d85e22f0acab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van-e királynőibb annál, mint megtekinteni a saját királynői portrénkat?","shortLead":"Van-e királynőibb annál, mint megtekinteni a saját királynői portrénkat?","id":"20181201_Nagyon_meggyozo_Erzsebet_kiralyno_uj_portreja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=498edf48-7068-4c4b-9ec0-d85e22f0acab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f40267-e68e-40fa-9a6a-76ce1a9bc353","keywords":null,"link":"/elet/20181201_Nagyon_meggyozo_Erzsebet_kiralyno_uj_portreja","timestamp":"2018. december. 01. 07:57","title":"Nagyon meggyőző Erzsébet királynő új portréja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]