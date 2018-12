„Senkinek semmi köze semmihez”

Pesterzsébet, Vörösmarty utca. Tízemeletes panelház, félúton a városközpont és a tűzoltóság között. Átlagos környék, átlagos lépcsőház, emeletenként két-két lakás, kettesével lezárt drótüvegajtók mögött. A harmadik emeleti „szakaszhatár” melletti csengőkön Szalay Nikoletta Angyal nevét keressük, de nincs kint, az ajtószám mellett, ahol lennie kellene, kézírással két másik név: Kováts és Németh olvasható.

A csengetésre nem reagál senki. Amikor a szomszédos lakásban próbálunk érdeklődni, frissen ébredt idős férfi nyit ajtót, nem mérges, hogy felkeltettük, de Szalay Nikoletta Angyalról nem tud semmit, csak hogy „az anyjával meg a kislánnyal” lakik ott. A híren, hogy 1,7 milliárd forintra rúgó tartozásával pillanatnyilag a szomszédja az adóhatóságnak legnagyobb összeggel tartozó magánszemély Magyarországon, elcsodálkozik, de nem tud mit hozzátenni, behúzza maga mögött az ajtót.

Már indulnánk, amikor mégiscsak nyílik a 13-as lakás ajtaja is: a 14-15 körüli lány először készséges, de amikor meghallja, hogy miért keressük az édesanyját, arra kér: hagyjuk békén őket, nem tud és nem is akar semmit mondani arról, hogyan halmozott-halmozhatott fel Szalay Nikoletta ekkora adósságot. Később annyit mégis elárul, hogy az anya volt építőipari cégéből eredhet a tartozás, de az összeg nagyságát, azt mondja, nem értik.

„Valószínűleg elírtak a NAV-nál egy-két nullát.”

– teszi hozzá bizonytalanul. (Szalay Nikoletta Angyal 1,689 milliárdnyi tartozásából egyébként 542 millió forint az adóhiány, 1,147 milliárd forint bírság összege).

A cégnyilvántartás szerint az 1978-as születésű Szalay Nikoletta Angyal egyetlen cégben, a mérnöki tevékenységgel és műszaki tanácsadással foglalkozó FibrosoTec Holding Kft.-ben volt valaha is tulajdonos-ügyvezető. Májusban azonban annak ellenére kiszállt vállalkozásból, hogy az – legalábbis papíron – nem mindennapi nyereséget produkált: a cég 2016-os alapítása után másfél évvel, 2017 végére 858 százalékkal – 49 millió forintról 468 millió forintra – tudta növelni nettó árbevételét, és hasonló arányban, közel tízszeresére az adózott eredményét is.

A ténytől, hogy a kiugró siker ellenére Szalay neve nem a feltörekvő üzletemberek, hanem egy kellemetlenebb névsor, a NAV nagyadós-listájának az élén virít, valószínűleg nem független a cégadatbázisban is látszó figyelmezetés: a FibrosoTec Holdingot kiemelten magas, 89 százalékos kockázatú társaságnak mutatja a rendszer. A kft.-vel szemben 2017-ben és 18-ban is végrehajtást rendelt el a NAV, és az „áfabevallást be nem nyújtó adózó” címke is szerepel a neve alatt.

Az sem tartozik éppen a bizalmat erősítő körülmények közé, hogy a kft székhelye tulajdonos-váltással egyidőben a pesterzsébeti panelből egy újpalotai panelbe, a rákospalotai Sárfű utca 3. szám alá került át: a cím ugyanis az egyik legnagyobb hazai cégtemetőé székhelyszolgáltatóé, amelynek már az említésétől is barázdák szántják a NAV ellenőrök homlokát.

Bár a székhelyváltáshoz Szalay Nikoletta Angyalnak – papíron legalábbis – már nincs köze, a cégadatbázis mélyebb rétegeiben meglepő információkra bukkantunk róla: az általunk is felkeresett pesterzsébeti címére 2014 áprilisáig ugyanis be volt jelentve egy bizonyos Némethné Halmai Nikolett, akinek a születési ideje és az anyja neve is megegyezik Szalay Nikolettáéval.

A Szalay Nikoletta Angyallal feltehetően azonos Némethné Halmai Nikolett 2012, illetve 2014 áprilisáig ügyvezetője és tulajdonosa volt két, azóta kényszertörléssel megszűnt kft.-nek.

Aligha árulunk el nagy meglepetést, hogy mindkét cég, a pesterzsébeti lakásba bejegyzett, (papíron) szintén mérnöki tevékenységgel és műszaki tanácsadással foglalkozó ToMoto Group és MediaBauOne is több százmilliós bevételt produkált, mielőtt a nő kiszállt belőlük, és mindkettő szerepelt a NAV 180 napon túli, 100 millió forintnál is nagyobb tartozást felhalmozó adósait nyilvántartó listáján, mielőtt a hatóság végleg törölte volna őket a működő cégek közül.

Honlapja, Facebook-oldala, vagy bármilyen a létezését igazoló hirdetése egyik vállalkozásnak sem volt, a hivatalos, cégnyilvántartás szerinti elérhetőségként pedig mindhez csak freemailes és gmailes cím van/volt megadva.

Még mélyebbre ásva az adatbázisban az is kiderült, hogy Szalay/Németh Nikolett mellett az erzsébeti lakásba korábban szintén bejelentett Kováts Márk (a Németh mellett az övé lehetett a másik név a csengőn) cége is hasonló pályát járt be – alapítás, százmilliós bevételek, székhelyszolgáltatós cím, eladás, majd több százmilliós adótartozás miatti kényszertörlés –, tavaly pedig a nő máig ott élő anyja alapított egy mérnöki tevékenységgel és műszaki tanácsadással foglalkozó vállalkozást.

Amikor ezen információk birtokában visszamentünk a pesterzsébeti címre, hátha ott érjük Szalay Nikoletta Angyalt, a nő épp a liftbe készült beszállni, a névváltoztatása, céges ügyei és a rekordtartozása összefüggéseit firtató kérdéseinket azonban ellenséges hangnemben hárította el:

„Senkinek semmi köze semmihez”

– magyarázta indulatosan, mielőtt bevágódott a liftbe.

Utolsó kíséreltként a FibrosoTec Holding új tulajdonosát, Vártás Cintiát próbáltuk meg elérni, hogy mondja el, mennyiért vette át (meg) az egy év alatt 850 százalékos növekedést és 468 milliós árbevételt produkáló céget.

A tudakozóban szereplő számán a nő azonban elérhetetlen, szimultán használt nyolc (!) Facebook-profilja közül többön is kerestük, de nem reagált egyiken sem. A Sárfű utcai székhelyszolgáltatónál már a neve említésére azt mondták: szóljunk, ha megtaláltuk, mert ők hónapok óta nem tudják elérni, a (gmailes) címről visszapattannak az e-mailek, a megadott postai címről pedig „elköltözött/nem kereste” megjegyzéssel érkeztek vissza a neki küldött levelek.

A G7 egyébként pont a héten írt arról, hogy a NAV elől elbújni akaró, az adóhatóságnak több millióval tartozó cégek gyakori módszere, hogy különböző székhelyszolgáltatókhoz teszik át a telephelyüket. Az ellenőrök itt értelemszerűen csak a szolgáltatók alkalmazottait találhatják meg, az elérhetetlenné váló cégvezetők felkutatására a hatóságnak a legtöbb esetben nincs sem eszköze, sem kapacitása.

Egy a NAV-nál dolgozó, a téma érzékenysége miatt neve mellőzését kérő tisztségviselő a tőlünk hallott információk alapján a hvg.hu-nak a számlagyáros áfacsalás tipikus példájának nevezte az ahhoz hasonló céges pályaíveket, amilyet Szalay/Németh Nikolett és a vele egy címen lakók cégei bemutattak. A több százmillió forintos adóhiány ilyen esetekben a NAV-munkatárs magyarázata szerint úgy keletkezik, hogy a teljesítés nélkül kiállított, fiktív számlák után (szolgáltatást végző cégek ilyenkor előnyben vannak (Szalay Nikoletta műszaki tanácsadással foglalkozó cége is ilyen), hiszen az végképp leellenőrizhetetlen, hogy adott-e a vállalkozás ténylegesen tanácsot, vagy sem) a kft. bankszámlájára érkező pénzt a cégvezető felveszi, és a saját (jellemzően 5-20 százalékos) jutaléka feletti részt visszaadja annak, aki a fiktív számlát rendelte. Az ügyletből így érdemben nem is a számlát adó cég tulajdonosa nyer igazán, hanem a számlarendelő, aki a papíron egy nem létező szolgáltatásért kifizetett, nála költségként jelentkező, vagyis az adóból leírható összeg nagy részét kvázi visszanyeri a csalással. A folytatás a szakértő számára szintén ismerős, jellemző ugyanis, hogy egy vagyontalan strómannak adják el a céget papíron, aki – mire keresnék – már rég eltűnt az adóhatóság látóköréből.