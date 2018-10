Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db0182e5-21f0-465d-8bfa-ed862e9493b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Amnesty International is az Alkotmánybíróságon támadta meg a Stop Soros törvénycsomag Büntető törvénykönyvet érintő módosítását, mert véleménye szerint ellentétes az Alaptörvény alkotmányos büntetőjogra, az egyesülési jogra és a szólásszabadságra vonatkozó rendelkezéseivel.","shortLead":"Az Amnesty International is az Alkotmánybíróságon támadta meg a Stop Soros törvénycsomag Büntető törvénykönyvet érintő...","id":"20181015_Alkotmanybirosaghoz_fordul_az_Amnesty_a_Stop_Soros_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db0182e5-21f0-465d-8bfa-ed862e9493b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5feaede-0a88-44ae-b7c6-2a6badd3c808","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Alkotmanybirosaghoz_fordul_az_Amnesty_a_Stop_Soros_miatt","timestamp":"2018. október. 15. 09:36","title":"Alkotmánybírósághoz fordul az Amnesty is a Stop Soros miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1320aaa7-2157-4c72-98ce-e383ef02bbee","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Meggyőzőek az érvek, hogy helyezzék át Ausztrália izraeli nagykövetségét Jeruzsálembe - mondta az ausztrál miniszterelnök. Az pedig majd kiderül, hogy ezt az időközi képviselőválasztás után is így gondolja-e.","shortLead":"Meggyőzőek az érvek, hogy helyezzék át Ausztrália izraeli nagykövetségét Jeruzsálembe - mondta az ausztrál...","id":"20181016_Ausztralia_is_elismerheti_Jeruzsalemet_Izrael_fovarosanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1320aaa7-2157-4c72-98ce-e383ef02bbee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"085e643c-a2c5-4e8e-9321-5c6eea146c06","keywords":null,"link":"/vilag/20181016_Ausztralia_is_elismerheti_Jeruzsalemet_Izrael_fovarosanak","timestamp":"2018. október. 16. 05:43","title":"Ausztrália is elismerheti Jeruzsálemet Izrael fővárosának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab08d99d-dd88-443e-bcc2-aa6bb6c98236","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Hogyan tudnánk jobban, emberségesebben gondoskodni az idősekről?” Erről a kérdésről zajlik most „nemzeti konzultáció” Franciaországban.","shortLead":"„Hogyan tudnánk jobban, emberségesebben gondoskodni az idősekről?” Erről a kérdésről zajlik most „nemzeti konzultáció”...","id":"20181014_Orban_europai_mumusanak_orszagaban_valodi_nemzeti_konzultaciot_inditottak_egy_valoban_egeto_kerdesrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab08d99d-dd88-443e-bcc2-aa6bb6c98236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e28fe1-c151-4762-8eab-8f5da3956312","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181014_Orban_europai_mumusanak_orszagaban_valodi_nemzeti_konzultaciot_inditottak_egy_valoban_egeto_kerdesrol","timestamp":"2018. október. 14. 09:26","title":"Valódi nemzeti konzultációt indítottak egy valóban égető kérdésről, a franciáknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb8497e0-d914-4472-9990-4874653b2022","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autóval közlekedők számára kevés félelmetesebb élmény van, mint amikor szembejön valaki a körforgalomban. Ezúttal szerencsére nem történt baleset.","shortLead":"Az autóval közlekedők számára kevés félelmetesebb élmény van, mint amikor szembejön valaki a körforgalomban. Ezúttal...","id":"20181015_a_nap_videoja_kis_matiz_rossz_iranyban_a_10es_uti_korforgalomban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb8497e0-d914-4472-9990-4874653b2022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e032a86-dd36-4ebd-b1d1-d9e2d69e9c33","keywords":null,"link":"/cegauto/20181015_a_nap_videoja_kis_matiz_rossz_iranyban_a_10es_uti_korforgalomban","timestamp":"2018. október. 15. 06:41","title":"A nap videója: kis Matiz rossz irányban a 10-es úti körforgalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52654ffb-d9c4-4128-88ad-4e1b96ce4fe5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jogsértő tartalmakra mutató webhelyeket jelenleg nem tiltják a japán törvények, de van már ötlet, mivel zárnák be a sokak által kihasznált kiskaput. ","shortLead":"A jogsértő tartalmakra mutató webhelyeket jelenleg nem tiltják a japán törvények, de van már ötlet, mivel zárnák be...","id":"20181015_japan_kalozoldal_leech_oldal_kalozkodas_szerzoi_jog_bortonbuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52654ffb-d9c4-4128-88ad-4e1b96ce4fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e519ec22-5b81-45d2-9d64-0a84e1d14adf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_japan_kalozoldal_leech_oldal_kalozkodas_szerzoi_jog_bortonbuntetes","timestamp":"2018. október. 15. 18:41","title":"Japánban 5 év börtönnel \"jutalmaznák\" azt, aki kalózoldalakkal seftel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0c2d34b-2e6d-4d6a-822d-e1d52f06e851","c_author":"","category":"kultura","description":"Egy tízéves fiú tette igazán emlékezetessé a Foo Fighters együttes kansasi koncertjét. A srácot, Collier-t, felhívták a színpadra, s amikor megkérdezték, mit tud gitározni, belecsapott a Metallica Enter Sandman című számába.","shortLead":"Egy tízéves fiú tette igazán emlékezetessé a Foo Fighters együttes kansasi koncertjét. A srácot, Collier-t, felhívták...","id":"20181014_Igy_jatszik_Metallicat_egy_tizeves_fiu_a_Foo_Fighters_koncertjen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0c2d34b-2e6d-4d6a-822d-e1d52f06e851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee8821e7-f8f4-4d82-87b6-642f7733738a","keywords":null,"link":"/kultura/20181014_Igy_jatszik_Metallicat_egy_tizeves_fiu_a_Foo_Fighters_koncertjen","timestamp":"2018. október. 14. 18:51","title":"Így játszik Metallicát egy tízéves fiú a Foo Fighters koncertjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6071120-b619-463e-8089-118ad8bb5835","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen-konszernhez tartozó cseh márka hamarosan egy a T-Roc-nál kicsit nagyobb új SUV-val rukkol majd elő.","shortLead":"A Volkswagen-konszernhez tartozó cseh márka hamarosan egy a T-Roc-nál kicsit nagyobb új SUV-val rukkol majd elő.","id":"20181015_cseh_mini_divatterepjaro_kistestvert_kap_a_skoda_karoq_es_kodiaq_vw_troc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6071120-b619-463e-8089-118ad8bb5835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6e3482-6427-4644-b031-04e3e6be9961","keywords":null,"link":"/cegauto/20181015_cseh_mini_divatterepjaro_kistestvert_kap_a_skoda_karoq_es_kodiaq_vw_troc","timestamp":"2018. október. 15. 10:21","title":"Cseh mini-divatterepjáró: kistestvért kap a Skoda Karoq és Kodiaq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d54d5912-d34b-4f86-9a82-85c3f1840fd3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Csak azért nem lesz teljes teltház a szállodákban, mert a két hosszú hétvégére oszlik el a forgalom.","shortLead":"Csak azért nem lesz teljes teltház a szállodákban, mert a két hosszú hétvégére oszlik el a forgalom.","id":"20181016_Ugy_varjak_a_szallodasok_oktober_23at_mint_a_karacsonyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d54d5912-d34b-4f86-9a82-85c3f1840fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c19a134f-1605-4aa7-af6d-55eeb581c09a","keywords":null,"link":"/kkv/20181016_Ugy_varjak_a_szallodasok_oktober_23at_mint_a_karacsonyt","timestamp":"2018. október. 16. 05:56","title":"Úgy várják a szállodások október 23-át, mint a karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]