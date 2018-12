Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f907b953-de05-4423-9500-e82c0af9f889","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A \"füstölő hegy\" az utóbbi hetekben ismételten fokozott aktivitást mutat, csak vasárnap és hétfőn 102 kisebb vízgőz- és gázkitörést regisztráltak.","shortLead":"A \"füstölő hegy\" az utóbbi hetekben ismételten fokozott aktivitást mutat, csak vasárnap és hétfőn 102 kisebb vízgőz- és...","id":"20181211_Popocatepetl_vulkan_Mexiko_vulkankitores","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f907b953-de05-4423-9500-e82c0af9f889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2a77ee-1cdd-41f2-8b68-ccafe26a74e3","keywords":null,"link":"/vilag/20181211_Popocatepetl_vulkan_Mexiko_vulkankitores","timestamp":"2018. december. 11. 06:10","title":"Ismét ébredezik a mexikói Popocatépetl vulkán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e923e72d-9ffc-4691-b01a-f0fdd980a7a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellenzéki képviselők szerint TEK-esek állhattak Orbán mögött az ülésteremben. ","shortLead":"Ellenzéki képviselők szerint TEK-esek állhattak Orbán mögött az ülésteremben. ","id":"20181212_Foton_az_Orban_mogott_allo_ket_allitolagos_TEKes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e923e72d-9ffc-4691-b01a-f0fdd980a7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1d4b7d-dbb2-409f-8581-b0b9807b27dd","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Foton_az_Orban_mogott_allo_ket_allitolagos_TEKes","timestamp":"2018. december. 12. 14:24","title":"Fotón az Orbán mögött álló két állítólagos TEK-es","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01139b0-4b79-443e-96a8-35c159fd0a4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Láthatóan nagy tervek vannak a magyar buszgyártást egyenesbe hozni, amelybe már beszállt a Mol is. Lassan minden adott ahhoz, hogy magyar gyártmányú buszokat lássunk az utakon.","shortLead":"Láthatóan nagy tervek vannak a magyar buszgyártást egyenesbe hozni, amelybe már beszállt a Mol is. Lassan minden adott...","id":"20181211_MercedesBenz_REFORM_501_LE","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f01139b0-4b79-443e-96a8-35c159fd0a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e76483-5362-4dd4-bad1-93e0a4a7923f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181211_MercedesBenz_REFORM_501_LE","timestamp":"2018. december. 11. 16:44","title":"Akkora show-n mutatták be az új magyar buszt, mint egy luxus-Mercedest – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92419776-a74d-4605-94af-b7f510ab468c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 370 kirakatablakban dolgoznak hiányos öltözékben a nők, Femke Halsema, Amszterdam első polgármestere – korábban a zöld párt vezetője – szerint azonban ez nem illik egy modern város arculatához.","shortLead":"Több mint 370 kirakatablakban dolgoznak hiányos öltözékben a nők, Femke Halsema, Amszterdam első polgármestere –...","id":"20181211_Kipecezte_a_piros_lampas_negyedet_Amszterdam_elso_noi_polgamestere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92419776-a74d-4605-94af-b7f510ab468c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b62ea5e9-bf0d-4389-a1a1-60799cf19451","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Kipecezte_a_piros_lampas_negyedet_Amszterdam_elso_noi_polgamestere","timestamp":"2018. december. 11. 10:30","title":"Kipécézte a piros lámpás negyedet Amszterdam első női polgámestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b081ca30-0332-4bb0-93c1-55739a863c64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hegy délkeleti oldalán rögzítették a lávakitörést. ","shortLead":"A hegy délkeleti oldalán rögzítették a lávakitörést. ","id":"20181211_Video_Omlik_a_lava_az_Etnabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b081ca30-0332-4bb0-93c1-55739a863c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a2135a-5da4-4aaf-98c0-a922eadabced","keywords":null,"link":"/elet/20181211_Video_Omlik_a_lava_az_Etnabol","timestamp":"2018. december. 11. 12:25","title":"Videó: Ömlik a láva az Etnából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de07ef85-bdae-4825-9015-585789b89da5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A karácsonyi vásár közelében kezdett lövöldözni egy hatóságok előtt már ismert személy, akinek sikerült elmenekülnie. A gyanúsítottat nagy erőkkel keresik. ","shortLead":"A karácsonyi vásár közelében kezdett lövöldözni egy hatóságok előtt már ismert személy, akinek sikerült elmenekülnie...","id":"20181211_Strasbourgi_lovoldozes_nott_az_aldozatok_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de07ef85-bdae-4825-9015-585789b89da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3fecd9-480c-4e4b-b9c7-ee888f48fbd5","keywords":null,"link":"/vilag/20181211_Strasbourgi_lovoldozes_nott_az_aldozatok_szama","timestamp":"2018. december. 11. 22:15","title":"Terrortámadás a strasbourgi karácsonyi vásárban: három halott, az elkövető még mindig szökésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad1f692f-26c3-46f9-bcc2-64b9b7996f69","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Ételt és mobiltelefont is lopnak, de van, hogy fontos dokumentumokat tépnek szét.","shortLead":"Ételt és mobiltelefont is lopnak, de van, hogy fontos dokumentumokat tépnek szét.","id":"20181211_Majmok_garazdalkodnak_az_indiai_kormany_hivatalaiban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad1f692f-26c3-46f9-bcc2-64b9b7996f69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27508472-1f2b-49d6-bbc3-ae6b82f41070","keywords":null,"link":"/elet/20181211_Majmok_garazdalkodnak_az_indiai_kormany_hivatalaiban","timestamp":"2018. december. 11. 05:41","title":"Majmok garázdálkodnak az indiai kormány hivatalaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109d299b-ab54-4ec6-904a-79987c4e6e8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt 77 százalékkal nőtt az erre fordított összeg.","shortLead":"Egy év alatt 77 százalékkal nőtt az erre fordított összeg.","id":"20181212_Csaknem_a_korabbi_duplajat_fizeti_az_allam_az_uzemi_balesetek_miatti_tappenzre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=109d299b-ab54-4ec6-904a-79987c4e6e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf64259-7382-4247-8431-994d3ebfa8f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Csaknem_a_korabbi_duplajat_fizeti_az_allam_az_uzemi_balesetek_miatti_tappenzre","timestamp":"2018. december. 12. 11:16","title":"Csaknem a korábbi dupláját fizeti az állam az üzemi balesetek miatti táppénzre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]