[{"available":true,"c_guid":"7a67f988-14e3-4dfc-a3dd-fab2588a6295","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szorosan egymás mellett álló rendőrsorfalat füstgránátokkal és petárdákkal dobálják a tüntetők. Videóközvetítésünk a helyszínről.","shortLead":"A szorosan egymás mellett álló rendőrsorfalat füstgránátokkal és petárdákkal dobálják a tüntetők. Videóközvetítésünk...","id":"20181213_A_tuntetok_fustgranatot_dobaltak_a_rendorok_koze_a_Kossuth_teren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a67f988-14e3-4dfc-a3dd-fab2588a6295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc272236-c95f-4fc6-8c72-b8f8ce9acec2","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_A_tuntetok_fustgranatot_dobaltak_a_rendorok_koze_a_Kossuth_teren","timestamp":"2018. december. 13. 20:50","title":"Füstgránátot dobáltak a rendőrök közé a Kossuth téren, könnygázzal válaszoltak - ÉLŐ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33a1038-36b3-4e01-b34f-8b05f47bd428","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Real Madrid otthon, az AS Roma idegenben kapott ki a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó játéknapján. A Romát legyőző cseh Viktoria Plzen a sikerrel bejutott az Európa-liga egyenes kieséses szakaszába. ","shortLead":"A címvédő Real Madrid otthon, az AS Roma idegenben kapott ki a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó...","id":"20181212_real_madrid_cszka_moszkva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d33a1038-36b3-4e01-b34f-8b05f47bd428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e188b0fc-2ede-4efd-a3cc-17bf4bab446d","keywords":null,"link":"/sport/20181212_real_madrid_cszka_moszkva","timestamp":"2018. december. 12. 22:21","title":"Megruházta a tartalékos Realt a CSZKA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab7c08c-c537-4bd4-9c2d-0715fcabe926","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A teljes gőzzel akciózó, síppal-hangfallal-szirénával felfegyverkezett ellenzék nem tudta megakadályozni, hogy a kormánypárti többség elfogadja a rabszolgatörvény néven elhíresült módosítást, de emlékezetessé tették a szavazást. Összefoglalónk a délelőtti eseményekről. ","shortLead":"A teljes gőzzel akciózó, síppal-hangfallal-szirénával felfegyverkezett ellenzék nem tudta megakadályozni...","id":"20181212_parlament_botrany_rabszolgatorveny_zaroszavazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dab7c08c-c537-4bd4-9c2d-0715fcabe926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bdff2f8-f704-461c-82ba-b5a7f4176571","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_parlament_botrany_rabszolgatorveny_zaroszavazas","timestamp":"2018. december. 12. 14:45","title":"Soha nem látott balhé a Parlamentben: áttolták a túlóratörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca68b53-d09d-4ac0-b435-b3b2a03b1158","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyre komolyabban veszik a nagy cégek az elektromos áruszállító járművek piacra dobását is.","shortLead":"Egyre komolyabban veszik a nagy cégek az elektromos áruszállító járművek piacra dobását is.","id":"20181213_Volvo_elektromos_kamion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ca68b53-d09d-4ac0-b435-b3b2a03b1158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35459875-78d5-4119-9163-dcfe9a1fd3cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20181213_Volvo_elektromos_kamion","timestamp":"2018. december. 13. 09:25","title":"Látványos elektromos kamiont a Volvo is tud csinálni, nem csak a Tesla ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02480cdb-f52d-41bc-b61f-f39094405b57","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sky News ír arról egy vizsgálatra hivatkozva, hogy egyes slime-okban túl sok bór található, ami az egészségre ártalmas. ","shortLead":"A Sky News ír arról egy vizsgálatra hivatkozva, hogy egyes slime-okban túl sok bór található, ami az egészségre...","id":"20181213_slime_szlajm_ragacs_bor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02480cdb-f52d-41bc-b61f-f39094405b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77282262-a745-403f-8bd0-66cde15dab99","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_slime_szlajm_ragacs_bor","timestamp":"2018. december. 13. 21:33","title":"Megvizsgáltak 13 slime-ot, és aggasztó dolog derült ki: a felük veszélyes anyagot tartalmaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c351a176-95fd-46da-b8bb-f2c1dacd4c75","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Döntött a parlament.","shortLead":"Döntött a parlament.","id":"20181212_Visszavasarolhatjak_lakasukat_az_eszkozkezelo_berloi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c351a176-95fd-46da-b8bb-f2c1dacd4c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa1c1cf3-c712-489d-bd2f-99da630da78a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Visszavasarolhatjak_lakasukat_az_eszkozkezelo_berloi","timestamp":"2018. december. 12. 12:52","title":"Visszavásárolhatják lakásukat az eszközkezelő bérlői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cbfb3c7-0f63-429c-a54a-add568073eff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már korábban is lehetett arról hallani, hogy a kormány kezdene valamit az intézet által használt épületekkel.","shortLead":"Már korábban is lehetett arról hallani, hogy a kormány kezdene valamit az intézet által használt épületekkel.","id":"20181213_termeszettudomanyi_muzeum_koltozes_Debrecen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cbfb3c7-0f63-429c-a54a-add568073eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f11bf7cd-8199-49b5-87de-68a81687bf6d","keywords":null,"link":"/kultura/20181213_termeszettudomanyi_muzeum_koltozes_Debrecen","timestamp":"2018. december. 13. 16:12","title":"Index: Debrecenbe költöztethetik a természettudományi múzeumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e35ede3-1056-4876-82a9-f669339cba07","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A hangcsoui rövidpályás úszó-világbajnokság szerdai döntőiben óriási csatát vívott Hosszú Katinka, aki előbb 200 méter pillangón tizenhárom század különbséggel nyert, majd 100 méter háton hétszázadnyi különbséggel második lett.","shortLead":"A hangcsoui rövidpályás úszó-világbajnokság szerdai döntőiben óriási csatát vívott Hosszú Katinka, aki előbb 200 méter...","id":"20181213_hosszu_katinka_rovidpalyas_uszo_vb_aranyerem_nindzsafinis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e35ede3-1056-4876-82a9-f669339cba07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5810387e-9364-4226-9937-3034e8d91834","keywords":null,"link":"/sport/20181213_hosszu_katinka_rovidpalyas_uszo_vb_aranyerem_nindzsafinis","timestamp":"2018. december. 13. 06:49","title":"Nindzsafinissel hozta második aranyát Hosszú Katinka – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]