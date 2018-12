Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a2419a7-9461-473c-9557-b86cca335e57","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mivel a bécsi biciklisek negyede hóban, fagyban is ragaszkodik a kerékpárjához, az osztrák főváros köztisztasági vállalata mintegy 300 kilométernyi kerékpárutat kiemelten kezel a hideg évszakban. Akárcsak a főutakat, hóeséskor ezeket is folyamatosan takarítják, síkosságmentesítik.\r

\r

","shortLead":"Mivel a bécsi biciklisek negyede hóban, fagyban is ragaszkodik a kerékpárjához, az osztrák főváros köztisztasági...","id":"20181212_Becsben_a_biciklisek_negyede_telen_sem_teszi_le_a_kerekpart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a2419a7-9461-473c-9557-b86cca335e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0730d37b-e36b-4d95-bec7-32ee324d42f1","keywords":null,"link":"/elet/20181212_Becsben_a_biciklisek_negyede_telen_sem_teszi_le_a_kerekpart","timestamp":"2018. december. 12. 15:01","title":"Bécsben a biciklisek negyede télen sem teszi le a kerékpárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f7738c-abb8-4410-ac8f-a0731c05ef8d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ide taxizott a támadás után az elkövető, Chérif Chekatt.","shortLead":"Ide taxizott a támadás után az elkövető, Chérif Chekatt.","id":"20181213_Strasbourgi_terrortamadas_lovoldozes_rendori_akcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84f7738c-abb8-4410-ac8f-a0731c05ef8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15c0d333-99cf-4c59-b32f-d47decf85385","keywords":null,"link":"/vilag/20181213_Strasbourgi_terrortamadas_lovoldozes_rendori_akcio","timestamp":"2018. december. 13. 17:18","title":"Strasbourgi terrortámadás: felfegyverzett rendőrök lepték el a Neudorf városnegyedet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f4289e-5763-4eb9-92c4-41b7bc182a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A túlóra. Ez a címe Gajdics Ottó publicisztikájának, ami a Magyar Időkben jelent meg aznap, amikor minden valószínűség szerint a fideszes többség megszavazza a parlamentben a túlóratörvényt.","shortLead":"A túlóra. Ez a címe Gajdics Ottó publicisztikájának, ami a Magyar Időkben jelent meg aznap, amikor minden valószínűség...","id":"20181212_A_kormanylap_megmagyarazza_a_rabszolgatorvenyt_a_kinaiak_12_orat_dolgoznak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1f4289e-5763-4eb9-92c4-41b7bc182a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63e9389-0a61-4cc8-ba16-9f288531f4e2","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_A_kormanylap_megmagyarazza_a_rabszolgatorvenyt_a_kinaiak_12_orat_dolgoznak","timestamp":"2018. december. 12. 09:11","title":"A kormánylap megmagyarázza a „rabszolgatörvényt”: a kínaiak 12 órát dolgoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás folyamatosan olvasztja az Északi-sarkvidék permafrost (állandóan fagypont alatti hőmérsékletű) rétegét, amely a régió 70 százalékának infrastruktúráját, köztük a kulcsfontosságú olaj- és gázmezőket is veszélyezteti – állítja egy finn tanulmány.","shortLead":"A klímaváltozás folyamatosan olvasztja az Északi-sarkvidék permafrost (állandóan fagypont alatti hőmérsékletű) rétegét...","id":"20181213_permafrost_jegolvadas_permafrost_eszaki_felteke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c672b8a2-0c5f-4190-83a5-f0c3494d7902","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_permafrost_jegolvadas_permafrost_eszaki_felteke","timestamp":"2018. december. 13. 17:03","title":"„A fenyegetettség mértéke meglepő”: oda több kulcsfontosságú olajmező, ha beüt a meleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d31003bf-50d7-4f31-912c-f8be006f19e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Térképben nemrég jelent meg a Neked nevű funkció, amivel személyre szabott ajánlásokat kaphatunk, hogy milyen helyeket lehet érdemes meglátogatnunk.","shortLead":"A Google Térképben nemrég jelent meg a Neked nevű funkció, amivel személyre szabott ajánlásokat kaphatunk, hogy milyen...","id":"20181212_google_terkep_neked_szemelyre_szabott_ajanlat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d31003bf-50d7-4f31-912c-f8be006f19e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f856ff75-ac52-4fba-84c7-e0865e059316","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_google_terkep_neked_szemelyre_szabott_ajanlat","timestamp":"2018. december. 12. 11:03","title":"Végre: mostantól ön is használhatja a Google Térkép hasznos funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5127a6eb-3a22-471b-9acf-0f6caebd98e1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Törvényt módosított az Országgyűlés.","shortLead":"Törvényt módosított az Országgyűlés.","id":"20181212_Kiemelten_kozhasznu_beruhazas_lett_az_Opera_felujitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5127a6eb-3a22-471b-9acf-0f6caebd98e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4294988-4eae-4a1c-b936-35f5af534280","keywords":null,"link":"/kkv/20181212_Kiemelten_kozhasznu_beruhazas_lett_az_Opera_felujitasa","timestamp":"2018. december. 12. 13:18","title":"Kiemelten közhasznú beruházás lett az Opera felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd0cd8c-ce49-4c74-86fc-9c0f56a85921","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A strasbourgi terrortámadás után a lezárt éttermekben rekedt vendégek úgy buliztak tovább, mintha semmi sem történt volna a városban. Egy szlovák televízió magyar munkatársa a helyszínen volt, és elmesélte, mit tapasztalt.","shortLead":"A strasbourgi terrortámadás után a lezárt éttermekben rekedt vendégek úgy buliztak tovább, mintha semmi sem történt...","id":"20181212_A_strasbourgi_ettermekben_tovabb_buliztak_az_emberek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dd0cd8c-ce49-4c74-86fc-9c0f56a85921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb70c607-b735-474b-858f-f05b7fe239c5","keywords":null,"link":"/vilag/20181212_A_strasbourgi_ettermekben_tovabb_buliztak_az_emberek","timestamp":"2018. december. 12. 12:23","title":"\"A strasbourgi éttermekben tovább buliztak az emberek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48230a3d-2d18-45f6-a4da-45c9e0ec16d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181212_Behunyt_szemmel_fintorogva_turi_Orban_hogy_az_arcaba_sipolnak__itt_az_eddigi_legjobb_foto_a_Parlamentbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48230a3d-2d18-45f6-a4da-45c9e0ec16d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49cc0a77-2fdc-4fc0-8182-55c41e811089","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Behunyt_szemmel_fintorogva_turi_Orban_hogy_az_arcaba_sipolnak__itt_az_eddigi_legjobb_foto_a_Parlamentbol","timestamp":"2018. december. 12. 11:57","title":"Behunyt szemmel tűri Orbán, hogy az arcába sípolnak - itt az eddigi legjobb fotó a Parlamentből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]