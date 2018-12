Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74cb39e5-6954-4db6-b803-c7229d311550","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki több száz millió forintot költ el egy hiperautóra, annak az igen magas javítási költségeken sem szabad meglepődnie. Vázoljuk a Bugatti szervizdíjait.","shortLead":"Ha valaki több száz millió forintot költ el egy hiperautóra, annak az igen magas javítási költségeken sem szabad...","id":"20181213_horror_szervizkoltsegek_az_5_millio_forintos_olajcsere_csak_a_beleposzint_bugatti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74cb39e5-6954-4db6-b803-c7229d311550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f2e60a6-f43d-472d-926f-c28427e6052c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181213_horror_szervizkoltsegek_az_5_millio_forintos_olajcsere_csak_a_beleposzint_bugatti","timestamp":"2018. december. 13. 13:21","title":"Horror szervizköltségek, az 5 millió forintos olajcsere csak a belépőszint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fedaf2e-e975-4662-a26b-e381e787b4fe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A mai lesz az Országgyűlés idei utolsó ülése; a képviselők két bírósági szervezet és az ügyészség tavalyi beszámolóiról tárgyalnak. ","shortLead":"A mai lesz az Országgyűlés idei utolsó ülése; a képviselők két bírósági szervezet és az ügyészség tavalyi beszámolóiról...","id":"20181213_parlament_orszaggyules_zaroules_tuntetes_kossuth_ter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fedaf2e-e975-4662-a26b-e381e787b4fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b36dad6c-e7d8-46d8-bf8b-e53acb939ac2","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_parlament_orszaggyules_zaroules_tuntetes_kossuth_ter","timestamp":"2018. december. 13. 07:19","title":"Utoljára ülésezik a parlament, újabb tüntetés készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e40c6c-71a8-4660-93d0-c57034aac5a5","c_author":"DeLonghi","category":"brandcontent","description":"Az úgynevezett „okos” technológiák már egy ideje kijöttek a spájzból és elkezdték célba venni a konyhákat is. Az alábbiakban bemutatjuk, mire érdemes figyelni, ha úgy döntünk, mostantól intelligens, profi kávéfőzőre bíznánk a koffeinbevitelünket. ","shortLead":"Az úgynevezett „okos” technológiák már egy ideje kijöttek a spájzból és elkezdték célba venni a konyhákat is...","id":"20181212_Funkciok_amiket_lelkiismeretfurdalas_nelkul_elvarhatunk_kavefozonktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3e40c6c-71a8-4660-93d0-c57034aac5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc45680-dabd-4338-88ce-f0d3cdae3d0b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181212_Funkciok_amiket_lelkiismeretfurdalas_nelkul_elvarhatunk_kavefozonktol","timestamp":"2018. december. 14. 07:30","title":"Funkciók, amiket lelkiismeret-furdalás nélkül elvárhatunk kávéfőzőnktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e4a86fa-9845-4585-b86e-3cdd7442f2cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kossuth téren indult csütörtökön az újabb, a túlóratörvény elleni demonstráció. A tüntetők előbb a Margit hidat és a Lánchidat zárták le, aztán a Kossuth téren dobálni kezdték a rendőröket, ott késő este is összefeszülnek a felek. Később a Szalay utcában és a Nyugati téren is összetűzések voltak. Végül éjszaka a Király utcánál állították meg őket a rendőrök, akik ismét könnygázt vetettek be. Többek között a Momentum alelnökét is előállították.","shortLead":"A Kossuth téren indult csütörtökön az újabb, a túlóratörvény elleni demonstráció. A tüntetők előbb a Margit hidat és...","id":"20181213_tuntetes_kossuth_ter_percrol_percre_rabszolgatorveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e4a86fa-9845-4585-b86e-3cdd7442f2cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0879f96-5945-4be0-9721-2681b11ccc71","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_tuntetes_kossuth_ter_percrol_percre_rabszolgatorveny","timestamp":"2018. december. 13. 17:16","title":"Késő éjszakáig tüntettek a fővárosban, a Kossuth téren és a Nyugatinál is összetűzés volt a rendőrök és a tüntetők között ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"018cda02-fd24-442b-9b1b-9787902e28ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tarth-i Brienne alakítója egyenesen úgy nyilatkozott, hogy terápiára lesz szükségünk a sorozat befejező része után.","shortLead":"Tarth-i Brienne alakítója egyenesen úgy nyilatkozott, hogy terápiára lesz szükségünk a sorozat befejező része után.","id":"20181214_Ki_fognak_borulni_a_rajongok_a_Tronok_harca_vegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=018cda02-fd24-442b-9b1b-9787902e28ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0982a7ac-f097-475c-9650-253062c0c383","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_Ki_fognak_borulni_a_rajongok_a_Tronok_harca_vegen","timestamp":"2018. december. 14. 10:06","title":"Ki fognak borulni a rajongók a Trónok harca végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3083db65-9c8d-4de5-a841-c6067a46a106","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szinte a komplett kezdő Londonban maradt, Maurizio Sarri edző ugyanis nyolc sztárjátékosát sem hozta Budapestre a csütörtök esti Vidi-Chelsea összecsapásra. Ez kedvezett is valamennyire a magyaroknak, de a továbbjutás nem jött össze. ","shortLead":"Szinte a komplett kezdő Londonban maradt, Maurizio Sarri edző ugyanis nyolc sztárjátékosát sem hozta Budapestre...","id":"20181213_chelsea_vidi_europa_liga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3083db65-9c8d-4de5-a841-c6067a46a106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4625ef00-0929-4e0d-abf2-5a4f6b7ef112","keywords":null,"link":"/sport/20181213_chelsea_vidi_europa_liga","timestamp":"2018. december. 13. 18:57","title":"Kiesett az Európa ligából a Vidi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d1c2731-c73f-4e98-8e1c-de1cfe6f120c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Siker koronázta a Virgin Galactic negyedik tesztjét: az űrturisták szállítására fejlesztett VSS Unity csütörtökön a korábbinál is magasabbra jutva végre elérte a világűr peremét. ","shortLead":"Siker koronázta a Virgin Galactic negyedik tesztjét: az űrturisták szállítására fejlesztett VSS Unity csütörtökön...","id":"20181213_virgin_galactic_richard_branson_urhajo_urturizmus_urturista_vss_unity","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d1c2731-c73f-4e98-8e1c-de1cfe6f120c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c221e210-414b-4af5-8101-0ee335cc5d51","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_virgin_galactic_richard_branson_urhajo_urturizmus_urturista_vss_unity","timestamp":"2018. december. 13. 19:33","title":"Feljutott a világűrbe a milliárdos Richard Branson szuperszonikus űrrepülője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5837ee29-3248-4d0f-80e3-d7a63e0c851b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két megyeszékhelyen már megindult a mozgolódás, formálódik valami az ellenzéki oldalon 2019 őszére.","shortLead":"Két megyeszékhelyen már megindult a mozgolódás, formálódik valami az ellenzéki oldalon 2019 őszére.","id":"20181213_Alakul_az_osszefogas_az_onkormanyzati_valasztasokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5837ee29-3248-4d0f-80e3-d7a63e0c851b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ce170b-9782-42a1-9430-9903123e205e","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Alakul_az_osszefogas_az_onkormanyzati_valasztasokra","timestamp":"2018. december. 13. 11:46","title":"Alakul az összefogás az önkormányzati választásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]