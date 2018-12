Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86e8b045-0525-4622-9c0d-818627335fbd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyot megy a Mészáros János tulajdonában lévő Herceghalom Interat Zrt. is.","shortLead":"Nagyot megy a Mészáros János tulajdonában lévő Herceghalom Interat Zrt. is.","id":"20181213_510_millioert_vasarol_be_Meszaros_Lorinc_occsenel_a_Magyar_Kozut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86e8b045-0525-4622-9c0d-818627335fbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e90ccf-f10e-4dc0-a058-ab7ecc2256d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_510_millioert_vasarol_be_Meszaros_Lorinc_occsenel_a_Magyar_Kozut","timestamp":"2018. december. 13. 08:53","title":"510 millióért vásárol be Mészáros Lőrinc öccsénél a Magyar Közút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"825da8d1-6c85-4bc2-b44f-3afe346223d8","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Már tíz éve bérel egy önkormányzati bérlakást a fideszes exképviselő, Tiffán Zsolt cége, de a Budavári Önkormányzat döntése alapján most újabb 5 évig használhatja mindössze havi 47 ezer forint plusz áfa ellenében – tudta meg a hvg.hu. A Halászbástyától pár percre található, exkluzív környéken több százezer forintért lehetne hasonló lakást bérelni, de azért is ideális, mert az érdekeltségébe tartozó borbár innen alig 180 méterre üzemel. A Villányban borászkodó Tiffán nem volt hajlandó válaszolni arra, hogy a kerületi családosoknak nincs-e nagyobb szüksége önkormányzati lakásra, mint mondta, \"kérdezzük a polgármestert\". Azt, aki maga javasolta, hogy hosszabbítsák meg a bérletet.","shortLead":"Már tíz éve bérel egy önkormányzati bérlakást a fideszes exképviselő, Tiffán Zsolt cége, de a Budavári Önkormányzat...","id":"20181214_Bagoert_kap_meg_5_evre_berlakast_a_fideszes_kepviselo_a_Varban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=825da8d1-6c85-4bc2-b44f-3afe346223d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddee2229-c26f-404d-b52f-ac41d61c49d6","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Bagoert_kap_meg_5_evre_berlakast_a_fideszes_kepviselo_a_Varban","timestamp":"2018. december. 14. 06:30","title":"Bagóért kap még 5 évre budavári bérlakást a fideszes exképviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a8bd91-67ea-4c12-8e21-bbd7966cb657","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban mutatta be a Lift Aircraft a Hexa névre keresztelt drónt, aminek vezetéséhez még pilótavizsga sem szükséges.","shortLead":"A napokban mutatta be a Lift Aircraft a Hexa névre keresztelt drónt, aminek vezetéséhez még pilótavizsga sem szükséges.","id":"20181213_dron_lift_aircraft_hexa_dronrepules_hobbirepules_egyszemelyes_dron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2a8bd91-67ea-4c12-8e21-bbd7966cb657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d31bcd-8621-4ef2-ae0a-4ae07a9472ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_dron_lift_aircraft_hexa_dronrepules_hobbirepules_egyszemelyes_dron","timestamp":"2018. december. 13. 11:33","title":"Itt a világ első drónrepülője, amivel bárki felszállhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3874a51-2c20-4be1-96d7-24c90c1f3b62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi megpróbálta elállni a rendőrségi furgonok útját. ","shortLead":"Egy férfi megpróbálta elállni a rendőrségi furgonok útját. ","id":"20181214_Video_Rendorsegi_furgon_tolta_elore_az_egyik_tuntetot_a_Nyugatinal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3874a51-2c20-4be1-96d7-24c90c1f3b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314c7547-33fb-45e5-a1c7-969f01330713","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Video_Rendorsegi_furgon_tolta_elore_az_egyik_tuntetot_a_Nyugatinal","timestamp":"2018. december. 14. 15:41","title":"Videó: Rendőrségi furgon tolta előre az egyik tüntetőt a Nyugatinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530ba602-2f0a-4200-afbb-5915518b669f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Dob utcai Kisüzemben minden vendégtől elkérték az iratokat. ","shortLead":"A Dob utcai Kisüzemben minden vendégtől elkérték az iratokat. ","id":"20181213_Igazoltattak_a_rendorok_egy_belvarosi_kocsma_vendegeit_az_esti_tuntetes_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=530ba602-2f0a-4200-afbb-5915518b669f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"548adc94-107c-4bc7-884e-573287be6d1c","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Igazoltattak_a_rendorok_egy_belvarosi_kocsma_vendegeit_az_esti_tuntetes_utan","timestamp":"2018. december. 13. 14:34","title":"Igazoltatták a rendőrök egy belvárosi kocsma vendégeit az esti tüntetés után - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összehasonlították az életszínvonalat, már Románia is lehagy minket. Így elég távolinak tűnik, hogy beteljesüljön Orbán Viktor álma.","shortLead":"Összehasonlították az életszínvonalat, már Románia is lehagy minket. Így elég távolinak tűnik, hogy beteljesüljön Orbán...","id":"20181214_Eurostat_a_masodik_legszegenyebb_nep_a_magyar_az_EUban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efa92846-c208-4e53-aab8-dd324c7d3e90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Eurostat_a_masodik_legszegenyebb_nep_a_magyar_az_EUban","timestamp":"2018. december. 14. 05:44","title":"Eurostat: A második legszegényebb nép a magyar az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f0772ee-6f5a-477f-8f88-0f60b49bf54b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az EIB és a repülőteret üzemeltető Budapest Airport ","shortLead":"Az EIB és a repülőteret üzemeltető Budapest Airport ","id":"20181214_Europai_kolcsonbol_bovulhet_tovabb_a_ferihegyi_repuloter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f0772ee-6f5a-477f-8f88-0f60b49bf54b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c3fdac-67be-4aa0-ba39-fb315577abda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Europai_kolcsonbol_bovulhet_tovabb_a_ferihegyi_repuloter","timestamp":"2018. december. 14. 13:17","title":"Európai kölcsönből bővülhet tovább a ferihegyi repülőtér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ccd3bb7-04a3-4b39-8c40-46ff23b95c23","c_author":"T. R.","category":"gazdasag","description":"Egy ügy, ami egységbe kovácsolta a parlamenti ellenzéket és az utcán tüntető tömegeket. De a tüntetőket nem a rabszolgatörvény vitte utcára, hanem az előző kilenc év. Kérdés, mit érhetnek el a Fidesz-kormánnyal szemben.","shortLead":"Egy ügy, ami egységbe kovácsolta a parlamenti ellenzéket és az utcán tüntető tömegeket. De a tüntetőket nem...","id":"20181214_tulora_torveny_rabszolgatorveny_400_ora_tulora_tuntetesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ccd3bb7-04a3-4b39-8c40-46ff23b95c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ac5227-9c4d-4f32-92ac-0668fa096f49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_tulora_torveny_rabszolgatorveny_400_ora_tulora_tuntetesek","timestamp":"2018. december. 14. 15:11","title":"A túlóratörvény csak a szikra volt, most tört fel a csalódottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]