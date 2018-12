Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e35ede3-1056-4876-82a9-f669339cba07","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok 100 méter vegyesen is először csapott a célba.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok 100 méter vegyesen is először csapott a célba.","id":"20181214_Rovidpalyas_uszovb_Hosszu_Katinka_ujabb_aranyermet_szerzett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e35ede3-1056-4876-82a9-f669339cba07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07f9500-a25c-4b36-a4a3-5de93a013163","keywords":null,"link":"/sport/20181214_Rovidpalyas_uszovb_Hosszu_Katinka_ujabb_aranyermet_szerzett","timestamp":"2018. december. 14. 12:33","title":"Rövidpályás úszó-vb: Hosszú Katinka újabb aranyérmet szerzett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f0772ee-6f5a-477f-8f88-0f60b49bf54b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az EIB és a repülőteret üzemeltető Budapest Airport ","shortLead":"Az EIB és a repülőteret üzemeltető Budapest Airport ","id":"20181214_Europai_kolcsonbol_bovulhet_tovabb_a_ferihegyi_repuloter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f0772ee-6f5a-477f-8f88-0f60b49bf54b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c3fdac-67be-4aa0-ba39-fb315577abda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Europai_kolcsonbol_bovulhet_tovabb_a_ferihegyi_repuloter","timestamp":"2018. december. 14. 13:17","title":"Európai kölcsönből bővülhet tovább a ferihegyi repülőtér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f486b3-1ae8-4b99-8eba-4dd59f3b7ac3","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201850_gazszereto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5f486b3-1ae8-4b99-8eba-4dd59f3b7ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1b4fd23-05ca-45b6-9dd2-67bf3ac343ef","keywords":null,"link":"/itthon/201850_gazszereto","timestamp":"2018. december. 13. 11:30","title":"Gergely Márton: Gázszerető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f881f5a2-841e-40d9-87ac-3b5dc124cde9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem tudták megmondani, milyen jogszabály alapján teszik ezt.","shortLead":"Azt nem tudták megmondani, milyen jogszabály alapján teszik ezt.","id":"20181214_A_rendorok_csak_ugy_engedtek_el_a_korbefogott_tuntetoket_ha_a_kameraba_mondjak_a_nevuket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f881f5a2-841e-40d9-87ac-3b5dc124cde9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"001f4a1f-d355-4b1e-b772-b4c95627b532","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_A_rendorok_csak_ugy_engedtek_el_a_korbefogott_tuntetoket_ha_a_kameraba_mondjak_a_nevuket","timestamp":"2018. december. 14. 05:36","title":"A rendőrök csak úgy engedték el a körbefogott tüntetőket, ha a kamerába mondják a nevüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f09f3718-f803-4035-8fad-598fe1b41a29","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia kormány egyelőre nem tiltja be a sárga mellényesek szombatra hirdetett tüntetéseit, de a strasbourgi merénylet miatt arra kéri a tiltakozókat, legyenek belátók, és inkább ne vonuljanak utcára – közölte csütörtökön Benjamin Griveaux kormányszóvivő.","shortLead":"A francia kormány egyelőre nem tiltja be a sárga mellényesek szombatra hirdetett tüntetéseit, de a strasbourgi...","id":"20181213_sargamellenyesek_tuntetes_franciaorszag_strasbourg_terrortamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f09f3718-f803-4035-8fad-598fe1b41a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75424c74-9c67-4572-9255-2e8e80d39ef0","keywords":null,"link":"/vilag/20181213_sargamellenyesek_tuntetes_franciaorszag_strasbourg_terrortamadas","timestamp":"2018. december. 13. 10:59","title":"Megkérték a sárga mellényeseket, hogy inkább ne tüntessenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9738f9b5-f398-4f62-a344-e0a9231dcd6f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ilyen, amikor Ujhelyi István szocialista EP-képviselő és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ugyanannak örül.","shortLead":"Ilyen, amikor Ujhelyi István szocialista EP-képviselő és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ugyanannak...","id":"20181213_Nem_kell_tobbe_Londonig_menni_konzulatus_nyilt_ket_brit_nagyvarosban_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9738f9b5-f398-4f62-a344-e0a9231dcd6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71fce6bb-64e1-4183-b964-b2299c2cddb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_Nem_kell_tobbe_Londonig_menni_konzulatus_nyilt_ket_brit_nagyvarosban_is","timestamp":"2018. december. 13. 16:30","title":"Nem kell többé Londonig menni, konzulátus nyílt két brit nagyvárosban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b907f5-4a7b-4d74-8e14-d3df6de3ba1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lev Tolsztoj-idézettel adja meg a hangulatot a tüntetéshez a lap.","shortLead":"Lev Tolsztoj-idézettel adja meg a hangulatot a tüntetéshez a lap.","id":"20181214_Irodalmi_magassagokba_emelte_az_uszitast_a_Ripost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58b907f5-4a7b-4d74-8e14-d3df6de3ba1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"441333a0-267f-45d6-a826-28a8efc31ad4","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_Irodalmi_magassagokba_emelte_az_uszitast_a_Ripost","timestamp":"2018. december. 14. 09:24","title":"Irodalmi magasságokba emelte az uszítást a Ripost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29677e7-6285-4f9c-a0d9-db0c59831f29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Strasbourgban is segítették a rendőrök munkáját.","shortLead":"Strasbourgban is segítették a rendőrök munkáját.","id":"20181214_A_macskas_memek_megint_fontos_szerepet_kaptak_a_terrorelharitasban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e29677e7-6285-4f9c-a0d9-db0c59831f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bfff615-3f78-423a-8018-d28ad1916b94","keywords":null,"link":"/elet/20181214_A_macskas_memek_megint_fontos_szerepet_kaptak_a_terrorelharitasban","timestamp":"2018. december. 14. 11:01","title":"A macskás mémek megint fontos szerepet kaptak a terrorelhárításban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]