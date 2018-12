Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ca19c15-9f25-4307-b23d-bb2b2a2f9014","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindeközben gyakorlatilag fel sem nézett a mobiljából.","shortLead":"Mindeközben gyakorlatilag fel sem nézett a mobiljából.","id":"20181218_Video_rendben_hogy_kihozta_a_csomagot_a_futar_csak_haz_elotti_kocsit_nem_kellett_volna_osszetornie","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ca19c15-9f25-4307-b23d-bb2b2a2f9014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0085a5-4eaf-4315-a37c-57fcac11ff84","keywords":null,"link":"/cegauto/20181218_Video_rendben_hogy_kihozta_a_csomagot_a_futar_csak_haz_elotti_kocsit_nem_kellett_volna_osszetornie","timestamp":"2018. december. 18. 18:12","title":"Videó: rendben, hogy kihozta a csomagot a futár, csak ház előtti kocsit nem kellett volna összetörnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b6a287e-ce7f-4f97-acd5-1e138537c5df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapest és egyetlen vidéki terület húzza fel az országos kereseti átlagot. A szabolcsi átlagfizetés 120 ezerrel alacsonyabb a fővárosinál.","shortLead":"Budapest és egyetlen vidéki terület húzza fel az országos kereseti átlagot. A szabolcsi átlagfizetés 120 ezerrel...","id":"20181218_Hiaba_mer_a_KSH_215_ezres_atlagfizetest_18_megyeben_az_atlag_alatt_keresnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b6a287e-ce7f-4f97-acd5-1e138537c5df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc1f69a-daf6-4855-a4c1-c4737d78db1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_Hiaba_mer_a_KSH_215_ezres_atlagfizetest_18_megyeben_az_atlag_alatt_keresnek","timestamp":"2018. december. 18. 15:22","title":"Hiába mér a KSH 215 ezres átlagfizetést, 18 megyében az átlag alatt keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Rádió1 reggeli műsorában Sebestyén Balázs és műsorvezető társai is megemlékeztek az MTVA előtti tüntetésről. Megvan a véleményük, de nem politikai műsort csinálnak.","shortLead":"A Rádió1 reggeli műsorában Sebestyén Balázs és műsorvezető társai is megemlékeztek az MTVA előtti tüntetésről. Megvan...","id":"20181217_Sebestyen_Balazsnak_megvan_a_velemenye_arrol_milyen_gane_az_MTVA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c5d90a-fcc6-46f3-9951-459ce6b061e7","keywords":null,"link":"/elet/20181217_Sebestyen_Balazsnak_megvan_a_velemenye_arrol_milyen_gane_az_MTVA","timestamp":"2018. december. 17. 16:07","title":"Sebestyén Balázsnak megvan a véleménye arról, milyen gané az MTVA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98f6e28-5cd1-4d7a-add9-a2ea06439665","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már október óta náluk van, de csak most derült ki. ","shortLead":"Már október óta náluk van, de csak most derült ki. ","id":"20181219_Pinter_Sandor_volt_cegehez_kerult_a_lovasberenyi_kormanyudulo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f98f6e28-5cd1-4d7a-add9-a2ea06439665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a6cbf5-0749-4f03-a03f-038a23ee7f4e","keywords":null,"link":"/kkv/20181219_Pinter_Sandor_volt_cegehez_kerult_a_lovasberenyi_kormanyudulo","timestamp":"2018. december. 19. 07:03","title":"Pintér Sándor volt cégéhez került a lovasberényi kormányüdülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e926921-f13f-4abb-ab87-277f7fb9dfbe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Váratlanul beelőzött a Lenovo, és bejelentette azt a telefont, amely a világon először használhatja ki azt a tudást, amit a Snapdragon 855 lapkakészlet kínál.","shortLead":"Váratlanul beelőzött a Lenovo, és bejelentette azt a telefont, amely a világon először használhatja ki azt a tudást...","id":"20181218_lenovo_z5_pro_gt_qualcomm_snapdragon_855_lapkakeszlet_12_gb_ram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e926921-f13f-4abb-ab87-277f7fb9dfbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd04e84f-0f1f-4676-b070-dbb9c55c8fa1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_lenovo_z5_pro_gt_qualcomm_snapdragon_855_lapkakeszlet_12_gb_ram","timestamp":"2018. december. 18. 13:03","title":"Igazi erőgép: 12 GB RAM és bivalyerős chip van a Lenovo új androidos telefonjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49c32529-7c66-4b4b-9be1-43a319f9ed1c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az üzletasszonyoknak egy vizsgálat szerint szinte mindegy.","shortLead":"Az üzletasszonyoknak egy vizsgálat szerint szinte mindegy.","id":"20181219_A_ferfiaknak_erdemes_small_talkkal_hasitani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49c32529-7c66-4b4b-9be1-43a319f9ed1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b8c4e3-8f1d-4770-98a8-67e5ccc35552","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181219_A_ferfiaknak_erdemes_small_talkkal_hasitani","timestamp":"2018. december. 19. 08:35","title":"A férfiaknak megéri small talkkal hasítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1bd8d76-e9b6-4cd7-9640-7244b48cf5ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A propagandaminiszter éppen akkor volt Bayer Zsolt vendége az Echo Tv-ben, amikor vasárnap éjjel a tüntetők odaértek az MTVA székházához.","shortLead":"A propagandaminiszter éppen akkor volt Bayer Zsolt vendége az Echo Tv-ben, amikor vasárnap éjjel a tüntetők odaértek...","id":"20181217_Rogan_a_tuntetokrol_A_balhe_szandeka_vezerli_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1bd8d76-e9b6-4cd7-9640-7244b48cf5ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07b4fda2-1081-422f-a8cc-4ef000b2c304","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Rogan_a_tuntetokrol_A_balhe_szandeka_vezerli_oket","timestamp":"2018. december. 17. 12:23","title":"Rogán a tüntetőkről: A balhé szándéka vezérli őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2f6dd9b-9cb1-44b6-99cf-1d822a28b743","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legközelebbi választásokkal egy időben tartanak népszavazást róla. ","shortLead":"A legközelebbi választásokkal egy időben tartanak népszavazást róla. ","id":"20181218_UjZelandon_megszavaztatjak_a_marihuana_legalizalasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2f6dd9b-9cb1-44b6-99cf-1d822a28b743&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c7f4d5-9d12-455b-a304-cb7d115fab7b","keywords":null,"link":"/vilag/20181218_UjZelandon_megszavaztatjak_a_marihuana_legalizalasat","timestamp":"2018. december. 18. 06:15","title":"Új-Zélandon megszavaztatják a marihuána legalizálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]