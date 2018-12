Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ed Sheeran koncertkörútja volt az idei év legsikeresebb turnéja a Pollstar zenei jegyeladási kutatócsoport összesítése szerint. ","shortLead":"Ed Sheeran koncertkörútja volt az idei év legsikeresebb turnéja a Pollstar zenei jegyeladási kutatócsoport összesítése...","id":"20181218_ed_sheeran_bevetel_turne_koncert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0ee5b0-2ff2-4d85-9940-5e3902c26c34","keywords":null,"link":"/kultura/20181218_ed_sheeran_bevetel_turne_koncert","timestamp":"2018. december. 18. 19:09","title":"Hatalmasat kaszált idén Ed Sheeran","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f14fde4c-e9b1-4074-810f-e1b19faf0abd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De csak azért is felolvasták az öt pontot a koppenhágai magyar nagykövetségnél.","shortLead":"De csak azért is felolvasták az öt pontot a koppenhágai magyar nagykövetségnél.","id":"20181219_Azzal_fenyegettek_a_Daniaban_tunteto_magyarokat_hogy_kamionnal_hajtanak_belejuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f14fde4c-e9b1-4074-810f-e1b19faf0abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c8e811-9cf1-46e8-8c12-45f464e65e64","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Azzal_fenyegettek_a_Daniaban_tunteto_magyarokat_hogy_kamionnal_hajtanak_belejuk","timestamp":"2018. december. 19. 06:17","title":"Azzal fenyegették a Dániában tüntető magyarokat, hogy kamionnal hajtanak közéjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon komoly hibák kerültek a Windows 10 októberi frissítőcsomagjába, így a Microsoft többször is visszavonta azt. Most úgy tűnik, sikerült végre előállni egy stabil változattal.","shortLead":"Nagyon komoly hibák kerültek a Windows 10 októberi frissítőcsomagjába, így a Microsoft többször is visszavonta azt...","id":"20181219_microsoft_windows_10_2018_oktoberi_frissitocsomag_letoltes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b561b381-e785-4394-ba0c-6b2a87bf630c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_microsoft_windows_10_2018_oktoberi_frissitocsomag_letoltes","timestamp":"2018. december. 19. 08:03","title":"Most frissítse a Windowst, a Microsoft üzeni, hogy most már biztonságos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cfb5247-f434-408a-941f-7b783aee8341","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közlekedés lesz az egyik központi téma a világ egyik legnagyobb iparági eseményeként számon tartott CES technológiai szakkiállításon, január elején. Az eseményre 4500 kiállító mellett több mint 180 ezer látogatót várnak.","shortLead":"A közlekedés lesz az egyik központi téma a világ egyik legnagyobb iparági eseményeként számon tartott CES technológiai...","id":"20181218_ces_2019_autoipar_kozlekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cfb5247-f434-408a-941f-7b783aee8341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d173afba-999c-48fa-bac9-01ebddd151d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_ces_2019_autoipar_kozlekedes","timestamp":"2018. december. 18. 20:43","title":"Januárban kiderül, merre kormányozná az önvezető autókat a Trump-adminisztráció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c97fe3a-b899-45dd-a296-2cc08daa395f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrségi közlemény szerint üveget dobott a rendőrök felé. ","shortLead":"A rendőrségi közlemény szerint üveget dobott a rendőrök felé. ","id":"20181218_Egy_20_eves_fiatalt_allitottak_elo_a_hetfoi_tuntetesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c97fe3a-b899-45dd-a296-2cc08daa395f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b34838e-ea8b-4a13-a3d1-ac4b9a7f67b9","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Egy_20_eves_fiatalt_allitottak_elo_a_hetfoi_tuntetesen","timestamp":"2018. december. 18. 05:44","title":"Egy 20 éves fiatalt előállítottak a hétfői tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Donald Trumpról nevezett el egy újonnan felfedezett kétéltűt egy brit cég, amely az amerikai elnök klímaváltozással szembeni struccpolitikája és a teremtmény föld alatti életmódja között lát párhuzamot.","shortLead":"Donald Trumpról nevezett el egy újonnan felfedezett kétéltűt egy brit cég, amely az amerikai elnök klímaváltozással...","id":"20181219_Donald_Trump_keteltu_klimavaltozas_Dermophis_donaldtrumpi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"963a037e-8bee-49b4-b6a6-0f39e4c83cfb","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Donald_Trump_keteltu_klimavaltozas_Dermophis_donaldtrumpi","timestamp":"2018. december. 19. 14:32","title":"Donald Trumpról neveztek el kétéltűt, amely a homokba dugja a fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811c486c-e978-452e-8a8c-d0dd3f77e0e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A keddi ülés mindössze 11 másodpercig tartott.","shortLead":"A keddi ülés mindössze 11 másodpercig tartott.","id":"20181218_Nem_ment_el_a_Fidesz_hatarozatkeptelen_lett_a_nemzetbiztonsagi_bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=811c486c-e978-452e-8a8c-d0dd3f77e0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40eaab5d-3907-45d9-bfd7-138caafcc240","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Nem_ment_el_a_Fidesz_hatarozatkeptelen_lett_a_nemzetbiztonsagi_bizottsag","timestamp":"2018. december. 18. 11:25","title":"Nem ment el a Fidesz, határozatképtelen lett a nemzetbiztonsági bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f41bb7-9165-452a-8830-449682f5f7ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap publicistája szerint a magyarok ritkán mozdulnak, de ha egyszer dühösek lesznek, akkor nehéz lenyugtatni őket. ","shortLead":"A lap publicistája szerint a magyarok ritkán mozdulnak, de ha egyszer dühösek lesznek, akkor nehéz lenyugtatni őket. ","id":"20181218_Bloomberg_Orban_tulsagosan_elbizta_magat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6f41bb7-9165-452a-8830-449682f5f7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209670dd-8074-4c44-9d4a-8501f7323225","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Bloomberg_Orban_tulsagosan_elbizta_magat","timestamp":"2018. december. 18. 10:14","title":"Bloomberg: Orbán túlságosan elbízta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]