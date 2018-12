Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd225216-aebe-4fa4-854c-8921a9815ba0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181218_Ertekunk_a_sokszinuseg_a_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Daczi_Dora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd225216-aebe-4fa4-854c-8921a9815ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a26d67-d5fc-4e72-905e-ad8650663bec","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Ertekunk_a_sokszinuseg_a_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Daczi_Dora","timestamp":"2018. december. 18. 15:30","title":"\"Értékünk a sokszínűség\" - A HVG adventi kalendáriumában ma: Daczi Dóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29856a43-982b-4803-9990-25150286a6b6","c_author":"Barnóczki Brigitta","category":"elet","description":"Ráfordultunk az ünnep előtti utolsó hétre, most van az, hogy egyre sürgetőbb a karácsonyfa beszerzése. Mielőtt azonban lélekszakadva elrohanna fáért, megmutatjuk a legszimpatikusabb környezettudatos dekorációs megoldásokat, amelyekkel a meghitt hangulat is garantált, a Földet is védi és még tízezreket is spórolhat.\r

\r

","shortLead":"Ráfordultunk az ünnep előtti utolsó hétre, most van az, hogy egyre sürgetőbb a karácsonyfa beszerzése. Mielőtt azonban...","id":"20181218_Karacsonyfa_nelkul_is_van_karacsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29856a43-982b-4803-9990-25150286a6b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b1149f-8c4b-421e-9b6c-305a87487027","keywords":null,"link":"/elet/20181218_Karacsonyfa_nelkul_is_van_karacsony","timestamp":"2018. december. 18. 11:10","title":"Karácsonyfa nélkül is van karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8296ec3b-349c-4356-a07b-4976ab48ce28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óva intett a cseh kiberbiztonsági ügynökség (NCISA) a Huawei és a ZTE kínai távközlési vállalatok termékeinek használatától, mivel az ügynökség szerint azok biztonsági fenyegetést jelenthetnek.","shortLead":"Óva intett a cseh kiberbiztonsági ügynökség (NCISA) a Huawei és a ZTE kínai távközlési vállalatok termékeinek...","id":"20181218_cseh_kiberbiztonsagi_ugynokseg_ncisa_huawei_zte_biztonsagi_fenyegetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8296ec3b-349c-4356-a07b-4976ab48ce28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"300aafb9-3aee-4ff8-a91d-74546e020b54","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_cseh_kiberbiztonsagi_ugynokseg_ncisa_huawei_zte_biztonsagi_fenyegetes","timestamp":"2018. december. 18. 11:33","title":"Aggódnak a csehek, szerintük sem biztonságosak a Huawei és a ZTE mobiljai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztévében töltötte az éjszakát Hadházy Ákos és több ellenzéki képviselő, egy részüket erőszakkal távolították el az MTVA épületéből. Hadházyt úgy lökték ki a fegyveres őrök, hogy a földre esett, de Szél Bernadett is sírva hagyta el a székházat.","shortLead":"A köztévében töltötte az éjszakát Hadházy Ákos és több ellenzéki képviselő, egy részüket erőszakkal távolították el...","id":"20181217_Nem_dobhattak_volna_ki_Hadhazyekat_a_koztevebol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d624f699-3d73-416d-8001-775ea819a7d0","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Nem_dobhattak_volna_ki_Hadhazyekat_a_koztevebol","timestamp":"2018. december. 17. 16:01","title":"Nem dobhatták volna ki Hadházyékat a köztévéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc62032-c2e8-488b-bbcf-8aa752fa5f90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pénzt kértek a földvásárlásra jogosultaktól azért, hogy ne licitáljanak rá a kikiáltási árra, felhajtva ezzel a föld árát. Kalocsán, Berettyóújfaluban, Ráckevén és Zalaegerszegen akartak így beavatkozni a 2015-16-ban kiírt földárveréseken. Bár a gazdák nem fizettek a csalóknak, most vádat emeltek ellenük.","shortLead":"Pénzt kértek a földvásárlásra jogosultaktól azért, hogy ne licitáljanak rá a kikiáltási árra, felhajtva ezzel a föld...","id":"20181218_Csaltak_a_foldarvereseken_vadat_emeltek_ellenuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dc62032-c2e8-488b-bbcf-8aa752fa5f90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15fe7d1e-2dd1-452f-82f9-5fb3f71716fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_Csaltak_a_foldarvereseken_vadat_emeltek_ellenuk","timestamp":"2018. december. 18. 09:58","title":"Csaltak a földárveréseken, vádat emeltek ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Attila a rendőri ellenőrzés előtt nyelte le a halálos adag ötszörösét tartalmazó csomagot, párja azonban csak az utolsó pillanatokban hívott mentőt.","shortLead":"Attila a rendőri ellenőrzés előtt nyelte le a halálos adag ötszörösét tartalmazó csomagot, párja azonban csak az utolsó...","id":"20181218_Ijedteben_lenyelte_a_zacsko_kokaint_orakkal_kesobb_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d3428f2-52a5-4182-8f75-2ed77d57c76e","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Ijedteben_lenyelte_a_zacsko_kokaint_orakkal_kesobb_meghalt","timestamp":"2018. december. 18. 08:07","title":"Ijedtében lenyelte a zacskó kokaint, órákkal később meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77f35337-f4ef-40b7-9a11-8fdfe93340a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autósok és a gyalogosok ezúttal egy igen ritka közlekedési helyzetet alakítottak ki, illetve oldottak meg egyedi módon.","shortLead":"Az autósok és a gyalogosok ezúttal egy igen ritka közlekedési helyzetet alakítottak ki, illetve oldottak meg egyedi...","id":"20181218_a_nap_fotoja_zebran_vontatokotel_felett_emeltek_at_egy_babakocsit_szombathelyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77f35337-f4ef-40b7-9a11-8fdfe93340a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b19cf0-89ec-4ee0-848e-e42657b0c76b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181218_a_nap_fotoja_zebran_vontatokotel_felett_emeltek_at_egy_babakocsit_szombathelyen","timestamp":"2018. december. 18. 06:41","title":"A nap fotója: zebrán, vontatókötél felett emeltek át egy babakocsit Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc51afd-3d25-4eed-a38e-b83ed9cb03d4","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Bárány Balázs, az MSZP elnökségi tagja fogta magát és a papírját, magával vitte azt az Echo Tv-be, és felolvasta az öt pontot.","shortLead":"Bárány Balázs, az MSZP elnökségi tagja fogta magát és a papírját, magával vitte azt az Echo Tv-be, és felolvasta az öt...","id":"20181219_Egy_MSZPs_beolvasta_az_ellenzek_ot_koveteleset_az_Echo_TVben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afc51afd-3d25-4eed-a38e-b83ed9cb03d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92583761-7a7f-4c8c-9740-7648456f1914","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Egy_MSZPs_beolvasta_az_ellenzek_ot_koveteleset_az_Echo_TVben","timestamp":"2018. december. 18. 05:50","title":"Egy MSZP-s beolvasta az ellenzék öt követelését az Echo Tv-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]