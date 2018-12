Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38c940c6-7343-46cb-ac59-a6b5c6187fef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A KiwiBot nevű eszköz önjáró módon képes ételt szállítani a megadott címre, de ezúttal nem ért célba a küldemény.","shortLead":"A KiwiBot nevű eszköz önjáró módon képes ételt szállítani a megadott címre, de ezúttal nem ért célba a küldemény.","id":"20181217_kiwibot_kiszallito_robot_tuz_bekrley_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38c940c6-7343-46cb-ac59-a6b5c6187fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"725ed7e4-f948-440f-a5b7-50ce184797e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_kiwibot_kiszallito_robot_tuz_bekrley_egyetem","timestamp":"2018. december. 17. 14:03","title":"Videó: Kiégett egy önjáró robot, ami ételt szállít ki rendelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62293cb8-e103-467e-b9ee-3a2ab01e65ca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nálunk forgatja a Witcher című Netflix-sorozatot. ","shortLead":"Nálunk forgatja a Witcher című Netflix-sorozatot. ","id":"20181217_Egy_budapesti_haz_kertjebol_jelentkezett_be_Henry_Cavill","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62293cb8-e103-467e-b9ee-3a2ab01e65ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a47c8e0-bb2b-4ab4-8dee-e7ec39a2ca0d","keywords":null,"link":"/kultura/20181217_Egy_budapesti_haz_kertjebol_jelentkezett_be_Henry_Cavill","timestamp":"2018. december. 17. 20:40","title":"Egy budapesti ház kertjéből jelentkezett be Henry Cavill","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f85d720c-42ae-4a26-9a9e-485edc0e15c1","c_author":"Partner","category":"brandcontent","description":"A magyarok jóval több édességet vesznek karácsonykor, mint az év többi részében, a magyar édességpiac forgalmának egyik legnagyobb részét a szaloncukor teszi ki. De hogy lehet mozgatni ezt a hatalmas csokimennyiséget és hogy jönnek a képbe a robotok?","shortLead":"A magyarok jóval több édességet vesznek karácsonykor, mint az év többi részében, a magyar édességpiac forgalmának egyik...","id":"20181218_Jungheinrich_targonca_logisztika_karacsony_szaloncukor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f85d720c-42ae-4a26-9a9e-485edc0e15c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce2ce59-d755-43e2-8d9e-3dfb187b425f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181218_Jungheinrich_targonca_logisztika_karacsony_szaloncukor","timestamp":"2018. december. 18. 11:30","title":"A Mikulásnak és a Jézuskának is besegítenek a robotok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Rádió1 reggeli műsorában Sebestyén Balázs és műsorvezető társai is megemlékeztek az MTVA előtti tüntetésről. Megvan a véleményük, de nem politikai műsort csinálnak.","shortLead":"A Rádió1 reggeli műsorában Sebestyén Balázs és műsorvezető társai is megemlékeztek az MTVA előtti tüntetésről. Megvan...","id":"20181217_Sebestyen_Balazsnak_megvan_a_velemenye_arrol_milyen_gane_az_MTVA","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c5d90a-fcc6-46f3-9951-459ce6b061e7","keywords":null,"link":"/elet/20181217_Sebestyen_Balazsnak_megvan_a_velemenye_arrol_milyen_gane_az_MTVA","timestamp":"2018. december. 17. 16:07","title":"Sebestyén Balázsnak megvan a véleménye arról, milyen gané az MTVA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1878173f-626d-4e56-a8ac-173fc2dc1f94","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 37 éves csatár új megállapodást kötött a Los Angeles Galaxy-val. ","shortLead":"A 37 éves csatár új megállapodást kötött a Los Angeles Galaxy-val. ","id":"20181217_Ibrahimovic_jovore_sem_ter_vissza_Europaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1878173f-626d-4e56-a8ac-173fc2dc1f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a284b70-6af1-40d7-b5ba-fcd9a80e343d","keywords":null,"link":"/sport/20181217_Ibrahimovic_jovore_sem_ter_vissza_Europaba","timestamp":"2018. december. 17. 21:14","title":"Ibrahimovic jövőre sem tér vissza Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc62032-c2e8-488b-bbcf-8aa752fa5f90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pénzt kértek a földvásárlásra jogosultaktól azért, hogy ne licitáljanak rá a kikiáltási árra, felhajtva ezzel a föld árát. Kalocsán, Berettyóújfaluban, Ráckevén és Zalaegerszegen akartak így beavatkozni a 2015-16-ban kiírt földárveréseken. Bár a gazdák nem fizettek a csalóknak, most vádat emeltek ellenük.","shortLead":"Pénzt kértek a földvásárlásra jogosultaktól azért, hogy ne licitáljanak rá a kikiáltási árra, felhajtva ezzel a föld...","id":"20181218_Csaltak_a_foldarvereseken_vadat_emeltek_ellenuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dc62032-c2e8-488b-bbcf-8aa752fa5f90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15fe7d1e-2dd1-452f-82f9-5fb3f71716fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_Csaltak_a_foldarvereseken_vadat_emeltek_ellenuk","timestamp":"2018. december. 18. 09:58","title":"Csaltak a földárveréseken, vádat emeltek ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9345da-87e3-48e2-ac24-66782ac4e72c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A \"kicsi a bors, de erős\" kategóriás divatterepjáró első példányait hamarosan átvehetik az első szerencsés vásárlók.","shortLead":"A \"kicsi a bors, de erős\" kategóriás divatterepjáró első példányait hamarosan átvehetik az első szerencsés vásárlók.","id":"20181217_15_millio_forint_korul_startol_a_300_loeros_audi_sq2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d9345da-87e3-48e2-ac24-66782ac4e72c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0820539b-fd1a-439c-b1b0-3b27853f0b5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_15_millio_forint_korul_startol_a_300_loeros_audi_sq2","timestamp":"2018. december. 17. 15:21","title":"15 millió forint körül startol a 300 lóerős apró Audi SQ2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc45bb33-bc88-4550-8c73-f13674f8012d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szegedi kutatók rájöttek, mitől maradnak hatékonyak szervezetünk antibiotikumai a velünk élő sokmilliárd baktérium kordában tartásában. Az evolúció során évmilliók alatt tökéletesített módszer segíthet újgenerációs antibiotikumok fejlesztésében, melyekkel szemben kisebb eséllyel alakul ki rezisztencia a baktériumokban – olvasható a Magyar Tudományos Akadémia közleményében.","shortLead":"Szegedi kutatók rájöttek, mitől maradnak hatékonyak szervezetünk antibiotikumai a velünk élő sokmilliárd baktérium...","id":"20181218_szuperbakteriumok_antibiotikum_rezisztencia_mta_szegedi_biologiai_kutatokozpont_lendulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc45bb33-bc88-4550-8c73-f13674f8012d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57f0d6e-157d-4587-b931-fe43e4e8278c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_szuperbakteriumok_antibiotikum_rezisztencia_mta_szegedi_biologiai_kutatokozpont_lendulet","timestamp":"2018. december. 18. 09:03","title":"Szegedi kutatók rájöttek, hogyan lehet kitrükközni a baktériumok szuperképességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]