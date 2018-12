Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f98f6e28-5cd1-4d7a-add9-a2ea06439665","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már október óta náluk van, de csak most derült ki. ","shortLead":"Már október óta náluk van, de csak most derült ki. ","id":"20181219_Pinter_Sandor_volt_cegehez_kerult_a_lovasberenyi_kormanyudulo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f98f6e28-5cd1-4d7a-add9-a2ea06439665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a6cbf5-0749-4f03-a03f-038a23ee7f4e","keywords":null,"link":"/kkv/20181219_Pinter_Sandor_volt_cegehez_kerult_a_lovasberenyi_kormanyudulo","timestamp":"2018. december. 19. 07:03","title":"Pintér Sándor volt cégéhez került a lovasberényi kormányüdülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bacb4c77-b1df-4356-aac8-bb5628ba6778","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Biológiai csoda, hogy túlélte a 70-es éveket, zenetörténeti csoda, amit a Rolling Stones-szal lerakott az asztalra. Azt ígéri, amíg él, zenélni fog.



","shortLead":"Biológiai csoda, hogy túlélte a 70-es éveket, zenetörténeti csoda, amit a Rolling Stones-szal lerakott az asztalra. Azt...","id":"20181218_Mar_nem_iszik_de_amig_el_nyomja_a_rock_and_rollt_Keiths_Richards_75_eves","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bacb4c77-b1df-4356-aac8-bb5628ba6778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d4db98-809e-421b-adcc-27f03f573b82","keywords":null,"link":"/kultura/20181218_Mar_nem_iszik_de_amig_el_nyomja_a_rock_and_rollt_Keiths_Richards_75_eves","timestamp":"2018. december. 18. 11:30","title":"Már nem iszik, de amíg él nyomja a rock and rollt: Keith Richards 75 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdf9099b-52cf-432f-bb27-7ef5677bdf50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány ehhez vissza nem térítendő támogatást biztosít az Airbusnak. ","shortLead":"A kormány ehhez vissza nem térítendő támogatást biztosít az Airbusnak. ","id":"20181217_Alkatreszgyarat_epit_az_Airbus_Helicopters_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdf9099b-52cf-432f-bb27-7ef5677bdf50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a69e3db-b3dd-4d74-96a2-8da64437655f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_Alkatreszgyarat_epit_az_Airbus_Helicopters_Magyarorszagon","timestamp":"2018. december. 17. 17:09","title":"Alkatrészgyárat épít az Airbus Helicopters Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5bee75c-4869-43ce-93b4-69c62d7adf3e","c_author":"Révész Sándor","category":"velemeny","description":"A garázdaság elítélésében és az ellene való fellépésben ne legyen érzékelhető különbség aszerint, hogy mellettünk vagy ellenünk garázdálkodnak-e. Vélemény.","shortLead":"A garázdaság elítélésében és az ellene való fellépésben ne legyen érzékelhető különbség aszerint, hogy mellettünk vagy...","id":"20181218_Revesz_Repul_a_nehez_Koszeg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5bee75c-4869-43ce-93b4-69c62d7adf3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a091b0c8-170f-458f-821d-b430897d5603","keywords":null,"link":"/velemeny/20181218_Revesz_Repul_a_nehez_Koszeg","timestamp":"2018. december. 18. 16:40","title":"Révész: Repül a nehéz Kőszeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52fb6278-64e8-4bde-97b5-1a2373ef661a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Legkevesebb hét különböző fajtól származó 85 dinoszaurusz-lábnyomra bukkantak a kutatók a délkelet-angliai Kelet-Sussex megyében, ez a legváltozatosabb és legrészletgazdagabb ilyen típusú leletegyüttes a kréta időszakból, amelyet eddig Nagy-Britanniában találtak.","shortLead":"Legkevesebb hét különböző fajtól származó 85 dinoszaurusz-lábnyomra bukkantak a kutatók a délkelet-angliai Kelet-Sussex...","id":"20181218_dinoszaurusz_labnyomok_anglia_sussex","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52fb6278-64e8-4bde-97b5-1a2373ef661a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a263ebe-ff7b-41e3-ad9e-78a842f8a7af","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_dinoszaurusz_labnyomok_anglia_sussex","timestamp":"2018. december. 18. 15:03","title":"Dinoszaurusz-lábnyomok igazi kincsesbányájára bukkantak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f41bb7-9165-452a-8830-449682f5f7ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap publicistája szerint a magyarok ritkán mozdulnak, de ha egyszer dühösek lesznek, akkor nehéz lenyugtatni őket. ","shortLead":"A lap publicistája szerint a magyarok ritkán mozdulnak, de ha egyszer dühösek lesznek, akkor nehéz lenyugtatni őket. ","id":"20181218_Bloomberg_Orban_tulsagosan_elbizta_magat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6f41bb7-9165-452a-8830-449682f5f7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209670dd-8074-4c44-9d4a-8501f7323225","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Bloomberg_Orban_tulsagosan_elbizta_magat","timestamp":"2018. december. 18. 10:14","title":"Bloomberg: Orbán túlságosan elbízta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4474ee6-aaaf-4dfb-9227-b9a248eebbf2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mindhárman a vasút dolgozói. A balesetben kilencen meghaltak. ","shortLead":"Mindhárman a vasút dolgozói. A balesetben kilencen meghaltak. ","id":"20181217_Orizetbe_vettek_harom_embert_a_torokorszagi_vonatbaleset_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4474ee6-aaaf-4dfb-9227-b9a248eebbf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"391ef82c-b5b1-4fac-9ee0-d07ae3cef09f","keywords":null,"link":"/vilag/20181217_Orizetbe_vettek_harom_embert_a_torokorszagi_vonatbaleset_miatt","timestamp":"2018. december. 17. 20:33","title":"Őrizetbe vettek három embert a törökországi vonatbaleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d0b71e-3dfa-4530-8f09-92d2e1070334","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Backface nevű brit cég annyira valóságosnak tűnő maszkokat és fejeket gyárt, hogy több androidos telefont is sikerült velük kinyitnia a Forbes újságírójának. A különös próbát csak az iPhone X állta ki.","shortLead":"A Backface nevű brit cég annyira valóságosnak tűnő maszkokat és fejeket gyárt, hogy több androidos telefont is sikerült...","id":"20181219_arcfelismeres_irisz_szkenner_arcszkenner_iphone_x_backface_3d_nyomtatas_maszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28d0b71e-3dfa-4530-8f09-92d2e1070334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2e58cd-5208-45f9-9a97-84c19e862a15","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_arcfelismeres_irisz_szkenner_arcszkenner_iphone_x_backface_3d_nyomtatas_maszk","timestamp":"2018. december. 19. 09:03","title":"Sok androidos telefon elbukott, az iPhone viszont kiállta a különleges, arcazonosítós próbát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]