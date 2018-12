Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5bf0362-8c85-4bec-9770-ff6ccb56d367","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd politikusa szerint végre egy lapon vannak az ellenzéki pártok.","shortLead":"A Párbeszéd politikusa szerint végre egy lapon vannak az ellenzéki pártok.","id":"20181219_Tordai_Bence_Vedekezesre_tudjuk_kenyszeriteni_a_kormanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5bf0362-8c85-4bec-9770-ff6ccb56d367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb22655-d337-44ab-a704-986633b6ef83","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Tordai_Bence_Vedekezesre_tudjuk_kenyszeriteni_a_kormanyt","timestamp":"2018. december. 19. 08:44","title":"Tordai Bence: Védekezésre tudjuk kényszeríteni a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9abac0-5b4c-4437-b7f3-59484c7c8dc5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok száz oldalnyi belső dokumentum alapján a The New York Times szellőztette meg, hogy a Facebook óriásvállalatokkal szövetkezett, hogy a felhasználói adatokat \"értékesítve\" mások is profitálhassanak abból, amibe az oldal beletenyerelt. Apple, Spotify, Netflix – csak néhány név, akik extra bánásmódban részesültek.","shortLead":"Sok száz oldalnyi belső dokumentum alapján a The New York Times szellőztette meg, hogy a Facebook óriásvállalatokkal...","id":"20181219_facebook_szemelyes_adat_uzenet_spotify_netflix_apple","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae9abac0-5b4c-4437-b7f3-59484c7c8dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987fb491-f6a5-4b01-8dec-23e6731221ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_facebook_szemelyes_adat_uzenet_spotify_netflix_apple","timestamp":"2018. december. 19. 10:03","title":"Kiderült a Facebook újabb sötét titka: megengedte másoknak, hogy olvashassák az üzeneteinket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b6a7395-4d2f-40f0-86c4-95c05220be29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az évzáró elemzésben nemcsak kerületi bontásban szerepelnek a négyzetméterárak, hanem az is kiderül, hogyan változtak az árak az elmúlt tíz évben, azaz a válság óta. ","shortLead":"Az évzáró elemzésben nemcsak kerületi bontásban szerepelnek a négyzetméterárak, hanem az is kiderül, hogyan változtak...","id":"20181220_Ez_tortent_a_valsag_ota_a_fovarosi_negyzetmeterarakkal_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b6a7395-4d2f-40f0-86c4-95c05220be29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4cbbb02-1f85-4523-ae4a-90809095550c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181220_Ez_tortent_a_valsag_ota_a_fovarosi_negyzetmeterarakkal_","timestamp":"2018. december. 20. 14:07","title":"Van olyan kerület, ahol megállt az idő – ez történt a válság óta a fővárosi négyzetméterárakkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c87bd2-d0c7-4dc9-a64b-d520e87eef3c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ATV munkatársának vetett oda egy mondatot a másfél hete átnyomott jogszabályról.","shortLead":"Az ATV munkatársának vetett oda egy mondatot a másfél hete átnyomott jogszabályról.","id":"20181220_orban_viktor_tuloratorveny_munka_torvenykonyve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90c87bd2-d0c7-4dc9-a64b-d520e87eef3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd1f590f-8c39-4378-ac51-f335aa8bbe47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_orban_viktor_tuloratorveny_munka_torvenykonyve","timestamp":"2018. december. 20. 13:29","title":"Orbán magabiztos: A túlóratörvény működni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak egérrel, billentyűzettel is használhatjuk a YouTube-ot, ehhez a fejlesztők készítettek néhány hasznos kombinációt.","shortLead":"Nemcsak egérrel, billentyűzettel is használhatjuk a YouTube-ot, ehhez a fejlesztők készítettek néhány hasznos...","id":"20181220_youtube_video_gyorsbillentyu_billentyuparancs_videok_lapozasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7c1417-a1c1-4376-b760-cc3c793744e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_youtube_video_gyorsbillentyu_billentyuparancs_videok_lapozasa","timestamp":"2018. december. 20. 10:33","title":"Ismeri ezt a YouTube-trükköt? Hasznos segítség lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94ed8589-84fb-4446-abc1-0c5cf8aa15cd","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"A Pécsi Törvényszék bírói közül többen fontolgatják a lemondásukat – értesült a hvg.hu. Az ok a hatalmas csalódás és a bírósági rendszerrel szembeni totális bizalomvesztés.","shortLead":"A Pécsi Törvényszék bírói közül többen fontolgatják a lemondásukat – értesült a hvg.hu. Az ok a hatalmas csalódás és...","id":"20181220_Meghekkelt_biroi_forum__a_pecsi_torvenyszeken_is_lazadnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94ed8589-84fb-4446-abc1-0c5cf8aa15cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8025e80-2550-4967-8c99-415571370839","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Meghekkelt_biroi_forum__a_pecsi_torvenyszeken_is_lazadnak","timestamp":"2018. december. 20. 06:50","title":"Újabb meghekkelt bírói fórum: botrány a pécsi törvényszéken is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92097451-9696-4370-bb8a-baaeeee7942f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kérik, hogy csökkentsék a szilárd- és olajtüzelésű berendezések használatát, az autózás helyett használják a tömegközlekedést. Ha a helyzet tovább romlik, a gépjárműhasználatot is korlátozzák. Gyermekek, időskorúak, krónikus betegek számára rövid ideig is veszélyes lehet a szabadban tartózkodás.","shortLead":"Kérik, hogy csökkentsék a szilárd- és olajtüzelésű berendezések használatát, az autózás helyett használják...","id":"20181220_Budapesten_elrendeltek_a_szmogriado_tajekoztatasi_fokozatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92097451-9696-4370-bb8a-baaeeee7942f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea17a55-4fd7-44fd-a0b0-f9730522ddf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Budapesten_elrendeltek_a_szmogriado_tajekoztatasi_fokozatat","timestamp":"2018. december. 20. 05:32","title":"Csapnivaló a levegő Budapesten, elrendelték a szmogriadó tájékoztatási fokozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a93d9bd-710f-4bd0-bf84-914144417e1e","c_author":"Hidas Judit","category":"velemeny","description":"A téveszméknek állandó hangsúlyozása nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy senki sem hördül fel például a videódban közzétett vágyott világgal szemben. Vélemény.","shortLead":"A téveszméknek állandó hangsúlyozása nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy senki sem hördül fel például a videódban...","id":"20181219_Hiaba_kedvelem_Puzsert_nem_akar_engem_kepviselni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a93d9bd-710f-4bd0-bf84-914144417e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45fc968c-20d6-4973-8110-60d89f08a611","keywords":null,"link":"/velemeny/20181219_Hiaba_kedvelem_Puzsert_nem_akar_engem_kepviselni","timestamp":"2018. december. 19. 12:30","title":"Hiába kedvelem Puzsért, nem akar engem képviselni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]