[{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Decemberben a legtöbb bolt a szokásosnál hosszabb ideig tart nyitva, de december 24-én legkésőbb 14 óráig kötelező bezárniuk.","shortLead":"Decemberben a legtöbb bolt a szokásosnál hosszabb ideig tart nyitva, de december 24-én legkésőbb 14 óráig kötelező...","id":"20181219_Itt_nezheti_meg_hogy_lesznek_nyitva_a_boltok_karacsonykor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"088b9f68-6815-4abd-92d4-49e4a49f10e9","keywords":null,"link":"/kkv/20181219_Itt_nezheti_meg_hogy_lesznek_nyitva_a_boltok_karacsonykor","timestamp":"2018. december. 19. 12:11","title":"Itt nézheti meg, hogy lesznek nyitva a boltok karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak egérrel, billentyűzettel is használhatjuk a YouTube-ot, ehhez a fejlesztők készítettek néhány hasznos kombinációt.","shortLead":"Nemcsak egérrel, billentyűzettel is használhatjuk a YouTube-ot, ehhez a fejlesztők készítettek néhány hasznos...","id":"20181220_youtube_video_gyorsbillentyu_billentyuparancs_videok_lapozasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7c1417-a1c1-4376-b760-cc3c793744e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_youtube_video_gyorsbillentyu_billentyuparancs_videok_lapozasa","timestamp":"2018. december. 20. 10:33","title":"Ismeri ezt a YouTube-trükköt? Hasznos segítség lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb5e74bf-9af6-42e1-846e-4a8297eb9f0a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sztrájkelőkészítő bizottságot hoz létre a szakszervezetek egy része.","shortLead":"Sztrájkelőkészítő bizottságot hoz létre a szakszervezetek egy része.","id":"20181219_Egy_lepesre_a_sztrajktol_a_szakszervezetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb5e74bf-9af6-42e1-846e-4a8297eb9f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b7b1c4f-b1e7-4f61-8486-bb36a2ed9d72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Egy_lepesre_a_sztrajktol_a_szakszervezetek","timestamp":"2018. december. 19. 17:43","title":"Egy lépésre a sztrájktól a szakszervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"223182fe-e16e-48bc-93c1-1425c5096e1b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ölelést sem sajnálta senkitől. ","shortLead":"Az ölelést sem sajnálta senkitől. ","id":"20181220_Barack_Obama_Mikulas_gyerekkorhaz_latogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=223182fe-e16e-48bc-93c1-1425c5096e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01eb5207-707e-4d03-b053-8750682c554e","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Barack_Obama_Mikulas_gyerekkorhaz_latogatas","timestamp":"2018. december. 20. 12:04","title":"Barack Obama felcsapta a Mikulás-sapkát, és beugrott egy gyerekkórházba – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"999b8bea-b722-4d66-a3d0-0d195cae2773","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magyarország a háborús konfliktusok sújtotta térségben több ezer családon segített, iskolát, kórházat, templomot épített – mondta a külügyi államtitkár.","shortLead":"Magyarország a háborús konfliktusok sújtotta térségben több ezer családon segített, iskolát, kórházat, templomot...","id":"20181220_Magyaramerikai_megallapodas_az_uldozott_keresztenyek_vedelmerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=999b8bea-b722-4d66-a3d0-0d195cae2773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5a78a35-fee1-4d91-b5bb-f513609a21e8","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Magyaramerikai_megallapodas_az_uldozott_keresztenyek_vedelmerol","timestamp":"2018. december. 20. 08:52","title":"Magyar-amerikai megállapodás az üldözött keresztények védelméről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c351c3a-8f55-4ccf-a387-119b642f60c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség ismeretlen tettes ellen nyomoz.","shortLead":"A rendőrség ismeretlen tettes ellen nyomoz.","id":"20181219_Csuzlival_lohettek_be_vasarnap_ejjel_az_MTVA_szekhazanak_egyik_ablakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c351c3a-8f55-4ccf-a387-119b642f60c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05844941-941e-4270-951b-a4178b1419cc","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Csuzlival_lohettek_be_vasarnap_ejjel_az_MTVA_szekhazanak_egyik_ablakat","timestamp":"2018. december. 19. 07:33","title":"Csúzlival lőhették be vasárnap éjjel az MTVA székházának egyik ablakát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447b7d60-a550-4062-9503-10b510fee005","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Előre megállapodott négy cég, melyik helyen ki nyerheti a közbeszerzést, még szándékosan túlárazott pályázatokkal is segítették egymást.","shortLead":"Előre megállapodott négy cég, melyik helyen ki nyerheti a közbeszerzést, még szándékosan túlárazott pályázatokkal is...","id":"20181219_Szazmillios_buntetest_kaptak_a_csalo_kutfurok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=447b7d60-a550-4062-9503-10b510fee005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31334ab0-faba-4d51-9ba4-dc5b1d6255cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Szazmillios_buntetest_kaptak_a_csalo_kutfurok","timestamp":"2018. december. 19. 15:19","title":"Százmilliós büntetést kaptak a csaló kútfúrók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6446930a-6888-452b-b4c8-e28decbeaefd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az oddsok azt mutatják, hogy Mauricio Pochettino, a Tottenham Hotspur vezetőedzője a legesélyesebb a Manchester United vezetőedzőjének megürült helyére.","shortLead":"Az oddsok azt mutatják, hogy Mauricio Pochettino, a Tottenham Hotspur vezetőedzője a legesélyesebb a Manchester United...","id":"20181218_jose_mourinho_mauricio_pochettino_manchester_united_tottenham_hotspur_premier_league","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6446930a-6888-452b-b4c8-e28decbeaefd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b59e75a-a5dc-4a41-b9f2-7a7482cb1dd2","keywords":null,"link":"/sport/20181218_jose_mourinho_mauricio_pochettino_manchester_united_tottenham_hotspur_premier_league","timestamp":"2018. december. 18. 19:25","title":"A fogadóirodák szerint angol csapattól érkezik Mourinho utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]