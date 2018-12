Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ki nem hirdetett, hatályban nem lévő törvényre hivatkozva küldték el az Állami Számvevőszék dolgozóit pár nappal karácsony előtt.","shortLead":"Ki nem hirdetett, hatályban nem lévő törvényre hivatkozva küldték el az Állami Számvevőszék dolgozóit pár nappal...","id":"20181222_Nem_letezo_torveny_alapjan_kuldtek_el_a_szamvevoket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69922d2-c828-4293-ab15-bbfacb86983a","keywords":null,"link":"/itthon/20181222_Nem_letezo_torveny_alapjan_kuldtek_el_a_szamvevoket","timestamp":"2018. december. 22. 08:02","title":"Nem létező törvény alapján küldték el a számvevőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8868c360-17bf-44af-9476-f57a88d9b689","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét leállítottak a forgalmat a londoni Gatwick repülőtéren, miután újabb drón tűnt fel a légikikötő környékén. ","shortLead":"Ismét leállítottak a forgalmat a londoni Gatwick repülőtéren, miután újabb drón tűnt fel a légikikötő környékén. ","id":"20181221_gatwick_repuloter_dron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8868c360-17bf-44af-9476-f57a88d9b689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f3a2b8-0d48-47c5-8fe4-50bf066559eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_gatwick_repuloter_dron","timestamp":"2018. december. 21. 18:45","title":"Megint drónt láttak, megint leállították a forgalmat a Gatwick repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d44519f-703d-42dc-8132-09986eb8239b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Maga vásárolt be a Heim Pál Gyerekkórháznak.","shortLead":"Maga vásárolt be a Heim Pál Gyerekkórháznak.","id":"20181222_A_magyar_egeszsegugyon_elborzado_Ruby_Rose_tett_is_valamit_a_betegekert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d44519f-703d-42dc-8132-09986eb8239b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a63e76d-d5bd-4ff3-822d-5af0b4989377","keywords":null,"link":"/elet/20181222_A_magyar_egeszsegugyon_elborzado_Ruby_Rose_tett_is_valamit_a_betegekert","timestamp":"2018. december. 22. 08:18","title":"A magyar egészségügyön elborzadó Ruby Rose tett is valamit a betegekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b816cc54-e92e-4e5a-bf7e-ece36da9390b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Illetve egy ezüstöt is Lausanne-ban.","shortLead":"Illetve egy ezüstöt is Lausanne-ban.","id":"20181221_Hosszu_Katinkta_megint_nyert_egy_aranyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b816cc54-e92e-4e5a-bf7e-ece36da9390b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e1e54f-1ad6-4077-add9-7616add8d24c","keywords":null,"link":"/sport/20181221_Hosszu_Katinkta_megint_nyert_egy_aranyat","timestamp":"2018. december. 21. 20:14","title":"Hosszú Katinka megint nyert egy aranyat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9006655-6c95-48de-b59e-081f43d8d943","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Durvul a Qualcomm-Apple szabadalomsértési vita: a Qualcomm már Európában is próbálkozik azzal, hogy ellehetetlenítse az Apple-t.","shortLead":"Durvul a Qualcomm-Apple szabadalomsértési vita: a Qualcomm már Európában is próbálkozik azzal, hogy ellehetetlenítse...","id":"20181222_muncheni_birosagi_dontes_iphone7_iphone8_forgalmazas_tilalma_nemetorszagban_qualcomm_apple","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9006655-6c95-48de-b59e-081f43d8d943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2b48255-8f5c-4a9c-930d-9cf293cbb55c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181222_muncheni_birosagi_dontes_iphone7_iphone8_forgalmazas_tilalma_nemetorszagban_qualcomm_apple","timestamp":"2018. december. 22. 09:03","title":"Betiltanák az iPhone-okat Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e714d61f-90d9-43a7-a9a8-53c3216fa898","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Bojtorján életműkoncertje mellett Fischer Ádám, Gyenyisz Macujev és a Take 6 koncertjei is újraélhetővé válnak.","shortLead":"A Bojtorján életműkoncertje mellett Fischer Ádám, Gyenyisz Macujev és a Take 6 koncertjei is újraélhetővé válnak.","id":"20181222_A_Mupa_teljes_digitalis_mediatara_mindenkinek_elerheto_januar_6ig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e714d61f-90d9-43a7-a9a8-53c3216fa898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb46c8b-f346-4a24-843e-39ec6fa7fea6","keywords":null,"link":"/kultura/20181222_A_Mupa_teljes_digitalis_mediatara_mindenkinek_elerheto_januar_6ig","timestamp":"2018. december. 22. 14:13","title":"A Müpa teljes digitális médiatára mindenkinek elérhető január 6-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a43804-0689-4673-9884-2f704747e997","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aktivisták álltak ki karácsony előtt a hajléktalan emberek mellett, de hamar rájuk mentek a biztonsági őrök.","shortLead":"Aktivisták álltak ki karácsony előtt a hajléktalan emberek mellett, de hamar rájuk mentek a biztonsági őrök.","id":"20181222_Enekeltek_a_hajlektalanokert_a_Bazilikanal_megjelentek_a_rendorok__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46a43804-0689-4673-9884-2f704747e997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e8ccaf0-6c94-4126-910c-f68e55a3cd39","keywords":null,"link":"/itthon/20181222_Enekeltek_a_hajlektalanokert_a_Bazilikanal_megjelentek_a_rendorok__video","timestamp":"2018. december. 22. 21:57","title":"Énekeltek a hajléktalanokért a Bazilikánál, megjelentek a biztonsági őrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8228540-1bac-4a5d-bf98-6fa36118b29c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Egyesült Államok berlini nagykövete vizsgálatot kért a Spiegeltől, miután a héten napvilágra került, hogy a német hírmagazin egyik újságírója számos hamis információt jelentetett meg a lapban.","shortLead":"Az Egyesült Államok berlini nagykövete vizsgálatot kért a Spiegeltől, miután a héten napvilágra került, hogy a német...","id":"20181222_Amerika_ledobbent_a_Spiegelbotranyon_Vilagos_hogy_intezmenyesitett_reszrehajlas_aldozatai_lettunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8228540-1bac-4a5d-bf98-6fa36118b29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b92b501-bab8-4014-a616-0966e7eb76bd","keywords":null,"link":"/kultura/20181222_Amerika_ledobbent_a_Spiegelbotranyon_Vilagos_hogy_intezmenyesitett_reszrehajlas_aldozatai_lettunk","timestamp":"2018. december. 22. 08:46","title":"Amerika ledöbbent a Spiegel-botrányon: „Világos, hogy intézményesített részrehajlás áldozatai lettünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]