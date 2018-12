Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"809429ad-097e-442f-982b-baaba86f26c4","c_author":"","category":"vilag","description":"A legújabb műholdfelvételek alapján már érthető, mi okozott gyilkos szökőárat Indonéziában: a múlt szombaton kitört Anak Krakatau vulkán több mint kétharmada eltűnt a hatalmas robbanás következtében.","shortLead":"A legújabb műholdfelvételek alapján már érthető, mi okozott gyilkos szökőárat Indonéziában: a múlt szombaton kitört...","id":"20181229_Tomegenek_ketharmadat_vesztette_el_a_felrobbant_Anak_Krakatau_vulkan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=809429ad-097e-442f-982b-baaba86f26c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42e6a2e-ff43-4cb8-af81-2e477f81e25c","keywords":null,"link":"/vilag/20181229_Tomegenek_ketharmadat_vesztette_el_a_felrobbant_Anak_Krakatau_vulkan","timestamp":"2018. december. 29. 10:38","title":"Tömegének kétharmadát vesztette el a felrobbant Anak Krakatau vulkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaef3a91-aac6-49c4-9aed-38c8092985bd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Élnek-e vámpírok Lengyelországban - ez csak az egyike a brit külügyminisztériumhoz 2018-ban befutott legmeghökkentőbb állampolgári kérdéseknek, amelyből a tárca kisebb év végi rangsort állított össze.","shortLead":"Élnek-e vámpírok Lengyelországban - ez csak az egyike a brit külügyminisztériumhoz 2018-ban befutott legmeghökkentőbb...","id":"20181230_Brit_kulugyminiszterium_meghokkento_kerdesek_rangsor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aaef3a91-aac6-49c4-9aed-38c8092985bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675ec00f-87cd-4aa9-bfef-6dc180b76c38","keywords":null,"link":"/elet/20181230_Brit_kulugyminiszterium_meghokkento_kerdesek_rangsor","timestamp":"2018. december. 30. 14:11","title":"Mit tegyek, ha kóbor macska pisilt az ágyra? Az év meghökkentő kérdéseit rangsorolta a brit külügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"December elején köddé vált, most a New York Times azt írja, Sencsenben őrzik. ","shortLead":"December elején köddé vált, most a New York Times azt írja, Sencsenben őrzik. ","id":"20181230_Kinai_kutato_genmodostott_ikerpar_hazi_orizet_genszerkesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c787f7-a1d8-4838-ada5-ffc8dc69d550","keywords":null,"link":"/tudomany/20181230_Kinai_kutato_genmodostott_ikerpar_hazi_orizet_genszerkesztes","timestamp":"2018. december. 30. 20:36","title":"Őrizetbe vették a kínai kutatót, aki azt állította, megszülettek a világ első génmódosított ikrei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d0341c-006a-48f8-9522-f090f7bc6e7d","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Érzelmi zsarolás, Vona Gábor lemondása, Hős utcai gettó, egy család, ahol anya és anya nagyon szereti a gyermeküket, interjú az ellenzéki pártok listavezetőivel és a hajléktalanság. Ez az én 2018-am.","shortLead":"Érzelmi zsarolás, Vona Gábor lemondása, Hős utcai gettó, egy család, ahol anya és anya nagyon szereti a gyermeküket...","id":"20181230_Elnyomottak_az_ocsenyi_keresztenydemokraciaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9d0341c-006a-48f8-9522-f090f7bc6e7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21fbb0ee-6c1a-4791-aa74-cbeb6edb6814","keywords":null,"link":"/itthon/20181230_Elnyomottak_az_ocsenyi_keresztenydemokraciaban","timestamp":"2018. december. 30. 10:30","title":"Elnyomottak az őcsényi kereszténydemokráciában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928d58e2-7eac-472a-897e-eedfd4cae77b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy holland cég 30 ezer dollárért atombiztos módját kínálja az örökítőanyag-tárolásnak.","shortLead":"Egy holland cég 30 ezer dollárért atombiztos módját kínálja az örökítőanyag-tárolásnak.","id":"201846_magok_azurben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=928d58e2-7eac-472a-897e-eedfd4cae77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a927b8-f4bf-46ca-87dd-e986e9eab106","keywords":null,"link":"/tudomany/201846_magok_azurben","timestamp":"2018. december. 30. 12:00","title":"Spermiumot és petesejtet lő ki az űrbe egy holland vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eee045d3-0ed1-4951-9533-e7cb943471a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lakástakarékok beszántásakor azért indultak meg az emberek, hogy az utolsó pillanatban még szerződést kössenek, a túlóratörvénynél már tüntettek is. Nőnek a bérek, de így is egyre nehezebb dolgozókat találni. Ezek voltak 2018 legfontosabb gazdasági ügyei.","shortLead":"A lakástakarékok beszántásakor azért indultak meg az emberek, hogy az utolsó pillanatban még szerződést kössenek...","id":"20181230_Es_akkor_2018_gazdasag_osszefoglalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eee045d3-0ed1-4951-9533-e7cb943471a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f99fc652-35fd-450e-b770-1fc3933fbd41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181230_Es_akkor_2018_gazdasag_osszefoglalo","timestamp":"2018. december. 30. 07:00","title":"És akkor véget ér a családok éve, itt az ideje az elszámolásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd062cb0-0c56-4319-af28-d00dbead7f72","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A politizáló könnyűzene kategóriába lehetne besorolni Molnár Áron művészi közösségének, a noÁrnak dalait. De mi az az út, amelyen haladna? És hogy tenné? Kiben lehet a hiba, ha van hiba? A művész beszélt a hvg.hu-nak arról, miért nem elég, ha több ezren követik, meg arról is, miért nem látjuk őt most egy ideig új színházi produkciókban.","shortLead":"A politizáló könnyűzene kategóriába lehetne besorolni Molnár Áron művészi közösségének, a noÁrnak dalait. De mi...","id":"20181230_Molnar_Aron_noAr_A_passziv_ellenallast_valtsa_fel_vegre_az_aktiv_reszvetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd062cb0-0c56-4319-af28-d00dbead7f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058ed25c-88b3-4255-a6e0-1859cb172fa6","keywords":null,"link":"/itthon/20181230_Molnar_Aron_noAr_A_passziv_ellenallast_valtsa_fel_vegre_az_aktiv_reszvetel","timestamp":"2018. december. 30. 10:00","title":"noÁr: A passzív ellenállást váltsa fel végre az aktív részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39cb62e4-018a-47b9-8227-0dd55c522923","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az IDEA Intézet felmérése szerint a bizonytalan szavazók több mint felének lett szimpatikusabb az ellenzék.","shortLead":"Az IDEA Intézet felmérése szerint a bizonytalan szavazók több mint felének lett szimpatikusabb az ellenzék.","id":"20181229_A_bizonytalanoknak_bejott_a_tulora_ellen_harcolo_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39cb62e4-018a-47b9-8227-0dd55c522923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85743aa-acd4-4698-a63c-243f3a5d266b","keywords":null,"link":"/itthon/20181229_A_bizonytalanoknak_bejott_a_tulora_ellen_harcolo_ellenzek","timestamp":"2018. december. 29. 16:16","title":"A bizonytalanoknak bejött a túlóra ellen harcoló ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]