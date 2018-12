Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ffe3d03-9abc-4913-b8c2-d086736a538c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter szerint a gazdaságot a fogyasztás is nagy mértékben hajtja előre.","shortLead":"A pénzügyminiszter szerint a gazdaságot a fogyasztás is nagy mértékben hajtja előre.","id":"20181228_Varga_Mihaly_jovore_is_jelentos_novekedesre_szamit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ffe3d03-9abc-4913-b8c2-d086736a538c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363261c1-a034-4d16-9c95-ca826dda6db3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181228_Varga_Mihaly_jovore_is_jelentos_novekedesre_szamit","timestamp":"2018. december. 28. 18:21","title":"Varga Mihály jövőre is jelentős növekedésre számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f270b682-71c9-492c-b57f-0d45b47286b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Karácsonyra lepte meg a Doom-rajongókat a játékfejlesztőként dolgozó Rich Whitehouse egy különlegességgel: egy robotporszívó segítségével elkészíthetjük a saját szobánk/lakásunk alapjaira épülő pályát.","shortLead":"Karácsonyra lepte meg a Doom-rajongókat a játékfejlesztőként dolgozó Rich Whitehouse egy különlegességgel...","id":"20181228_doom_roomba_doomba_robotporszivo_doom_palya_keszitese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f270b682-71c9-492c-b57f-0d45b47286b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c055e4e-0681-418f-a725-3f98c83b7a03","keywords":null,"link":"/tudomany/20181228_doom_roomba_doomba_robotporszivo_doom_palya_keszitese","timestamp":"2018. december. 28. 16:03","title":"Elkészült minden Doom-rajongó álma: így csinálhat pályát a saját nappalijából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38667da4-aaf0-4872-a5b3-9dcd44e37bfe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén szilveszterkor és az új év első napján – szokás szerint – csúcsforgalom várható a fővárosi taxizásban. A Taxify tavalyhoz képest idén kétszer több, 16 ezer fuvarra készül. Az utazásszervező cég informatikusai elkészítették Budapest és az agglomeráció első taxis hőtérképét, amely mutatja a legfrekventáltabb pontokat.","shortLead":"Idén szilveszterkor és az új év első napján – szokás szerint – csúcsforgalom várható a fővárosi taxizásban. A Taxify...","id":"20181229_taxify_budapest_taxi_hoterkep_szilveszter_ujev_taxirendeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38667da4-aaf0-4872-a5b3-9dcd44e37bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128371ec-48a2-46ed-94dc-b551760f209e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181229_taxify_budapest_taxi_hoterkep_szilveszter_ujev_taxirendeles","timestamp":"2018. december. 29. 14:03","title":"Azt ígérik, 10-15 perc alatt jön majd szilveszter este taxi: íme Budapest taxis hőtérképe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rétvári tavaly még válaszolt egy ezt firtató kérdésre, az idén már nem. ","shortLead":"Rétvári tavaly még válaszolt egy ezt firtató kérdésre, az idén már nem. ","id":"20181228_Mar_azt_sem_arulja_el_a_kormany_hogy_hany_gyerektol_vettek_el_a_csaladi_potlekot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"857e376f-1613-4749-baad-f1fdd11b8019","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181228_Mar_azt_sem_arulja_el_a_kormany_hogy_hany_gyerektol_vettek_el_a_csaladi_potlekot","timestamp":"2018. december. 28. 15:51","title":"Már azt sem árulja el a kormány, hogy hány gyerektől vették el a családi pótlékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84552c6a-c739-4f56-bda1-a0fe0cf4e106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alig pár nap kellett, hogy újra felkeltsük a rangos amerikai lap figyelmét.","shortLead":"Alig pár nap kellett, hogy újra felkeltsük a rangos amerikai lap figyelmét.","id":"20181228_Most_a_Nagy_Imreszobor_miatt_ir_rolunk_a_New_York_Times","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84552c6a-c739-4f56-bda1-a0fe0cf4e106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650451ec-00d5-4b5a-bac2-7366637c505e","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Most_a_Nagy_Imreszobor_miatt_ir_rolunk_a_New_York_Times","timestamp":"2018. december. 28. 20:55","title":"Most a Nagy Imre-szobor miatt ír rólunk a New York Times","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ffc226-4058-4460-a692-19dca76355df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezzel pedig megszakadt Hillary Clinton 17 éve tartó uralma.","shortLead":"Ezzel pedig megszakadt Hillary Clinton 17 éve tartó uralma.","id":"20181228_Itt_az_uj_nevsor_az_Obama_hazaspart_csodaljak_iden_az_amerikaiak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89ffc226-4058-4460-a692-19dca76355df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2311079-0095-4260-a099-9b9dd5991b85","keywords":null,"link":"/elet/20181228_Itt_az_uj_nevsor_az_Obama_hazaspart_csodaljak_iden_az_amerikaiak","timestamp":"2018. december. 28. 10:10","title":"Itt az új névsor: az Obama-házaspárt csodálják idén az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c24ddaab-1fea-4414-8d1d-834aa83a36f6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Szabad Pécs szerint a terv már régóta megvolt a kormányfő fejében, a forrás azonban hiányzott hozzá. Most már az is ki van pipálva.","shortLead":"A Szabad Pécs szerint a terv már régóta megvolt a kormányfő fejében, a forrás azonban hiányzott hozzá. Most már az is...","id":"20181228_Orban_uj_koncepciot_agyalt_ki_a_pecsi_focinak_meg_is_jott_hozza_a_penz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c24ddaab-1fea-4414-8d1d-834aa83a36f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3452360-8f47-45d0-8bc3-9a16ee8e7309","keywords":null,"link":"/kkv/20181228_Orban_uj_koncepciot_agyalt_ki_a_pecsi_focinak_meg_is_jott_hozza_a_penz","timestamp":"2018. december. 28. 11:30","title":"Orbán új koncepciót agyalt ki a pécsi focinak, meg is jött hozzá a pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7daecbbe-0eb5-4635-9af2-2eca118656c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő közérdekű adatigénylést nyújtott be, nem kapja meg ingyen a válaszokat.","shortLead":"A képviselő közérdekű adatigénylést nyújtott be, nem kapja meg ingyen a válaszokat.","id":"20181229_165_ezer_forintert_hajlando_valaszolni_a_Honvedkorhaz_Demeter_Martanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7daecbbe-0eb5-4635-9af2-2eca118656c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2916a17c-3fa7-4e99-a002-2e5f75e542e0","keywords":null,"link":"/itthon/20181229_165_ezer_forintert_hajlando_valaszolni_a_Honvedkorhaz_Demeter_Martanak","timestamp":"2018. december. 29. 15:40","title":"165 ezer forintért hajlandó válaszolni a Honvédkórház Demeter Mártának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]