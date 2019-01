Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6bc57be-b7ca-4e84-9697-6e6603fe7b0c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A keralai legfelsőbb bíróság egy döntését támogatták az akcióval.","shortLead":"A keralai legfelsőbb bíróság egy döntését támogatták az akcióval.","id":"20190101_Tobb_mint_600_kilometeres_elo_lancot_alkottak_indiai_nok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6bc57be-b7ca-4e84-9697-6e6603fe7b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6abbc01-07d1-4e84-b8c4-208271cb7e8e","keywords":null,"link":"/vilag/20190101_Tobb_mint_600_kilometeres_elo_lancot_alkottak_indiai_nok","timestamp":"2019. január. 01. 20:57","title":"Több mint 600 kilométeres élő láncot alkottak indiai nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4d5aad-2a06-46d8-ab1f-7eae62079c32","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Miért szavalják Petőfit a világ legnépesebb országában? Miért szerepel a kínai tankönyvekben a Szabadság, szerelem! című vers? A Kínában a huszadik század első felében kibontakozó Petőfi-kultusznak jártunk utána a költő 196. születésnapja alkalmából.","shortLead":"Miért szavalják Petőfit a világ legnépesebb országában? Miért szerepel a kínai tankönyvekben a Szabadság, szerelem...","id":"20190101_Ahol_Petofi_nevet_tobben_ismerik_mint_Orban_Viktoret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb4d5aad-2a06-46d8-ab1f-7eae62079c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a130848-04fd-48fb-a81e-6bcb99f616db","keywords":null,"link":"/kultura/20190101_Ahol_Petofi_nevet_tobben_ismerik_mint_Orban_Viktoret","timestamp":"2019. január. 01. 10:00","title":"Ahol Petőfi nevét többen ismerik, mint Orbán Viktorét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4035b79a-103b-46bc-ad37-dc6e5d42d015","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"Marabu is beköszönt idénre.","shortLead":"Marabu is beköszönt idénre.","id":"20190102_Marabu_FekNyuz_Hat_legalabb_igy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4035b79a-103b-46bc-ad37-dc6e5d42d015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9092d214-d9a7-4b50-adcf-2d7fb012c1db","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Marabu_FekNyuz_Hat_legalabb_igy","timestamp":"2019. január. 02. 11:05","title":"Marabu FékNyúz: Hát, legalább így","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4b40992-07df-4b00-8af1-41fb2fec2001","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elkövető mentális problémákkal küzd a rendőrök szerint.","shortLead":"Az elkövető mentális problémákkal küzd a rendőrök szerint.","id":"20190101_Idegengyulolo_ferfi_hajtott_a_tomegbe_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4b40992-07df-4b00-8af1-41fb2fec2001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e020a91-7403-4295-9e87-bd6242ff9241","keywords":null,"link":"/vilag/20190101_Idegengyulolo_ferfi_hajtott_a_tomegbe_Nemetorszagban","timestamp":"2019. január. 01. 15:52","title":"Idegengyűlölő férfi hajtott a tömegbe Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újévi interjúban magyarázza az ÁSZ-elnök, miért jó a túlóratörvény, és miért hihette néha azt a közvélemény, hogy a túlárazás korrupciót jelent.","shortLead":"Újévi interjúban magyarázza az ÁSZ-elnök, miért jó a túlóratörvény, és miért hihette néha azt a közvélemény...","id":"20190102_Domokos_Laszlo_a_tuloratorvenytol_feheredik_a_gazdasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"639f2c85-3927-41d4-b621-19def5e00d7f","keywords":null,"link":"/kkv/20190102_Domokos_Laszlo_a_tuloratorvenytol_feheredik_a_gazdasag","timestamp":"2019. január. 02. 07:47","title":"Domokos László: A túlóratörvénytől fehéredik a gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e66d9ec-a7f6-4d56-8560-dd1e18772a1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olykor egy homokhalom is lehet látványos, főleg, ha egy idegen bolygóról származik, és a róla készült felvételt a NASA adja közre.","shortLead":"Olykor egy homokhalom is lehet látványos, főleg, ha egy idegen bolygóról származik, és a róla készült felvételt a NASA...","id":"20190102_mars_nasa_kek_homokdune_mro_urszonda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e66d9ec-a7f6-4d56-8560-dd1e18772a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6717fb85-43b9-4cc6-8e2b-c781516ca489","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_mars_nasa_kek_homokdune_mro_urszonda","timestamp":"2019. január. 02. 12:03","title":"“Kék” homokdűnét fotóztak a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa19c86-0277-4e13-9754-d82564ac6847","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányfő szerint felvirágozhat az ország. Persze ennek van egy fontos feltétele.","shortLead":"A kormányfő szerint felvirágozhat az ország. Persze ennek van egy fontos feltétele.","id":"20190101_Brexit_Rossz_vagy_szornyu_ev_johet_az_Egyesult_Kiralysagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fa19c86-0277-4e13-9754-d82564ac6847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13372aca-61c7-4559-943f-be8a0eae8d90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190101_Brexit_Rossz_vagy_szornyu_ev_johet_az_Egyesult_Kiralysagban","timestamp":"2019. január. 01. 15:22","title":"Brexit: \"Rossz vagy szörnyű\" év jöhet az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia elnök újévi beszédében is a sárgamellényes tüntetések álltak a középpontban.","shortLead":"A francia elnök újévi beszédében is a sárgamellényes tüntetések álltak a középpontban.","id":"20181231_Macron_A_2018as_nepharag_arrol_tanuskodott_hogy_nem_adtuk_fel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4f89e3-3bc8-4f6b-8c3b-9ccae36b2e18","keywords":null,"link":"/vilag/20181231_Macron_A_2018as_nepharag_arrol_tanuskodott_hogy_nem_adtuk_fel","timestamp":"2018. december. 31. 21:54","title":"Macron: A 2018-as népharag arról tanúskodott, hogy nem adtuk fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]