Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Nincs menetrend és nincs határidő az amerikai katonák kivonására, csak bizonyos idő után vonulunk ki Szíriából\" – jelentette ki az amerikai elnök újságíróknak a Fehér Házban.","shortLead":"\"Nincs menetrend és nincs határidő az amerikai katonák kivonására, csak bizonyos idő után vonulunk ki Szíriából\" –...","id":"20190103_donald_trump_amerikai_elnok_sziria_amerikai_kivonulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e46f92-7b23-4467-8529-4597005cfaca","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_donald_trump_amerikai_elnok_sziria_amerikai_kivonulas","timestamp":"2019. január. 03. 05:24","title":"Trump most megint mást mondott a szíriai kivonulásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cd0e49-5a5a-4152-abd0-df45aa7d8a03","c_author":"Szegedi Szabadtéri","category":"brandcontent","description":"A nagyérdemű ma sokkal szívesebben közelít a filmes előéletű darabokhoz, így a Szegedi Szabadtéri Játékok 2019-es szuperprodukciója a Titanic című Broadway musical lesz. Ám a fesztivál idén ugyanúgy kínál az operától kezdve a prózán és a szimfonikus koncerteken át táncbemutatót is. Herczeg Tamást, a Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatóját kérdeztük. ","shortLead":"A nagyérdemű ma sokkal szívesebben közelít a filmes előéletű darabokhoz, így a Szegedi Szabadtéri Játékok 2019-es...","id":"20181128_interju_Herczeg_Tamassal_a_Szegedi_Szabadteri_Jatekok_igazgatojaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07cd0e49-5a5a-4152-abd0-df45aa7d8a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e4adc7-b4a9-42d2-9bfe-9959d0ded2a8","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181128_interju_Herczeg_Tamassal_a_Szegedi_Szabadteri_Jatekok_igazgatojaval","timestamp":"2019. január. 03. 13:32","title":"“Szinte minden műfajban játszunk” – Már 85 éve fesztiválozik Szeged","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc6495d0-80bd-4453-b41f-b7e62b95a3d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megkérdezettek szerint az állam rövid idő alatt próbált meg jó könyveket piacra dobni, de ez nagyon nem sikerült.","shortLead":"A megkérdezettek szerint az állam rövid idő alatt próbált meg jó könyveket piacra dobni, de ez nagyon nem sikerült.","id":"20190104_Gyenge_minoseguek_az_allami_tankonyvek_a_pedagogusok_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc6495d0-80bd-4453-b41f-b7e62b95a3d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86bed1c6-f61e-4d54-aa13-42b86c2e7e19","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Gyenge_minoseguek_az_allami_tankonyvek_a_pedagogusok_szerint","timestamp":"2019. január. 04. 07:36","title":"Gyenge minőségűek az állami tankönyvek a pedagógusok szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d796531-aee4-4fb6-8a26-e51ae4be14c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A görög elnök szerint a három halászként dolgozó férfi tettével üzenetet küldött Európának.","shortLead":"A görög elnök szerint a három halászként dolgozó férfi tettével üzenetet küldött Európának.","id":"20190102_Gorog_allampolgarsagot_kaptak_a_menekultek_akik_tobb_tucat_embert_mentettek_ki_egy_erdotuzbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d796531-aee4-4fb6-8a26-e51ae4be14c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086e8578-8c1a-4a42-8750-ba0f603a2bea","keywords":null,"link":"/vilag/20190102_Gorog_allampolgarsagot_kaptak_a_menekultek_akik_tobb_tucat_embert_mentettek_ki_egy_erdotuzbol","timestamp":"2019. január. 02. 19:42","title":"Görög állampolgárságot kaptak a menekültek, akik több tucat embert mentettek ki egy erdőtűzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84552c6a-c739-4f56-bda1-a0fe0cf4e106","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 1988 óta létrehozott félszáz emlékhely egy ideje fogyatkozásnak indult.



","shortLead":"Az 1988 óta létrehozott félszáz emlékhely egy ideje fogyatkozásnak indult.



","id":"20190104_Nem_a_pesti_Nagy_Imre_szobor_volt_az_egyetlen_amit_eltavolitottak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84552c6a-c739-4f56-bda1-a0fe0cf4e106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e805fe0-369b-4a7b-84b3-7f3afa926215","keywords":null,"link":"/kultura/20190104_Nem_a_pesti_Nagy_Imre_szobor_volt_az_egyetlen_amit_eltavolitottak","timestamp":"2019. január. 04. 11:04","title":"Nem a pesti Nagy Imre-szobor volt az egyetlen, amit eltávolítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599f9e35-7bb2-4656-bc98-6a3843966f5f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Eddig 22 halottat azonosítottak.","shortLead":"Eddig 22 halottat azonosítottak.","id":"20190103_Ujabb_holttesteket_talaltak_a_felrobbant_orosz_lakohaz_romjai_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=599f9e35-7bb2-4656-bc98-6a3843966f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee9b1faf-f860-4081-a833-e428a5d8c3bf","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Ujabb_holttesteket_talaltak_a_felrobbant_orosz_lakohaz_romjai_alatt","timestamp":"2019. január. 03. 08:57","title":"Újabb holttesteket találtak a felrobbant orosz lakóház romjai alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jobboldali vezető első rendeleteinek egyikében átfogó korlátozó jogkörökkel ruházta fel a kormányzati hivatal vezetőjét az országban működő civil szervezetekkel szemben.","shortLead":"A jobboldali vezető első rendeleteinek egyikében átfogó korlátozó jogkörökkel ruházta fel a kormányzati hivatal...","id":"20190103_Maris_nekiment_a_civileknek_es_a_kisebbsegeknek_a_brazil_elnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48fb09fe-1d4d-4c77-a24e-bae1140e5114","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Maris_nekiment_a_civileknek_es_a_kisebbsegeknek_a_brazil_elnok","timestamp":"2019. január. 03. 12:05","title":"Máris nekiment a civileknek és a kisebbségeknek a brazil elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47048cb9-fb62-48b7-9510-bf66b69c58fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint a rendőrség arra hivatkozva tiltotta be a tüntetést, hogy az nem politikai véleménynyilvánítás. A kommentelők azonban arra hívták fel a figyelmet, hogy a rendőrség hatáskör hiányában a kérés elbírálását utasította vissza. Az nem ugyanaz.","shortLead":"A párt szerint a rendőrség arra hivatkozva tiltotta be a tüntetést, hogy az nem politikai véleménynyilvánítás...","id":"20190103_Visszautasitotta_a_rendorseg_a_Ketfarku_cegledi_rendezvenyenek_engedelyezeset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47048cb9-fb62-48b7-9510-bf66b69c58fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1d95f7-55f4-4c06-8b22-d3a7071e47f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Visszautasitotta_a_rendorseg_a_Ketfarku_cegledi_rendezvenyenek_engedelyezeset","timestamp":"2019. január. 03. 22:08","title":"Visszautasította a rendőrség a Kétfarkú ceglédi rendezvényének engedélyezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]