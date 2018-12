Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ebd2516-8466-4f86-88d1-7ff1c913f7dd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb két előadó búcsúzott az X-Faktorból.



","shortLead":"Újabb két előadó búcsúzott az X-Faktorból.



","id":"20181202_Radics_Gigi_kiejtette_sajat_versenyzojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ebd2516-8466-4f86-88d1-7ff1c913f7dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c2277c-03b3-4c3a-8ac6-6304609d0b17","keywords":null,"link":"/elet/20181202_Radics_Gigi_kiejtette_sajat_versenyzojet","timestamp":"2018. december. 02. 09:40","title":"Radics Gigi kiejtette saját versenyzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a6ecc3-0309-407c-bc3a-6934b2e527da","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Néhány évtized múlva magyar fejlesztésű űrszonda is eljuthat a Marsra, a fiatal mérnököknek pedig már most sem kell külföldre menniük, ha érdekes csillagászati kutatásokhoz akarnak csatlakozni – mondta az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (CSFK) tudományos főmunkatársa az M1 aktuális csatorna vasárnap esti műsorában. ","shortLead":"Néhány évtized múlva magyar fejlesztésű űrszonda is eljuthat a Marsra, a fiatal mérnököknek pedig már most sem kell...","id":"20181202_Magyarok_a_Marsra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78a6ecc3-0309-407c-bc3a-6934b2e527da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e07ee377-56d9-484b-aee8-ccb7b3ffe88c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181202_Magyarok_a_Marsra","timestamp":"2018. december. 02. 20:23","title":"Magyarok a Marsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc922d26-58ec-4ebc-a0b7-f9bb29f00a0a","c_author":"Szél Bernadett","category":"itthon","description":"Hogyan jön össze a családok éve a túlórák évével?","shortLead":"Hogyan jön össze a családok éve a túlórák évével?","id":"20181202_Tobb_munka_helyett_tobb_bert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc922d26-58ec-4ebc-a0b7-f9bb29f00a0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb2466cb-bc87-4c87-9418-822f77d5e0db","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_Tobb_munka_helyett_tobb_bert","timestamp":"2018. december. 02. 16:48","title":"Szél Bernadett: Több munka helyett több bért!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"054bc332-6c33-486e-a05a-196e250d836a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök úgy fogalmazott: a magyarok mindig hálásak lesznek az egykori elnöknek. ","shortLead":"A miniszterelnök úgy fogalmazott: a magyarok mindig hálásak lesznek az egykori elnöknek. ","id":"20181203_george_bush_gyasz_orban_viktor_level","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=054bc332-6c33-486e-a05a-196e250d836a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d0c81d-25de-40cd-a03b-5bbe367ae760","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_george_bush_gyasz_orban_viktor_level","timestamp":"2018. december. 03. 12:01","title":"Levelet írt Orbán a gyászoló Bush családnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"063ef4ac-2fab-47a9-ab12-82ba31902554","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korábbra ígérte a cég a heti ötezer darabszámot, de most a termelés fenntarthatósága a kérdés.","shortLead":"Korábbra ígérte a cég a heti ötezer darabszámot, de most a termelés fenntarthatósága a kérdés.","id":"20181202_Elerte_a_napi_ezret_a_Tesla_Model_3_tipusanak_a_gyartasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=063ef4ac-2fab-47a9-ab12-82ba31902554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f286ee-7772-4312-935a-62c9bb4aa020","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Elerte_a_napi_ezret_a_Tesla_Model_3_tipusanak_a_gyartasa","timestamp":"2018. december. 02. 17:03","title":"Elérte a napi ezret a Tesla Model 3 típusának a gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19795d46-da31-4fdc-8aa7-6925757b8185","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A roma gyilkosságsorozat egyik áldozatának feleségétől egy éve elvették a rokkantsági ellátást, pedig betegsége miatt képtelen elhagyni még a lakását is. ","shortLead":"A roma gyilkosságsorozat egyik áldozatának feleségétől egy éve elvették a rokkantsági ellátást, pedig betegsége miatt...","id":"20181202_segely_romagyilkossagok_betegseg_nagycsecs_kormanyhivatal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19795d46-da31-4fdc-8aa7-6925757b8185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeda6c4a-099d-4b22-9836-b5b8df2177c6","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_segely_romagyilkossagok_betegseg_nagycsecs_kormanyhivatal","timestamp":"2018. december. 02. 09:15","title":"Összeomlott, rendszeres kezelésre szorul, mégsem kap rokkantsági ellátást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfc70c5-cad5-4dce-bbb9-ffdb0553f303","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Takács Bence havi egymillió forintért külsős tanácsadója a Fővárosi Törvényszéknek.","shortLead":"Takács Bence havi egymillió forintért külsős tanácsadója a Fővárosi Törvényszéknek.","id":"20181201_Ujabb_dolog_derult_ki_az_emberrol_aki_rikito_zold_inget_Orbannak_adta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cfc70c5-cad5-4dce-bbb9-ffdb0553f303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb9aa00a-8675-47f3-b8e4-8fff961fdc36","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Ujabb_dolog_derult_ki_az_emberrol_aki_rikito_zold_inget_Orbannak_adta","timestamp":"2018. december. 01. 16:07","title":"Komoly feladatot kapott a Törvényszéken az ember, aki rikító zöld ingét Orbánnak adta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9258a672-2b6a-43a4-915b-93684a8cbd90","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A kormány 1,9 milliárd forintot csoportosított át sportberuházásokra, de titkosításra hivatkozva nem árulják el, pontosan mire. A csillebérci Hosszú Katinka Sportakadémiáról lehet szó, a telepet az állam 300 millió forintos felárral szerezte meg. A sportoló a fejleményekről nem tud semmit.","shortLead":"A kormány 1,9 milliárd forintot csoportosított át sportberuházásokra, de titkosításra hivatkozva nem árulják el...","id":"20181202_Titkositassal_rejteget_a_kormany_milliardos_sportberuhazast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9258a672-2b6a-43a4-915b-93684a8cbd90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77e0dab-5258-4539-bd94-3dcf667ad697","keywords":null,"link":"/kkv/20181202_Titkositassal_rejteget_a_kormany_milliardos_sportberuhazast","timestamp":"2018. december. 02. 12:30","title":"Titkosítással rejteget a kormány egy milliárdos sportberuházást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]