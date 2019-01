Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ügy már három éve húzódik, egy kerületi bíró szerint valóban jelentős hasonlóságokat mutat Sheeran és Gaye dala. ","shortLead":"Az ügy már három éve húzódik, egy kerületi bíró szerint valóban jelentős hasonlóságokat mutat Sheeran és Gaye dala. ","id":"20190104_Eskudtszek_Ed_Sheeran_Marvin_Gaye_plagium_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd76a3c-4ec6-4a16-bb07-c2e83a925364","keywords":null,"link":"/kultura/20190104_Eskudtszek_Ed_Sheeran_Marvin_Gaye_plagium_birosag","timestamp":"2019. január. 04. 11:25","title":"Esküdtszék dönt majd arról, hogy Ed Sheeran plagizált-e Marvin Gaye-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28cc6aa-39c3-40fe-8c80-08d6a3623c7d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Úgy tudni, az öt fiatal lány egyikük születésnapját ünnepelte.","shortLead":"Úgy tudni, az öt fiatal lány egyikük születésnapját ünnepelte.","id":"20190104_kigyulladt_szabaduloszoba_tuz_tinedzserek_lengyelorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e28cc6aa-39c3-40fe-8c80-08d6a3623c7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c690c1-10de-4e33-b875-44673cab7cc8","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_kigyulladt_szabaduloszoba_tuz_tinedzserek_lengyelorszag","timestamp":"2019. január. 04. 22:30","title":"Öt lengyel tinédzser halt meg egy kigyulladt szabadulószobában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A megnövekedett forgalom miatt torlódnak a személyautók a hegyeshalmi határátlépési pont közelében.","shortLead":"A megnövekedett forgalom miatt torlódnak a személyautók a hegyeshalmi határátlépési pont közelében.","id":"20190104_torlodas_hatar_hegyeshalom_ausztria_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a270d69c-d96f-4651-a8e7-e4df5e7142b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190104_torlodas_hatar_hegyeshalom_ausztria_rendorseg","timestamp":"2019. január. 04. 16:34","title":"Több kilométeres a dugó Hegyeshalomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csoda, hogy belefulladnak a túlórába az állománynál dolgozók.","shortLead":"Nem csoda, hogy belefulladnak a túlórába az állománynál dolgozók.","id":"20190104_Eurostat_Magyarorszagon_a_legkevesebb_a_rendor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee86717-7724-42a4-83c4-fae0372de6b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190104_Eurostat_Magyarorszagon_a_legkevesebb_a_rendor","timestamp":"2019. január. 04. 17:29","title":"Eurostat: Magyarországon a legkevesebb a rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13add74-49af-489a-ab93-1e0dc8f5b505","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Sokan befektetési céllal vásárolnak, de egyre több nyaraló is visszatalál. Jelentősen felértékelődnek az ingatlanok, míg a Tihany-Csopak vonal a legdrágább, a délnyugati parton nő a legjobban az eladott ingatlanok ára, és száma is.","shortLead":"Sokan befektetési céllal vásárolnak, de egyre több nyaraló is visszatalál. Jelentősen felértékelődnek az ingatlanok...","id":"20190103_Ujra_divat_lett_a_Balaton_1500_uj_haz_kapott_engedelyt_tavaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a13add74-49af-489a-ab93-1e0dc8f5b505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78609006-4f21-4c95-b930-5e03bd96004c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190103_Ujra_divat_lett_a_Balaton_1500_uj_haz_kapott_engedelyt_tavaly","timestamp":"2019. január. 04. 06:10","title":"Újra divat lett a Balaton, 1500 új ház kapott engedélyt tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8df9aff-a6fa-42a8-bd93-9a5a8c6194cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két kislányon már több műtétet végzett egy magyar orvoscsoport. Most, hogy a szétválasztó operációt előkészítsék, Magyarországra hozzák őket.","shortLead":"A két kislányon már több műtétet végzett egy magyar orvoscsoport. Most, hogy a szétválasztó operációt előkészítsék...","id":"20190104_banglades_sziami_ikrek_kislanyok_elokeszito_operacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8df9aff-a6fa-42a8-bd93-9a5a8c6194cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f3e7a3a-4307-4917-91a7-5db9c828a0fe","keywords":null,"link":"/elet/20190104_banglades_sziami_ikrek_kislanyok_elokeszito_operacio","timestamp":"2019. január. 04. 17:33","title":"Magyarországi kezelésre érkezik egy bangladesi sziámi ikerpár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"479c62ad-80cf-43a5-9fc8-96c70ba1fa8e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több helyen a kompközlekedést és a repterek forgalmát is leállították.","shortLead":"Több helyen a kompközlekedést és a repterek forgalmát is leállították.","id":"20190104_Lecsapott_az_iteletido_Thaifoldre_magyarok_is_ott_ragadtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=479c62ad-80cf-43a5-9fc8-96c70ba1fa8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2af08b2-8022-4618-802f-72fba96b9a97","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_Lecsapott_az_iteletido_Thaifoldre_magyarok_is_ott_ragadtak","timestamp":"2019. január. 04. 20:58","title":"Lecsapott az ítéletidő Thaiföldre, magyarok is ott ragadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91cae051-3f57-433d-8615-7ede5191e76a","c_author":"MTA","category":"kultura","description":"A siker többek között a divat és a katolikus vallás közötti kapcsolatokat feltáró és a brit David Hockney festő műveinek szentelt tárlatnak köszönhető. \r

","shortLead":"A siker többek között a divat és a katolikus vallás közötti kapcsolatokat feltáró és a brit David Hockney festő...","id":"20190105_Rekordszamu_latogatoja_volt_tavaly_a_New_Yorki_Metropolitan_Muzeumnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91cae051-3f57-433d-8615-7ede5191e76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1068119b-2101-4bd1-828d-3659db8c3315","keywords":null,"link":"/kultura/20190105_Rekordszamu_latogatoja_volt_tavaly_a_New_Yorki_Metropolitan_Muzeumnak","timestamp":"2019. január. 05. 09:45","title":"Rekordszámú látogatója volt tavaly a New York-i Metropolitan Múzeumnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]