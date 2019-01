Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a9c930c-3ea8-47fd-a50e-80c0f2a829e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még a szilveszteri petárdázást nem bírta, akkor szökött meg. ","shortLead":"Még a szilveszteri petárdázást nem bírta, akkor szökött meg. ","id":"20190105_Sziklafalrol_mentettek_egy_megremult_vizslat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a9c930c-3ea8-47fd-a50e-80c0f2a829e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a833f4b-d532-47b2-8ed9-f81ac223b0a1","keywords":null,"link":"/elet/20190105_Sziklafalrol_mentettek_egy_megremult_vizslat","timestamp":"2019. január. 05. 21:04","title":"Sziklafalról mentettek egy megrémült vizslát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4103663-fb7c-4262-9eec-c5974ccf0aa3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Képekkel illusztrálják, hogy mit tegyen és mit ne tegyen a mai kormányellenes megmozdulásokon. Nyilván a külföldi zsoldosok miatt fordultak ehhez az eszközhöz.","shortLead":"Képekkel illusztrálják, hogy mit tegyen és mit ne tegyen a mai kormányellenes megmozdulásokon. Nyilván a külföldi...","id":"20190105_A_rendorseg_is_uzent_a_tuntetoknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4103663-fb7c-4262-9eec-c5974ccf0aa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aaef19e-bffd-4d65-b01e-50639e6c560b","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_A_rendorseg_is_uzent_a_tuntetoknek","timestamp":"2019. január. 05. 10:53","title":"A rendőrség is üzent a tüntetőknek, hogy a külföldi Soros-zsoldosok is megértsék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"916375f2-8790-4b71-b97d-c45adfc7808c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"I. Bartolomaiosz ezzel szentesítette az elszakadást az orosz ortodox egyháztól. ","shortLead":"I. Bartolomaiosz ezzel szentesítette az elszakadást az orosz ortodox egyháztól. ","id":"20190105_A_konstantinapolyi_okumenikus_patriarka_hivatalosan_elismerte_az_onallo_ukran_ortodox_egyhazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=916375f2-8790-4b71-b97d-c45adfc7808c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a960d9e3-ad80-4208-9e22-08ae78aac13e","keywords":null,"link":"/vilag/20190105_A_konstantinapolyi_okumenikus_patriarka_hivatalosan_elismerte_az_onallo_ukran_ortodox_egyhazat","timestamp":"2019. január. 05. 12:43","title":"A konstantinápolyi ökumenikus pátriárka hivatalosan elismerte az önálló ukrán ortodox egyházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6828b9c0-6e06-4b02-af50-da83ceb81979","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 16 perces vágatlan videó - ami a 444.hu-hoz jutott most el - az MTVA rendszerében pihent eddig.","shortLead":"A 16 perces vágatlan videó - ami a 444.hu-hoz jutott most el - az MTVA rendszerében pihent eddig.","id":"20190105_Egy_eddig_eltitkolt_felvetel_arrol_ahogy_fegyveres_orok_eroszakkal_kenyszeritik_rangatjak_es_teperik_foldre_Varju_Laszlot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6828b9c0-6e06-4b02-af50-da83ceb81979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c3a668-43e0-4131-b7a8-ab071b9fccbc","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Egy_eddig_eltitkolt_felvetel_arrol_ahogy_fegyveres_orok_eroszakkal_kenyszeritik_rangatjak_es_teperik_foldre_Varju_Laszlot","timestamp":"2019. január. 05. 11:24","title":"Egy eddig eltitkolt felvétel arról, ahogy fegyveres őrök erőszakkal kényszerítik, rángatják és teperik földre Varju Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4230e782-c1de-43c4-8fe6-19153f17fab6","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Mintegy 19,9 milliárd eurót küldött bermudai bejegyzésű leányvállalatának 2017-ben a Google egy holland fedőcégén keresztül, így csökkentve az Egyesült Államokban és Európában fizetendő nyereség-, illetve forrásadóját.","shortLead":"Mintegy 19,9 milliárd eurót küldött bermudai bejegyzésű leányvállalatának 2017-ben a Google egy holland fedőcégén...","id":"20190104_google_leanyvallalat_adoparadicsom_adooptimalizalas_atutalas_alphabet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4230e782-c1de-43c4-8fe6-19153f17fab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca8f342-844a-420a-8671-a11a3eba6c50","keywords":null,"link":"/kkv/20190104_google_leanyvallalat_adoparadicsom_adooptimalizalas_atutalas_alphabet","timestamp":"2019. január. 04. 21:03","title":"Óriási összeget utalt adóparadicsomba a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b3e6982-a87f-45b7-83ff-260b5c8e43b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint nem indokolt az előzetes letartóztatása.","shortLead":"Az ügyészség szerint nem indokolt az előzetes letartóztatása.","id":"20190104_m3_gazolas_elozetes_letartoztatas_rendorseg_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b3e6982-a87f-45b7-83ff-260b5c8e43b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31a352f1-971c-4283-96af-4dd1baccee4b","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_m3_gazolas_elozetes_letartoztatas_rendorseg_ugyeszseg","timestamp":"2019. január. 04. 18:43","title":"Hazaengedték az M3-ason gázoló férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b68ca97-57fb-401b-8608-46e53b438a78","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A világ szellemi elbutulása, a médiából áradó igénytelenség, ízléstelenség és ostobaság ellen szót kell emelni. Féltem Európát, féltem a civilizációs értékeket - nyilatkozta a HVG portré rovatának e heti vendége. Mesélt nagy rendezőkről, akikkel együtt dolgozott, a feleségéről, a Ferenc pápa tiszteletére írt miséről.","shortLead":"A világ szellemi elbutulása, a médiából áradó igénytelenség, ízléstelenség és ostobaság ellen szót kell emelni. Féltem...","id":"201901_ennio_morricone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b68ca97-57fb-401b-8608-46e53b438a78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5309e6e1-805e-4d49-97c1-fcb59a70bcc2","keywords":null,"link":"/kultura/201901_ennio_morricone","timestamp":"2019. január. 05. 20:00","title":"Ennio Morricone: Aggódva figyelem a visszarendeződést, ami felé Európa tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2acca4e2-c98f-43e4-b85e-cacbde0b8655","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Alig pár hete tették közzé a 2019-es Év Autója díj jelöltjeit, amelyek közt ott van a dél-koreai cég új kompaktja is. Mi is megszavaztattuk az olvasókat, és ezek után sejthető talán, ki lett a nyertes. Megnéztük, mitől ekkora favorit mára a Kia.","shortLead":"Alig pár hete tették közzé a 2019-es Év Autója díj jelöltjeit, amelyek közt ott van a dél-koreai cég új kompaktja is...","id":"20190106_kia_ceed_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2acca4e2-c98f-43e4-b85e-cacbde0b8655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d0b8d5-a03a-48ff-a050-7449c7af97d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190106_kia_ceed_teszt","timestamp":"2019. január. 06. 12:30","title":"Kia Ceed-teszt: van, akinek már most az év autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]